Bí quyết làm đẹp bằng cà chua

Làm đẹp 18/01/2023 13:45

Làm đẹp bằng cà chua là một trong những cách chăm sóc da an toàn và hiệu quả được rất nhiều chị em áp dụng.

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Cà chua không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn được sử dụng làm mặt nạ chăm sóc da cực kỳ hiệu quả. Vì vậy, làm đẹp bằng cà chua là phương pháp chăm sóc da được rất nhiều chị em áp dụng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng làm đẹp da của cà chua, cũng như cách sử dụng cà chua để chăm sóc da hiệu quả hơn. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

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Làm đẹp bằng cà chua là một trong những cách chăm sóc da an toàn!

Vì sao cà chua giúp làm đẹp da hiệu quả?

Trong cà chua có chứa rất nhiều tinh chất thiên nhiên không chỉ giúp trắng da và trị mụn hiệu quả, mà nó còn giúp giải độc cơ thể và dưỡng da trắng sáng mịn màng. Cà chua cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin E, vitamin C, chất sắt, kali, beta-carotene,... giúp cho đẹp da trắng sáng, mịn màng. 

Bên cạnh đó, trong cà chua còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp chống lão hoá và tăng sức đề kháng cho da rất hiệu quả. Nếu bạn thường xuyên uống nước ép cà chua cũng sẽ giúp cải thiện làn da rất tốt.

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Cà chua cung cấp nhiều dưỡng chất giúp làm đẹp da hiệu quả!

Theo các nghiên cứu thì cà chua giúp ngăn ngừa và làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới xuống 20%-30%. Đối với các chị em phụ nữ, việc ăn nhiều cà chua còn giúp tái tạo hồng cầu và duy trì sự đàn hồi của da, mang lại làn da trắng mịn và hồng hào.

Do đó, bạn có thể sử dụng cà chua để làm đẹp da bằng nhiều cách khác nhau như xay sinh tố, chế biến thức ăn, nước ép hoặc đắp mặt nạ cà chua nhé!

Cách làm trắng da bằng cà chua

Dưới đây là một số cách làm đẹp da bằng cà chua bạn có thể tham khảo, ngoài ra bạn có thể kết hợp những cách này với viên uống trắng da để mang lại hiệu quả tốt hơn.

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Cách làm trắng da bằng cà chua vô cùng đa dạng và đơn giản tại nhà!

1. Cách làm đẹp bằng cà chua đông đá

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 4 viên vitamin E.
  • Khay làm đá.
  • 4 quả cà chua.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cà chua sau khi mua về rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ, loại bỏ hạt rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

- Lọc hỗn hợp cà chua vừa xay để lấy phần nước cốt cho vào bát, sau đó cho dung dịch bên trong viên vitamin E vào rồi trộn đều tạo thành hỗn hợp. Đổ hỗn hợp vừa chuẩn bị xong vào khay làm đá rồi cho vào ngăn đông đá của tủ lạnh. 

- Trước khi đi ngủ, bạn rửa mặt sạch, sau đó lấy một viên cà chua đông đá bọc vào khăn vải rồi chườm đều khắp mặt.

- Massage nhẹ nhàng và thư giãn cho đến khi viên đá tan hết thì dừng lại. Với những ai bị mụn bọc hoặc mụn sưng tấy thì nên thoa viên đá vào cả buổi sáng lẫn tối để nhanh chóng có được kết quả.

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Cách làm đẹp bằng cà chua đông đá vô cùng đơn giản!

2. Cách làm đẹp bằng cà chua và sữa tươi

Hàm lượng vitamin C cùng các chất dưỡng ẩm có trong cà chua và sữa tươi sẽ giúp bảo vệ da khỏi các tác hại xấu từ môi trường, ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hóa rất hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 thìa sữa tươi không đường.
  • 2 quả cà chua.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy hai quả cà chua rửa sạch rồi ép lấy nước, sau đó trộn nước ép với sữa tươi.

- Rửa mặt thật sạch và dùng bông gòn thấm hỗn hợp này và thoa đều lên mặt, nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại bằng nước sạch.

- Thực hiện thường xuyên cách này sẽ giúp da trắng mịn tự nhiên.

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Sữa tươi và cà chua chứa hàm lượng vitamin C cao giúp làm đẹp da hiệu quả!

3. Cách làm trắng da bằng cà chua luộc

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 quả cà chua chín đỏ
  • 1 thìa sữa chua không đường
  • 1 thìa cà phê mật ong
  • 1 thìa canh nước cốt chanh tươi
  • Bát và thìa

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cà chua sau khi mua về rửa sạch và ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 2 phút, sau đó vớt ra và để ráo.

- Bắc một nồi nước và cho cà chua vào luộc với lửa cao, đến khi cà chua chín thì vớt ra bóc đi lớp vỏ bên ngoài. Dùng thìa nạo hạt thật sạch rồi lấy phần thịt cà chua mang đi xay nhuyễn.

- Sau đó cho cà chua, sữa chua không đường, mật ong và nước chanh tươi vào bát rồi trộn đều thành hỗn hợp. 

- Rửa mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt và thư giãn khoảng 15 phút, sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch. 

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Cách làm trắng da bằng cà chua luộc vô cùng tiết kiệm!

4. Cách làm mặt nạ cà chua cho da khô

Sử dụng mặt nạ cà chua và nha đam là một trong những cách dưỡng da hiệu quả dành cho da khô. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 quả cà chua
  • 1 nhánh nha đam
  • 1 thìa cà phê dầu oliu

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cà chua sau khi mua về rửa sạch rồi xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố.

- Nha đam gọt vỏ và rửa sạch để loại bỏ đi chất nhờn độc hại, sau đó băm nhuyễn.

- Kế đó, trộn nha đam và cà chua xay nhuyễn cùng với 1 thìa cà phê dầu oliu thành hỗn hợp.

- Thoa đều hỗn hợp lên mặt và nằm thư giãn khoảng 10 phút. Sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch là được.

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Mặt nạ cà chua và nha đam là phương pháp dưỡng da hiệu quả dành cho da khô!

Đây là cách dưỡng ẩm cho da khô rất tốt. Các vitamin có trong quả cà chua sẽ thấm vào da giúp tái tạo và dưỡng trắng hiệu quả. Thực hiện cách này thường xuyên sẽ giúp bạn có được làn da trắng sáng và mịn màng.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những cách làm đẹp hiệu quả, tiết kiệm và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin chia sẻ về bí quyết làm đẹp bằng cà chua trong bài viết trên, sẽ giúp bạn có thêm những phương pháp làm đẹp da bằng cà chua đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà. Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!

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