5 cách làm sạch lông vùng kín ở phụ nữ hiệu quả không ngờ

Làm đẹp 22/08/2018 10:09

Làm cách nào để tẩy hết lông vùng kín an toàn là vấn đề nhiều phụ nữ quan tâm tìm kiếm. Cùng tham khảo 5 cách làm sạch lông vùng kín ở phụ nữ, trả lại 'vùng cấm' trắng mịn màng như thời mới lớn dưới đây!

Có nên tẩy lông vùng kín không?

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Làm sạch lông vùng kín luôn là nỗi băn khoăn khó nói của chị em

Lông vùng kín giúp bảo vệ cô bé tránh khỏi sự xâm hại của vi khuẩn và các mầm bệnh. Tuy nhiên, với tác động xấu của thời tiết, đặc biệt là trong những ngày hè thời tiết nóng bức thì lông mu lại “phản tác dụng” và có thể là nơi tập trung vi khuẩn nấm, dễ gây viêm nhiễm, mất vệ sinh cho "cô bé".

Các bạn nữ phương Tây hay có thói quen tẩy lông mu để tránh mắc phải các bệnh viêm nhiễm. Thậm chí, ngay từ khi nhỏ họ đã được học cách tẩy lông mu sao cho thích hợp. Thường thì việc này sẽ được thực hiện sau khi tắm.

Cũng có nhiều nguyên nhân khác khiến chị em muốn tẩy sạch lông vùng kín của mình, như vì sở thích mặc bikini, hay để thay đổi cảm giác mới lạ khi làm chuyện ấy...

Theo các chuyên gia, lông vùng kín không có tác dụng giúp bảo vệ vùng âm đạo như nhiều người nghĩ. Do đó, bạn có thể yên tâm vì việc loại bỏ nó sẽ không gây hại. Bạn chỉ cần lưu ý lựa chọn phương pháp tẩy lông đúng.

6 biện pháp làm đẹp vùng kín được nhiều chị em sử dụng nhất

Dùng nguyên liệu tự nhiên

Dùng nguyên liệu tự nhiên là cách tẩy lông vùng kín tự nhiên dễ dàng thực hiện tại nhà. Hỗn hợp mật ong và chanh là bí quyết giúp bạn loại bỏ “đám cỏ” tại vùng nhạy cảm hiệu quả. Vì sao vậy?

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Chanh và mật ong được cho là hỗn hợp hoàn hảo được chị em chọn tẩy lông tại nhà

Chất axit alpha hydroxy trong mật ong sẽ giúp tăng sinh hệ thống liên kết collagen ở dưới da, giúp loại bỏ các lớp tế bào chết ứ đọng tại các nang lông, cân bằng độ ẩm và làm se lỗ chân lông. Bên cạnh đó, còn giúp ngăn chặn sự hình thành mầm nhú của các sợi lông.

Cách tẩy lông vùng kín bằng chanh và mật ong:

  • Cho 2 nguyên liệu trên vào ấm nhỏ rồi trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
  • Đun nóng hỗn hợp này ở nhiệt độ vừa phải.
  • Sau đó, bắc ra và đợi cho hỗn hợp âm ấm.
  • Tiếp theo, bạn dùng que nhỏ để bôi một ít hỗn hợp lên vùng cần tẩy lông.
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Tẩy lông vùng kín hiệu quả bằng chanh và mật ong

  • Thực hiện tẩy lông vùng kín: Giữ nguyên hỗn hợp trong 15 phút rồi dùng miếng giấy để miết lên vị trí đó rồi giật ngược lại theo chiều mọc lông.
  • Cuối cùng, bạn rửa lại với nước lạnh.

Làm sạch lông vùng kín tại nhà đơn giản

Một trong những cách làm sạch lông vùng kín an toàn và dễ dàng hơn là bạn dùng kéo tự cắt tỉa lông vùng kín tại nhà mà không cần loại bỏ hoàn toàn "gốc rễ" ra khỏi “cô bé”.

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Bạn có thể tỉa lông vùng kín mà không cần loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi “cô bé”

Khi tỉa lông vùng kín bạn nên thật cẩn trọng từng thao tác để không gây tác động xấu đến khu vực nhạy cảm này. Bạn dùng 1 tay để kéo làn da thật căng kết hợp dùng 1 tay để cạo hay tỉa. Với những sợi lông mọc ngược thì bạn có thể cạo theo hướng của lông. Trong quá trình cạo, bạn nên dùng gel lô hội hoặc kem dưỡng ẩm để làm giảm ngứa da.

Dùng kem tẩy lông để triệt lông vùng kín

Dùng kem tẩy lông là cách tẩy lông vùng kín phụ nữ mang lại hiệu quả nhanh, rất tiện lợi, dễ sử dụng ngay tại nhà.

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Dùng kem tẩy lông là cách tiện lợi, dễ sử dụng ngay tại nhà

Khi chọn mua lọ kem tẩy lông vùng kín bạn nên chọn sản phẩm có thương hiệu rõ ràng. Chỉ cần làm sạch vùng lông cần tẩy rồi bôi lượng kem vừa phải lên. Tiếp theo, bạn dùng khăn hoặc miếng vải để lau sạch.

Lưu ý dùng kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng ẩm trước và sau khi dùng kem tẩy lông để đạt hiệu quả cao nhất.

Tẩy lông vùng kín bằng cách waxing

Waxing là cách tẩy lông vùng kín phụ nữ có hiệu quả tốt hơn so với các cách thông thường. Đây là phương pháp được nhiều chị em áp dụng rất phổ biến trong thời gian gần đây.

Hiệu quả waxing lông vùng kín sẽ cao hơn nếu bạn tỉa cho vùng lông còn ngắn khoảng 0,3-0,5cm.

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Làm sạch lông vùng kín bằng waxing

Đây là cách để sáp waxing có đủ độ bám với sợi lông và khi kéo sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Một điều cần lưu ý nữa đó là nên thường xuyên tẩy tế bào chết cho cả vùng bikini sau khi waxing để hạn chế tình trạng lông mọc ngược.

Song song với những ưu điểm trên, pháp pháp này có điểm trừ đó là thường gây ra cảm giác đau nên tác động xấu đến vùng da nhạy cảm này.

Cách tẩy lông vùng kín bằng công nghệ cao

Áp dụng công nghệ cao là cách khắc phục hạn chế không loại bỏ được triệt để được được “đám cỏ” ở vị trí nhạy cảm của các phương pháp tẩy lông vùng kín phụ nữ trên.

Để tránh tình trạng lông vùng kín mọc lại rậm hơn, nhiều chị em đã tìm đến cách giải quyết tốt hơn như sử dụng công nghệ cao có ứng dụng bước sóng thông minh. Chỉ sau 1 liệu trình bạn đã có thể loại bỏ “vi ô lông” hiệu quả.

Làm đẹp vùng kín là nhu cầu không thể bỏ qua của phụ nữ. Với 6 cách làm sạch lông vùng kín ở phụ nữ hiệu quả vừa chia sẻ trên, bạn sẽ dễ dàng tăng độ hấp dẫn cho “cô bé” và quyến rũ và gợi cảm hơn.

Khi quan hệ phụ nữ có cần cạo lông vùng kín không?

Khi quan hệ phụ nữ có cần cạo lông vùng kín không?

Khi quan hệ phụ nữ có cần cạo lông vùng kín không là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn trẻ hiện nay. Vậy cạo lông vùng kín có tác dụng gì khi quan hệ không, nên hay không nên cạo lông vùng kín ở phụ nữ?

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