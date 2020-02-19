Tổng hợp 6 cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường đơn giản, hữu hiệu 

Đây là cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường đơn giản nhất mà chị em nên áp dụng. Công thức này không tốn nhiều thời gian mà vẫn có thể dưỡng da trắng sáng, mịn màng.

Làm đẹp bằng sữa tươi không đường chắc chắn là bí quyết quen thuộc với nhiều chị em. Sữa tươi không đường không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn có làn da trắng sáng và mịn màng như da em bé nếu sử dụng kiên trì và đúng cách. Chị em hãy tham khảo 6 cách làm đẹp với sữa tươi không đường dưới đây.

Thay vì sử dụng các loại sữa rửa mặt đắt tiền, bạn có thể sử dụng sữa tươi không đường để thay thế 2-3 lần một tuần. Sữa tươi không đường giúp loại bỏ bụi bẩn và cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp da trắng hồng.

Trong sữa tươi không đường chứa axit lactic có công dụng làm trắng và mịn da rất tốt. Đồng thời, khi dùng sữa tươi không đường hàng ngày, các lớp da sần sùi sẽ được loại bỏ, giúp làn da mượt và giàu sức sống, khỏe mạnh hơn.

Rửa mặt bằng sữa tươi không đường để làm sạch da - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng sữa tươi không đường có bị mụn không? Nếu bạn sử dụng đúng cách và với mức độ vừa phải thì hoàn toàn không bị lên mụn. Ngược lại, đây còn là nguồn cung các thành phần dưỡng chất vô cùng tốt cho da mụn.

Cách làm trắng da toàn thân bằng sữa tươi

Với công dụng dưỡng trắng nhanh, hiệu quả thấy rõ và an toàn, sữa tươi được ưa chuộng để tắm trắng toàn thân cho chị em phụ nữ. Để tăng hiệu quả, bạn nên kết hợp với cám gạo hoặc bột đậu đỏ để loại bỏ da chết và giúp da trắng sáng hơn.

Tắm trắng bằng cám gạo sữa tươi không đường - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Bạn chuẩn bị khoảng 100g cám gạo hoặc bột đậu đỏ, ½ quả chanh và 1-2 bịch sữa tươi không đường. Bạn trộn tất cả lại với nhau và bôi hỗn hợp lên người sau khi đã tắm sơ qua rồi massage toàn thân nhẹ nhàng trong khoảng 5-7 phút. Bạn có thể để thư giãn thêm vài phút để các dưỡng chất ngấm sâu vào da rồi tắm lại với nước sạch.

Đối với cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường này, bạn lưu ý chỉ nên thực hiện 1 lần 1 tuần để tránh da bị bào mòn do bột cám gạo và đậu đỏ tẩy tế bào chết. Đồng thời, sau khi tắm trắng xong bạn cần sử dụng kem chống nắng và che chắn kỹ để tránh bị sạm da.

Dưỡng da bằng sữa tươi và muối

Nếu làn da của bạn đang có mụn thì cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường và muối là lựa chọn rất tốt. Muối sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và ngăn chặn tình trạng da bị viêm nhiễm. Chính vì vậy, sự kết hợp giữa sữa tươi và muối sẽ là “mỹ phẩm trị mụn” từ thiên nhiên rất an toàn mà hiệu quả cao.

Trị mụn bằng sữa tươi không đường và muối - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Bạn sử dụng khoảng 3 thìa sữa tươi không đường trộn với muối biển để tạo thành dung dịch. Sau đó bạn thoa hỗn hợp này lên da mặt và massage nhẹ rồi rửa sạch lại với nước.

Lưu ý: Với công thức này, bạn không nên sử dụng nhiều muối vì có thể gây kích ứng da. Đồng thời, bạn nên massage thật nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương da. Với những người bị mụn viêm thì không nên sử dụng cách này.

Làm trắng siêu tốc với mặt nạ sữa tươi không đường và khoai tây

Nếu bạn từng tìm hiểu về các công thức làm trắng da từ thiên nhiên, chắc chắn đã nghe qua công thức làm trắng da “thần thánh” này. Hai nguyên liệu này khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên công thức làm trắng da cấp tốc và an toàn.

Làn da trắng sáng nhờ mặt nạ sữa tươi không đường và khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ khi đắp mặt nạ xong, bạn có thể thấy da sẽ sáng và nâng tone rõ rệt, trở nên mịn màng hơn. Vì vậy, đây là loại mặt nạ làm trắng rất được ưa chuộng.

Cách làm: Bạn luộc chín ½ củ khoai tây, bỏ vỏ và nghiền thật mịn thành bột. Kế tiếp, bạn trộn với sữa tươi không đường, có thể cho thêm 1 thìa cà phê mật ong để tăng hiệu quả dưỡng ẩm da. Bạn đắp lên mặt khoảng 15-20 phút sau đó rửa sạch với nước. Với công thức này, bạn cần lưu ý che chắn kỹ để da không bị bắt nắng và đen sạm trở lại sau khi làm trắng.

Tắm trắng bằng sữa tươi không đường và bia

Sử dụng sữa tươi không đường kết hợp với bia sẽ giúp bạn có làn da mịn và hồng hào. Bia là sản phẩm lên men nên chứa rất nhiều enzyme có lợi cho làn da.

Bạn chỉ cần sử dụng 1 cốc bia và 1 cốc sữa tươi, thêm vài thìa muối biển sau đó khuấy đều. Hỗn hợp này bạn mang hòa chung với bồn tắm và ngâm mình khoảng 15 phút sau đó tắm sạch bằng nước.

Tắm trắng bằng sữa tươi không đường và bia - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp 6 cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường đơn giản nhưng rất hiệu quả. Sữa tươi không đường không những giúp trắng da, mịn da mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho làn da để nuôi dưỡng da khỏe mạnh hơn, điều trị các vấn đề nhược điểm về da rất tốt. Bạn nên tận dụng nguyên liệu này trong làm đẹp để sở hữu làn da mịn như da em bé.