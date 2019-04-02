Tuy nhiên, mùa hè sắp tới, thời tiết oi bức, nếu để phần lông vùng kín quá rậm rạp thì chúng lại gây tác dụng ngược, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nấm sinh sôi, phát triển, gây ra viêm nhiễm, mất vệ sinh. Lúc này, các chị em nên tỉa bớt phần lông này đi, tạo sự mát mẻ, khô thoáng, gọn gàng và quyến rũ. Nhưng tỉa thế nào cho đẹp, an toàn thì các chị em hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Lông vùng kín của nữ là phần lông mọc ở gần gò mu phía trên âm hộ. Nó có thể rậm hoặc thưa tuỳ vào gen và hormone trong cơ thể của mỗi người. Lông vùng kín có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm bớt sự cọ sát, đau rát khi va chạm với quần áo trong quá trình sinh hoạt và vận động. Hơn nữa, nó cũng là một nét hấp dẫn rất riêng của chị em phụ nữ, giúp cô bé tránh khỏi sự xâm hại của vi khuẩn và tránh mầm bệnh.

Sau khi chuẩn bị xong các dụng cụ cần thiết, các chị em tiến hành rửa sạch khu vực bộ phận sinh dục bằng xà phòng hoặc sữa tắm, để tránh vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng vào vết xước nếu vô tình cắt phải. Sau đó dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau khô vùng kín. Tiếp theo dùng kéo để thao tác ở nơi nhạy cảm, chỉ dành riêng chiếc kéo ấy cho việc tỉa lông mu để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Cắt tỉa lông dài trước và cắt theo hướng nghiêng của lông, không nên cắt ngược lại. Cắt theo hình dáng mà mình mong muốn như:

Kiểu để giả tự nhiên:

Kiểu để lông vùng kín tự nhiên

Đây là kiểu cắt tỉa lông vùng kín vô cùng đơn giản, chỉ cần cắt tỉa thật ít để không khiến khu vực nhạy cảm nhìn có vẻ chỉnh sửa quá mức. Tỉa đều các cọng lông và giữ nguyên hình dạng hiện tại, không nên cắt sát quá. Để có thể tỉa đều nhất, các chị em nên chải lược qua và cắt theo, giống như thợ cắt tóc hay làm.

Kiểu bikini

Kiểu bikini

Thông thường, kiểu này phù hợp để đi biển, tỉa đều lông nhưng cạo sạch dọc theo các nếp gấp của chân, không còn cọng nào lòi ra khỏi đáy bikini, quần lọt khe, quần lót ống ngắn… Cần phải cắt đều lông bằng kéo hoặc dao cạo để khu vực vùng kín trông “mượt” phù hợp với quần áo tắm.

Để kiểu theo miếng dán có hình

Kiểu miếng dán có hình

Cách tỉa lông vùng kín theo miếng dán hình trông sẽ vui nhộn và quyến rũ hơn. Lúc này, toàn bộ khu vực lông mu sẽ được cạo sạch ngoại trừ chỗ được dán nằm ngay trên bộ phận sinh dục. Sau đó, tỉa đều lông để hình dạng miếng dán sau khi cắt xuất hiện rõ ràng hơn. Các chị em có thể cạo và tỉa theo hình tam giác nhỏ có đỉnh hướng xuống, hay hình trái tim đều được.

Để kiểu một dải lông chạy dọc xuống dưới

Kiểu một dải lông chạy dọc xuống dưới

Đây là kiểu để lông vùng kín nhạy cảm. Lúc này, bạn sẽ loại bỏ tất cả lông bên ngoài môi âm hộ, chỉ để lại một hình chữ nhật có bề ngang hẹp chạy dọc theo khe của bộ phận sinh dục. Tỉa đều và cạo sạch lông bên ngoài vùng mu bằng dao cạo và sát tới nơi có màng da mỏng thì phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

Cạo sạch toàn bộ

Cạo sạch toàn bộ

Đây là kiểu cổ điển, toàn bộ lông mu sẽ bị loại bỏ. Trước khi cạo cần tỉa lông mu ngắn bớt để dễ cạo hơn. Sau đó loại bỏ sạch lông bằng dao cạo, sáp tẩy lông.

Chị em dùng gương cầm tay nhỏ để kiểm tra tình trạng lông trong quá trình tỉa. Khi tỉa lông nên thực hiện ở nơi dễ thu dọn, có thể vào phòng tắm hoặc ngồi trên bồn cầu. Sau khi tỉa xong chỉ cần mở vòi nước hay kéo xả bồn cầu là xong.

Chăm sóc sau khi tỉa lông vùng kín

Để có thể duy trì kết quả sau khi tỉa lông vùng kín, các chị em hãy bôi kem hoặc chất làm ẩm sau vài ngày cạo. Tốt nhất nên sử dụng các chất làm ẩm tự nhiên từ lô hội, dầu trứng, dầu dừa, bơ, cacao… Vệ sinh vùng kín thường xuyên, đảm bảo thông thoáng, không ngứa ngáy sau khi cạo.

Để lông vùng kín vào nếp và có hình dạng đúng như đã tạo hình, các chị em cần cạo lại khu vực đã cạo sau hai hay ba ngày và tỉa lại những chỗ có lông tốt sau một hay hai tuần. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các chị em biết được cách tỉa lông vùng kín đẹp để khu vực nhạy cảm trở nên tinh tế và quyến rũ hơn.