Bật mí những cách làm đẹp từ nha đam cực kỳ hiệu quả

Làm đẹp 21/12/2022 16:55

Nha đam từ trước đến nay được chị em phụ nữ xem như là một loại thần dược. Vậy những cách làm đẹp từ nha đam nào hiệu quả nhanh nhất?

Nội dung bài viết

Nha đam từ trước đến nay được chị em xem như một loại “bảo bối” hỗ trợ đắc lực cho công cuộc giữ gìn sắc đẹp. Bản chất của nha đam là một loại thực vật lành tính, chính vì thế nó phù hợp với tất cả các loại da, kể cả da nhạy cảm và khó tính nhất. Dưới đây là một số cách làm đẹp từ nha đam được chị em sử dụng cực kỳ phổ biến. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cach lam dep tu nha dam 1
Nha đam nổi bật với những công dụng dưỡng da hiệu quả!

Giá trị của nha đam

Không phải tự nhiên, hiện nay rất nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng đều cho ra đời những sản phẩm có chiết xuất từ nha đam. Nha đam không những được xem là một vị thuốc chữa bệnh mà nó còn mang trong mình tác dụng bảo toàn sắc đẹp cho phái nữ. 

Cụ thể, nha đam có tính hàn, mát, có kết cấu dạng gel, lại rất lành tính đối với mọi loại da. Chính vì thế nó được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp điều chế mỹ phẩm. 

Cach lam dep tu nha dam 2
Nha đam được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp chế tạo mỹ phẩm!

Nha đam được chọn để phục vụ mục đích làm đẹp thường là những bẹ lá to, mập mạp và nhiều nước. Trong lớp gel của cây nha đam có chứa hàm lượng các loại vitamin như A, B12, C và E. Chúng đều là những loại vitamin giữ vai trò chìa khóa vàng đối với việc chăm sóc và bảo vệ da.

Chưa kể hàm lượng các loại khoáng chất như canxi, kali, magie, kẽm,... đan xen vào nhau sẽ tạo nên một hàng rào bảo vệ cực kỳ vững chắc tránh khỏi sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Không những thế, còn giúp hỗ trợ khôi phục và lấp đầy các lỗ trống hư tổn trên tế bào da. 

Cach lam dep tu nha dam 3
Trong nha đam rất giàu dưỡng chất giúp dưỡng da chuyên sâu!

Tổng hợp những cách làm đẹp từ nha đam

Làm trắng da với công thức nha đam mật ong

Có rất nhiều cách làm trắng da bằng nha đam, phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất đó là công thức kết hợp giữa nha đam và mật ong. Trong mật ong có chứa hàm lượng dưỡng chất cực kỳ cao, không những thế còn có thành phần chống oxy hóa, ngăn cản sự phát triển các tế bào gốc tự do khiến cho da sạm nám và tối màu. Tuy nhiên, với cách này, những bạn có tiền sử dị ứng với phấn hoa không nên áp dụng tránh tình trạng kích ứng. Cách làm mặt nạ da đam mật ong cực kỳ đơn giản:

- Nha đam tươi rửa sạch, bỏ vỏ và lấy đầy một chén gel, thêm 2 muỗng canh mật ong và trộn đều hỗn hợp này lên.

- Thoa đều lên mặt và nằm thư giãn khoảng 20 phút sau đó rửa sạch. 

- Thực hiện đều đặn 1 tuần 2 - 3 lần, đảm bảo đến tuần thứ 3, bạn sẽ nhận thấy được hiệu quả cực kỳ rõ rệt.

- Cách làm đẹp từ nha đam và mật ong thật sự không tốn kém nhưng tác dụng cực kỳ nhanh. 

Cach lam dep tu nha dam 4
Mặt nạ nha đam mật ong là sự kết hợp tuyệt vời cho làn da của bạn!

Trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo

Ngoài tác dụng làm trắng da ra, công thức nha đam nước gạo còn phát huy tối đa vai trò của mình trong việc loại bỏ và ngăn ngừa sự hình thành của mụn. Nếu bạn là một người sở hữu nhiều mụn ẩn, hoặc mụn có nhân nhưng khó loại bỏ, hãy áp dụng công thức dưới đây để khắc phục ngay:

- Vo gạo rồi lấy phần nước đó để yên trong tủ lạnh trong vòng 2 tiếng để vỏ cám gạo bên ngoài lắng xuống.

- Lô hội rửa sạch, lấy phần gel trong suốt. 

- Hòa lẫn phần cám gạo đã lắng xuống và gel lô hội với nhau tạo thành một loại mặt nạ ngủ cực kỳ hiệu quả. 

- Với loại mặt nạ này, bạn thoa vào thời điểm trước khi đi ngủ và để nguyên tình trạng như thế cho đến khi lớp mask này khô hẳn.

- Sáng sớm bạn rửa mặt lại bằng nước ấm. 

- Duy trì đều đặn tuần 2 đến 3 lần để đảm bảo hiệu quả vượt trội nhất.

Cach lam dep tu nha dam 5
Mặt nạ nha đam nước vo gạo giúp trị mụn khẩn cấp!

Tự làm mặt nạ lô hội dưỡng ẩm cho da

Nha đam cũng như các loài thực vật khác, vào mùa xuân và mùa hạ, nha đam phát triển tốt nhất, các bẹ lá múp míp, nhiều dưỡng chất và gel thu được rất đặc. Chính vì thế, bạn nên tận dụng cơ hội này để làm mặt nạ nha đam dùng dần. Cách làm cũng không quá khó:

- Nguyên liệu cần chuẩn bị là gel nha đam, nước cất và nước hoa hồng nguyên chất.

- Nha đam rửa sạch, lột vỏ và rây kỹ để thu được phần gel mịn nhất. Bạn điều chế theo công thức 1 thìa gel nha đam, 1 thìa nước cất và 1 thìa nước hoa hồng.

- Sau đó bạn thu được hỗn hợp gọi là mặt nạ nha đam hoa hồng, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

- Loại mask này có thể bảo quản trong vòng 2 đến 3 tuần. 

Cach lam dep tu nha dam 6
Mặt nạ nha đam hoa hồng giúp da trắng mịn, đầy sức sống!

Trên đây là tổng hợp một số cách sử dụng nha đam tươi và cách làm đẹp từ nha đam. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ là nguồn kiến thức bổ ích, đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo toàn nhan sắc của các chị em nhé! Chúc các chị em độc giả áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, khỏe đẹp, ai nhìn cũng mê!

Chuyên mục Làm đẹp: Mặt nạ yến mạch sữa tươi làm trắng da, sáng mịn

Chuyên mục Làm đẹp: Mặt nạ yến mạch sữa tươi làm trắng da, sáng mịn

Chắc chắn mặt nạ yến mạch sữa tươi là một trong những mặt nạ dưỡng da được yêu thích của nhiều bạn nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam công dụng của nha đam tươi làm đẹp từ nha đam cách làm mặt nạ nha đam tác dụng của nha đam với da mặt nha đam làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới