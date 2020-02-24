Bật mí cách làm da tay hết nhăn 'siêu tốc' ngay tại nhà

Da tay nhăn nheo, khô ráp hoặc chảy xệ là câu chuyện chung của không ít chị em. Nếu như không có kế hoạch kịp thời bảo vệ làn da tay mỏng manh thì khả năng lớn là các dấu hiệu lão hóa không mong muốn sẽ ngày càng nghiêm trọng. Vậy nguyên nhân vì đâu mà da tay bị nhăn và có cách làm da tay hết nhăn nhanh chóng mà lại an toàn, hiệu quả ngay tại nhà hay không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Bước đầu tiên trong cách làm da tay căng mịn là tẩy da chết. Nước cốt chanh và đường tạo nên hỗn hợp tẩy da chết chuyên sâu an toàn, hiệu quả mà lại không tốn kém. Chanh trước tiên sẽ loại bỏ các mảng da tối, đốm đồi mồi, bụi bẩn trên tay, còn đường sau đó sẽ loại bỏ da chết giúp cho bàn tay mịn màng và mềm mại.

Do tác hại của ánh nắng mặt trời: Tia cực tím làm phá vỡ các sợi collagen và elastin trong da, khiến da bị nhăn nheo chảy xệ.

Rửa tay quá nhiều: Tay là bộ phận được rửa nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Việc rửa tay quá nhiều phá vỡ tính đàn hồi của da, khiến cho liên da lỏng lẻo, da bị mất nước nhiều và từ đó bị nhăn nheo.

Dùng hỗn hợp nước chanh và đường tẩy da chết cho da tay - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm da tay bằng sữa tươi không đường

Sau khi tẩy da chết bằng chanh và đường, bạn cần trả lại độ ẩm cho đôi tay. Hãy lấy một chút sữa tươi không đường thấm đều lên khắp khu vực bàn tay, cánh tay và để như vậy trong khoảng 5 phút. Nếu có điều kiện, bạn có thể ngâm hai tay trong 1 bát sữa nhỏ trong thời gian 10 phút chắc chắn sẽ mang lại kết quả bất ngờ.

Sữa giàu độ ẩm, axit béo và các chất chống oxy hóa sẽ giúp loại bỏ nếp nhăn trên tay của bạn. Đây là một trong những cách làm da tay hết nhăn đơn giản và hiệu quả nhất.

Đắp da tay bằng chuối xay hoặc dứa xay

Nghiền nát một quả chuối chín, sau đó đắp lên tay và đợi cho đến khi chuối khô se lại thì rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện đều đặn 2 lần/tuần sẽ thấy kết quả rất khả quan bởi chuối rất giàu vitamin và khoáng chất. Thực hiện tương tự với dứa xay.

Dùng chuối xay để đắp da tay - Ảnh minh họa: Internet

Combo nước ép cà chua

Xay cà chua làm nước ép, vừa uống vừa đắp da tay giúp bạn đẹp từ trong ra ngoài. Ngâm tay trong nước ép cà chua trong thời gian 15 phút sẽ giúp da tay căng mịn do trong cà chua có rất nhiều lycopene (một chất chống oxy hóa bảo vệ làn da của bạn).

Bột gạo, nước hoa hồng và sữa

Dùng bột gạo, trộn với sữa và một chút nước hoa hồng sau đó đắp lên da tay. Khi hỗn hợp đắp bắt đầu khô lại thì rửa sạch tay bằng nước ấm. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy da tay mịn màng và trẻ trung.

Đắp gel lô hội tự nhiên

Cây lô hội có chứa axit malic, một chất đàn hồi giúp làm giảm đáng kể các dấu hiệu của nếp nhăn và lão hóa. Cắt một lá lô hội và ép lá để chiết xuất gel. Thoa gel này lên tay để chờ trong 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Dùng gel lô hội tự nhiên để dưỡng da tay - Ảnh minh họa: Internet

Đắp cà rốt xay

Cà rốt có nhiều vitamin A, rất tốt cho việc ngăn ngừa và điều trị nếp nhăn bằng cách tăng tốc độ sản xuất collagen. Cách thực hiện là cà rốt xay để đắp lên da tay như sau:

Cà rốt gọt vỏ, luộc chín mềm rồi cho vào máy xay xay nhuyễn.

Cho 1 thìa mật ong vào trong hỗn hợp xay nhuyễn trên.

Dùng hỗn hợp này đắp lên tay trong thời gian 30 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Cách điều trị da tay nhăn nheo khi gặp nước bằng dầu ô-liu hoặc dầu dừa

Sau khi gặp nước quá lâu, da tay thường bị nhăn nheo và khô. Để khắc phục tình trạng này, trước khi đi ngủ hãy xoa chút dầu ô liu hoặc dầu dừa vào tay. Dùng găng tay vải bông để tránh dầu bị thấm vào quần áo, chăn màn. Để như vậy qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau bằng nước ấm.

Ngoài ra, có thể dùng dầu ô liu hoặc dầu dừa để massage da tay. Việc massage da tay làm tăng lượng máu đến tay, thúc đẩy để da tay khỏe mạnh và mờ nếp nhăn.

Đắp dưa chuột mật ong

Dưa chuột thái lát mỏng, sau đó nhúng qua mật ong. Dùng miếng dưa chuột mật ong này chà xát, massage ở da tay trong thời gian 5 đến 10 phút.

Đắp dưa chuột mật ong giúp da tay căng mịn - Ảnh minh họa: Internet

Đắp vỏ dưa hấu xay

Lấy một chút dưa hấu đỏ, sau đó xay nhuyễn cùng với phần cùi trắng và vỏ. Dùng hỗn hợp này đắp lên da tay trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Hỗn hợp này rất giàu vitamin, khoáng chất và kích thích sản sinh collagen dưới da.

Dù muốn hay không, già đi là một phần tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, do một số tác động trong cuộc sống hàng ngày, đôi tay chúng ta có thể bị già nua hơn so với tuổi tác. Hãy áp dụng những cách làm da tay hết nhăn được giới thiệu trên đây để đẩy lùi những dấu hiệu lão hóa cho đôi tay.