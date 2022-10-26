Bỏ ngay 5 lỗi khi diện quần jeans này, gu thời trang thăng hạng siêu đỉnh!

Những sai lầm mà chúng ta thường mắc phải nhất khi mặc quần jean sau đây nên sớm được loại bỏ để bạn có vẻ ngoài như diện bộ trang phục một triệu đô la.

Trang phục theo phong cách hoàn toàn denim lại hợp thời trang và đó là lý do tại sao bạn có thể mặc áo sơ mi và áo khoác denim với quần jean. Bạn không nhất thiết phải chọn phần trên và phần dưới theo màu sắc cùng nhau. Ngược lại, các sắc độ khác nhau sẽ tạo ra sự tương phản và làm cho vẻ ngoài của bạn sáng sủa và bắt mắt hơn.

Quần jean ống đứng không đúng chiều dài

Quần jean ống đứng là một món đồ phổ biến trong tủ quần áo. Chúng đang trở lại hợp thời trang và cực kỳ phổ biến hiện nay. Kiểu dáng cổ điển của những chiếc quần jean này phải dài đến mắt cá chân. Những chiếc quần ống rộng quá dài có thể khiến đôi chân trông đồ sộ, thậm chí là ngấn mỡ.

Gấp gấu quần không đẹp

Quần jean xắn gấu rất phù hợp khi bạn không có cơ hội để chỉnh sửa ống quần quá dài hoặc khi bạn muốn đa dạng hóa diện mạo. Tuy nhiên, gấu quần gấp lên nên được thực hiện ngay ngắn và thẳng. Thậm chí, bạn nên đặt một ngón tay cái lên gấu quần để có thể đo khoảng cách bằng nhau cho các phần được gấp lên ở cả hai ống quần.

Chọn quần jean cạp cao không hợp dáng người

Chiều cao tăng lên, tức là khoảng cách từ thắt lưng của quần jean đến đường may giữa hai chân, ảnh hưởng rất nhiều đến diện mạo của món đồ trên người. Cần xem xét đặc điểm của cơ thể, độ dài của thân, v.v ... Ví dụ, ngay cả những chiếc quần jean có cạp cao cũng có thể không đủ chiều cao cho một phụ nữ cao với thân dài. Trong trường hợp này, chúng sẽ phình ra không đúng cách giữa hai chân, vì vậy, đó là lý do tại sao tốt hơn là bạn nên tìm kiếm một kiểu quần khác.

Chọn quần kết hợp với ủng sai cách

Trước hết, tốt hơn hết là bạn nên chọn quần jean skinny hoặc quần jeggings khi nhét chúng vào bốt. Những kiểu quần rộng hơn có thể tạo ra những nếp gấp không hợp lý trên đầu gối. Thứ hai, bạn nên chọn những đôi bốt có đế rộng và hơi gấp khúc để tôn lên chiếc quần và đôi chân của bạn.

Theo Brightside