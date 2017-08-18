Theo các chuyên gia da liễu nên điều trị mụn bọc khi mới hình thành, lúc mày mật độ mụn ít, mức độ tổn thương nhẹ, quá trình điều trị dễ dàng hơn. Các bạn có thể sử dụng các phương pháp từ thiên nhiên, dùng nha đam trị mụn bọc hiệu quả.

Mụn bọc thường xuất hiện ở những người trong độ tuổi dậy thì, lúc này nội tiết trong cơ thể có sự thay đổi, tuyến nhờn tiết ra nhiều hơn so với mức bài tiết của lỗ chân lông. Sau một thời gian chất nhờn tích tụ, gây ra mụn bọc. Nếu không điều trị sớm, mụn bọc sẽ gây ra nhiều tổn thương, da dễ bị sẹo rỗ, làm mất thẩm mỹ trầm trọng.

Trải qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hợp chất Anthraquinon trong nha đam, đây là thành phần “dược tính” tác động trực tiếp đến da, tái tạo tế bào da, diệt khuẩn, làm lành tổn thương và ngăn không cho mụn có cơ hội gây hại lan rộng.

Các khoáng chất như: Calcium, Sodium, Potassium, Manganese, Magnesium, Copper, Zinc, Chromium là những muối khoáng thiết yếu của cơ thể, giúp da kháng khuẩn, tạo thành lớp màng bảo vệ da vững chắc để vi khuẩn không có nơi trú ngụ hình thành mụn.

Bên cạnh đó, nha đam còn chứa nhiều viatmin như C, A, E, B1, B2, B6, B12 và enzymes Oxydaza, Lipaza, Amilaza, Catalaza, Allnilaza… giúp dễ tiêu hóa, nhuận trường, giảm đau và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh hơn.

Mụn bọc khá “cứng đầu” nên muốn điều trị hiệu quả cần phải “trong ngoài kết hợp” mới mang lại kết quả điều trị tốt nhất. Vì vậy, ngoài việc đắp mặt nha đam trị mụn bọc, bạn cần phải kết hợp với ăn chè hoặc uống nước nha đam, làm mát cơ thể đào thải độc tố ra ngoài, tiêu diệt nguyên nhân gây ra mụn từ bên trong.

Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn bọc hiệu quả

Bạn nên kết hợp nha đam với chanh để làm tăng hiệu quả điều trị. Chanh chứa một lượng vitamin C và axit Citric dồi dào giúp da tẩy sạch tế bào chết, lỗ chân lông thông thoáng, làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn.

Nguyên liệu cần có:

Nha đam: 1 lá.

Chanh: 1 quả.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Rửa sạch nha đam, gọt bỏ vỏ xanh, chỉ lấy phần thịt.

Bước 3: Mang thịt nha đam xay nhuyễn. Sau đó dùng rây lọc để lọc bỏ phần bã chỉ lấy phần gel nha đam.

Bước 4: Trộn nha đam với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1: ½ thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 5: Rửa sạch da mặt và lau khô, sau đó thoa hỗn hợp lên mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng theo chiều xoắn ốc để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da.

Bước 6: Thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Nếu bạn kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, da sẽ mềm mịn và hết mụn nhanh chóng. Ngoài cách dùng nha đam trị mụn bọc, bạn có thể lấy nha đam kết hợp với mật ong hoặc dưa leo cũng cho hiệu quả điều trị rất tốt.

Bạn nên thực hiện những cách này trước khi đi ngủ, để giúp da thư giãn, đồng thời có thêm thời gian để da tái tạo năng lượng và không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời, tránh bị sạm đen da.