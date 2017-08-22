Chất lên men tự nhiên trong bia có tính tương thích khá tốt với làn da, nhẹ nhàng làm sạch các chất dầu nhờn, kích thích quá trình tái tạo da diễn ra nhanh chóng để làm se khít lỗ chân lông và tăng sự đàn hồi cho da. Thông thường, bia sẽ kết hợp với một số nguyên liệu khác để tạo thành loại “mặt nạ dưỡng da” hoặc “kem trắng da toàn thân” giúp dưỡng làm đẹp da hiệu quả.

Nhờ các thành phần có trong bia như nhóm vitamin B7 cùng các chất lợi khuẩn selenium, magnesium, giúp dưỡng da cực tốt, làm ẩm, tẩy sạch tế bào chết. Đồng thời những dưỡng chất này còn liên kết với nhau, tạo thành một lớp “hàng rào” bảo vệ để da không bị bắt nắng và sạm đen trở lại.

Nguyên liệu cần có:

Bia: 3 thìa cà phê.

Nước cốt chanh: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn cần trộn đều hỗn hợp với nhau. Sau đó, rửa mặt thật sạch và thoa đều hỗn hợp lên. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần là phù hợp nhất. Cách này chứa hàm lượng vitamin B dồi dào và tính kháng khuẩn cao của bia kết hợp cùng lượng axit có trong chanh giúp làn da trắng sáng nhanh chóng, sát khuẩn cho da, ngăn chặn nguy cơ hình thành mụn trứng cá hiệu quả.

Cách làm đẹp từ bia và khoai tây giúp da bật tông nhanh chóng đẩy lùi quá trình lão hóa

Đây là cách làm đẹp phù hợp với những chị em sở hữu làn da khô, dễ bong tróc và nứt nẻ trong mùa đông. Các dưỡng chất trong bia và khoai tây cung cấp độ ẩm, nuôi dưỡng làn da mềm mịn và trắng hồng tự nhiên.

Nguyên liệu cần có:

Khoai tây: ½ củ.

Bia: 3 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Khoai tây luộc chín, sau đó lột sạch vỏ và nghiền nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều khoai tây với bia thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Làm sạch da, sau đó đắp hỗn hợp lên thành lớp mặt nạ phủ kín bề mặt da.

Bước 4: Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước mát để làm se khít lông.

Thực hiện cách này 2-4 lần/tuần, da sẽ không còn tình trạng khô sần, nứt nẻ nữa, làm chậm quá trình lão hóa. Thay vào đó là một làn da mịn màng, tươi trẻ, căng tràn sức sống.

Cách làm đẹp từ bia và lòng trắng trứng gà giúp da luôn căng mịn và trắng hồng rạng rỡ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 lòng trắng trứng.

2 thìa bia.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn đánh bông lòng trắng trứng, tiếp theo cho thêm bia vào trộn đều lên thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ, kết hợp massage theo hình xoắn ốc để các dưỡng chất thấm đều vào da.

Bước 3: Nằm thư giãn trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Cách này bạn nên thực hiện 2-3 lần để đạt được kết quả dưỡng da tốt nhất. Lòng trắng trứng chứa các thành phần tốt cho da như folate, B6, B12… kết hợp với thành phần lên men tự nhiên trong bia làm tăng công dụng dưỡng trắng, da luôn căng mịn, dần xóa mờ nếp nhăn.

Vì vậy, các chị em hãy áp dụng các cách làm đẹp từ bia ở trên thường xuyên để da luôn khỏe đẹp nhé!