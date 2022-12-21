Bật mí những cách làm đẹp từ nha đam cực kỳ hiệu quả

Nha đam từ trước đến nay được chị em xem như một loại “bảo bối” hỗ trợ đắc lực cho công cuộc giữ gìn sắc đẹp. Bản chất của nha đam là một loại thực vật lành tính, chính vì thế nó phù hợp với tất cả các loại da, kể cả da nhạy cảm và khó tính nhất. Dưới đây là một số cách làm đẹp từ nha đam được chị em sử dụng cực kỳ phổ biến. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cụ thể, nha đam có tính hàn, mát, có kết cấu dạng gel, lại rất lành tính đối với mọi loại da. Chính vì thế nó được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp điều chế mỹ phẩm.

Không phải tự nhiên, hiện nay rất nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng đều cho ra đời những sản phẩm có chiết xuất từ nha đam. Nha đam không những được xem là một vị thuốc chữa bệnh mà nó còn mang trong mình tác dụng bảo toàn sắc đẹp cho phái nữ.

Nha đam được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp chế tạo mỹ phẩm!

Nha đam được chọn để phục vụ mục đích làm đẹp thường là những bẹ lá to, mập mạp và nhiều nước. Trong lớp gel của cây nha đam có chứa hàm lượng các loại vitamin như A, B12, C và E. Chúng đều là những loại vitamin giữ vai trò chìa khóa vàng đối với việc chăm sóc và bảo vệ da.

Chưa kể hàm lượng các loại khoáng chất như canxi, kali, magie, kẽm,... đan xen vào nhau sẽ tạo nên một hàng rào bảo vệ cực kỳ vững chắc tránh khỏi sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Không những thế, còn giúp hỗ trợ khôi phục và lấp đầy các lỗ trống hư tổn trên tế bào da.

Trong nha đam rất giàu dưỡng chất giúp dưỡng da chuyên sâu!

Tổng hợp những cách làm đẹp từ nha đam

Làm trắng da với công thức nha đam mật ong

Có rất nhiều cách làm trắng da bằng nha đam, phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất đó là công thức kết hợp giữa nha đam và mật ong. Trong mật ong có chứa hàm lượng dưỡng chất cực kỳ cao, không những thế còn có thành phần chống oxy hóa, ngăn cản sự phát triển các tế bào gốc tự do khiến cho da sạm nám và tối màu. Tuy nhiên, với cách này, những bạn có tiền sử dị ứng với phấn hoa không nên áp dụng tránh tình trạng kích ứng. Cách làm mặt nạ da đam mật ong cực kỳ đơn giản:

- Nha đam tươi rửa sạch, bỏ vỏ và lấy đầy một chén gel, thêm 2 muỗng canh mật ong và trộn đều hỗn hợp này lên.

- Thoa đều lên mặt và nằm thư giãn khoảng 20 phút sau đó rửa sạch.

- Thực hiện đều đặn 1 tuần 2 - 3 lần, đảm bảo đến tuần thứ 3, bạn sẽ nhận thấy được hiệu quả cực kỳ rõ rệt.

- Cách làm đẹp từ nha đam và mật ong thật sự không tốn kém nhưng tác dụng cực kỳ nhanh.

Mặt nạ nha đam mật ong là sự kết hợp tuyệt vời cho làn da của bạn!

Trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo

Ngoài tác dụng làm trắng da ra, công thức nha đam nước gạo còn phát huy tối đa vai trò của mình trong việc loại bỏ và ngăn ngừa sự hình thành của mụn. Nếu bạn là một người sở hữu nhiều mụn ẩn, hoặc mụn có nhân nhưng khó loại bỏ, hãy áp dụng công thức dưới đây để khắc phục ngay:

- Vo gạo rồi lấy phần nước đó để yên trong tủ lạnh trong vòng 2 tiếng để vỏ cám gạo bên ngoài lắng xuống.

- Lô hội rửa sạch, lấy phần gel trong suốt.

- Hòa lẫn phần cám gạo đã lắng xuống và gel lô hội với nhau tạo thành một loại mặt nạ ngủ cực kỳ hiệu quả.

- Với loại mặt nạ này, bạn thoa vào thời điểm trước khi đi ngủ và để nguyên tình trạng như thế cho đến khi lớp mask này khô hẳn.

- Sáng sớm bạn rửa mặt lại bằng nước ấm.

- Duy trì đều đặn tuần 2 đến 3 lần để đảm bảo hiệu quả vượt trội nhất.

Mặt nạ nha đam nước vo gạo giúp trị mụn khẩn cấp!

Tự làm mặt nạ lô hội dưỡng ẩm cho da

Nha đam cũng như các loài thực vật khác, vào mùa xuân và mùa hạ, nha đam phát triển tốt nhất, các bẹ lá múp míp, nhiều dưỡng chất và gel thu được rất đặc. Chính vì thế, bạn nên tận dụng cơ hội này để làm mặt nạ nha đam dùng dần. Cách làm cũng không quá khó:

- Nguyên liệu cần chuẩn bị là gel nha đam, nước cất và nước hoa hồng nguyên chất.

- Nha đam rửa sạch, lột vỏ và rây kỹ để thu được phần gel mịn nhất. Bạn điều chế theo công thức 1 thìa gel nha đam, 1 thìa nước cất và 1 thìa nước hoa hồng.

- Sau đó bạn thu được hỗn hợp gọi là mặt nạ nha đam hoa hồng, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

- Loại mask này có thể bảo quản trong vòng 2 đến 3 tuần.

Mặt nạ nha đam hoa hồng giúp da trắng mịn, đầy sức sống!

Trên đây là tổng hợp một số cách sử dụng nha đam tươi và cách làm đẹp từ nha đam. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ là nguồn kiến thức bổ ích, đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo toàn nhan sắc của các chị em nhé! Chúc các chị em độc giả áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, khỏe đẹp, ai nhìn cũng mê!