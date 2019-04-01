Cách vệ sinh vùng kín khi bị thuỷ đậu

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/04/2019 10:39

Thủy đậu mặc dù là bệnh lành tính, nhưng khi bị thủy đậu ở vùng kín nếu không biết vệ sinh đúng cách sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thông thường, bệnh thủy đậu sẽ xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, không khí nóng ẩm. Bệnh do virus Varicella-Zoster gây ra, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Thủy đậu không phát bệnh ngay khi virus xâm nhập mà thường ủ bệnh chừng 13-15 ngày.

Trong thời gian ủ bệnh, người bệnh sẽ sốt nhẹ, sổ mũi, đau nhức, ngứa và đốm đỏ sẽ mọc khắp người, kể cả vùng kín. Lúc đầu, các nốt này có màu trong, sau đó chuyển dần sang màu đục vì có mủ. Khi thấy những nốt này, người bệnh không nên gãi ngứa, đặc biệt là ở vùng kín. Thay vào đó, người bệnh hãy vệ sinh vùng kín hãng ngày theo cách sau để bệnh tình có thể thuyên giảm nhanh nhất.

Hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín khi bị thủy đậu

Theo các bác sĩ chuyên khoa, khi thủy đậu mọc ở vùng kín điều đầu tiên cần làm chính là giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực nhạy cảm này. Các chị em hãy nhẹ nhàng vệ sinh vùng kín bằng nước muối sinh lý, tắm bằng nước ấm và thay quần áo sạch sẽ hàng ngày. Trong quá trình vệ sinh vùng kín cần nhẹ nhàng để không làm vỡ các nốt mọng nước thủy đậu. Bởi làm vỡ các nốt thuỷ đậu sẽ rất dễ gây bội nhiễm, từ đó có thể tạo thành sẹo lưu lại lâu dài trên cơ thể. Sau này, bạn sẽ cảm thấy thiếu tự tin khi quan hệ với bạn tình vì vùng kín không được hoàn hảo như mong muốn.

Vệ sinh vùng kín khi bị thủy đậu phải thật nhẹ nhàng
Vệ sinh vùng kín khi bị thủy đậu phải thật nhẹ nhàng

Bên cạnh chú ý vệ sinh trong lúc tắm rửa, mỗi lần đi vệ sinh người bệnh cũng phải thật nhẹ nhàng, dùng giấy lau khô ráo phần vùng kín nhưng phải hạn chế cọ xát.

Người bệnh cũng hãy lựa chọn mặc quần áo có chất liệu mỏng, mát và rộng để tránh làm ảnh hưởng đến các nốt mụn nước. Đồng thời không nên sử dụng chung các vật dụng sinh hoạt để tránh lây bệnh cho người khác. Tuyệt đối không nên tự ý bôi bất kỳ loại thuốc hay đắp những cây cỏ  nào mà hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả tốt nhất.

Một số lưu ý trong quá trình vệ sinh và điều trị thủy đậu vùng kín

Khi bị thủy đậu mọc ở vùng kín người bệnh phải hết sức bình tĩnh, đầu tiên hãy tìm hiểu để có phương án điều trị an toàn, hợp lý, không để lại biến chứng sau này.

Tránh làm trầy xước các nốt thủy đậu ở vùng kín 

Tránh làm trầy xước các nốt thủy đậu ở vùng kín 

Khi đang bị bệnh, người bệnh cần chú ý hơn về mặt dinh dưỡng, ăn thức ăn dưới dạng thức ăn lỏng hoặc nửa lỏng, dễ tiêu hóa, như cháo đậu xanh, cháo gạo lứt, cháo kim ngân hoa, cháo tiểu mạch, cháo miến đậu xanh, măng tây, trứng, chuối, đậu đỏ… Đồng thời, dùng thêm thực phẩm chứa nhiều vitamin C như: chanh, cam, bơ, dâu tây, kiwi, lê, dưa hấu, dưa leo, cà chua... giúp tăng cường sức đề kháng, chống nhiễm trùng, đẩy nhanh quá trình sản sinh ra collagen, phòng ngừa sẹo lõm.

Bệnh thủy đậu cũng có tính chất lây lan rất nhanh vì thế người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với những người khác, luôn giữ vệ sinh thật sạch sẽ, toàn bộ quần áo phải được giặt hàng ngày bằng xà phòng và ủi trước khi mặc.

Thông thường, mỗi người chỉ bị thủy đậu một lần và sẽ miễn dịch ngay sau khi bị bệnh, tuy nhiên nếu sức đề kháng yếu thì bệnh vẫn có thể tái phát. Chính vì vậy, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mọi người nên tiêm phòng vacxin để phòng bệnh. Đặc biệt là phụ nữ có kế hoạch sinh con nên tiêm ngừa thủy đậu trước khi mang thai ba tháng, bởi vì hiện nay, thủy đậu vẫn là căn bệnh chưa có thuốc đặc trị.

Đi thăm khám bác sĩ để biết chính xác có phải thủy đậu vùng kín hay không
Đi thăm khám bác sĩ để biết chính xác có phải thủy đậu vùng kín hay không

Hơn nữa, có 1 điều các chị em cần phải lưu ý đó là khi mắc bệnh thủy đậu những nốt hồng ban mụn nước sẽ mọc khắp toàn thân từ đầu cho đến chân, chứ không thể chỉ mọc ở vùng kín. Vì vậy, nếu như nhận thấy có mụn nước chỉ nổi ở vùng kín thì các chị em nên đến các cơ sở y tế khám để biết chắc chắn có đang mắc bệnh thủy đậu hay không hay là mắc một số bệnh lây qua đường tình dục.

6 hiểu lầm tai hại về bệnh thủy đậu khiến bệnh càng thêm trầm trọng

6 hiểu lầm tai hại về bệnh thủy đậu khiến bệnh càng thêm trầm trọng

Cứ đến thời điểm giao mùa, các căn bệnh dễ lây nhiễm như thủy đậu, sởi, zona thần kinh,... lại tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

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