Cách làm mặt V line chỉ với phương pháp đơn giản ngay tại nhà

Mặt V line là khuôn mặt có dạng đường nét chữ V, cụ thể hơn là cằm và 2 góc xương hàm sẽ tạo thành hình chữ V trông rất thon gọn. Bên cạnh đó, mặt V line với đường nét mảnh mai, má gọn, mặt dài.

Nếu như ngày xưa, mặt chữ điền góc cạnh là tiêu chuẩn của cái đẹp thì trong thời buổi hiện đại như hiện nay, khuôn mặt V line lại lên ngôi. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu được nét đẹp V line đó. Có nhiều nguyên nhân và yếu tố bẩm sinh khiến gương mặt của bạn không mấy gọn gàng như cấu trúc xương, ăn nhiều dẫn đến thừa cân, béo phì và gương mặt bầu bĩnh... Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách làm mặt V line thanh thoát hơn. Cùng theo dõi ngay!

Dụng cụ chuẩn bị: Chỉ đơn giản là một chiếc thìa bằng sứ đã được rửa sạch. Trước khi làm mặt V line bằng thìa, hãy thoa kem dưỡng lên da giúp da mịn và trơn hơn, tốt cho quá trình massage bằng thìa.

Bạn có thể áp dụng cách làm mặt nhỏ lại nhanh nhất bằng thìa, thực hiện được tại nhà và không hề tốn kém khi sử dụng dịch vụ Spa hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Thìa sứ là dụng cụ để làm mặt V line - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tay cầm thìa, miết nhẹ đầu thìa vào cạnh hai bên má. Lưu ý nên miết nhẹ theo chiều dưới lên trên, từ cằm lên mang tai. Thực hiện liên tục trong thời gian 1 phút cho mỗi bên, liên tục đổi bên trong khoảng 6 phút. Thực hiện liên tục cách này sẽ giúp bạn giảm mỡ mặt, thúc đẩy chuyển hóa mỡ thành năng lượng.

Bước 2: Giữ cho cổ luôn trong tư thế thẳng đứng đồng thời đầu ngửa ra sau. Cầm thìa rồi miết nhẹ đầu thìa tại vùng có nọng cằm theo hướng từ dưới lên trên, cổ lên cằm. Lưu ý thực hiện đều tay để có hiệu quả. Bước massage này giúp khắc phục tình trạng nhăn nheo, chảy xệ, nhão da, trẻ hóa cổ và giảm béo cho phần nọng cằm.

Bước 3: Thực hiện ngược lại với bước 2. Tay cầm thìa và miết nhẹ đầu thìa theo chiều từ cằm xuống nọng dưới cằm. Bước này cũng giúp giảm mỡ thừa, chống nhăn, nhão hay chảy xệ da.

Các bước làm mặt V line giảm mỡ gò má - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tay cầm thìa, miết đầu thìa lên một bên má phải sao cho thật nhẹ nhàng, sau đó di chuyển dần dần sang má bên trái. Miết nhẹ từ bên trong ra bên ngoài mang tai. Bước này giúp giảm mỡ gò má, tránh chảy xệ.

Bước 5: Xoay thìa lại, bước này sẽ sử dụng cán của thìa để massage cho trán. Kéo thìa theo những vệt nhỏ, liên tục từ mí mắt lên trán, theo chiều từ trái qua phải. Thực hiện như vậy trong 1 phút.

Bước 6: Tiếp tục miết đầu thìa nhẹ nhàng để massage cho bầu mắt, kéo từ từ cán thìa để di chuyển thìa từ trong ra ngoài. Thực hiện trong khoảng 30s cho mỗi bên. Tương tự, thực hiện động tác này cho quầng mắt bên dưới.

Tất tần tật các bước cho mặt thon gọn bằng thìa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Massage vùng xung quanh miệng bằng cán thìa, chiều từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Thực hiện trong vòng 30s.

Bước 8: Xoay mặt trong của thìa ra ngoài và massage vùng cổ. Kéo thìa liên tục hướng từ dưới lên, từ cổ đến cằm. Thực hiện trong khoảng 30s đến 1 phút.

Cách làm thon gọn mặt hiệu quả

Bên cạnh sử dụng thìa để làm mặt thon gọn, bạn nên kết hợp với chế độ ăn hợp lý để nhanh chóng có một gương mặt như ý muốn.

Uống nhiều nước

Nếu bạn có 2 chiếc má phúng phính và mũm mĩm thì rất có thể bạn bị tích nước trong khi bạn không uống đủ nước. Cơ thể thiếu nước sẽ thực hiện cơ chế tích nước ở 2 bên má và mắt khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên mập mạp và có chút sưng như vừa khóc hay vừa ngủ dậy. Do đó, hãy uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để giúp gò má bớt mũm mĩm.

Tăng cường uống nước để tránh tích nước trên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn nhiều muối, đồ mặn hay quá ngọt

Nếu cho nhiều muối hoặc đường vào các món ăn, bạn đã tự khiến cơ thể tích nước và khuôn mặt tự động sưng lên mà bạn không hề cố ý. Do đó, hãy giảm bớt 2 thành phần là hung thủ gây béo cho khuôn mặt trong thực đơn hàng ngày. Ví dụ thay vì mắm cá, hãy ăn thịt luộc hoặc cá tươi. Nếu thuộc tuýp người cuồng đồ ngọt, hãy thay bằng trái cây hoặc bánh quy ít đường.

Ăn nhiều rau xanh và hoa quả

Rau xanh và hoa quả hỗ trợ giảm cân rất tốt. Do đó, nếu bạn bổ sung các loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày, nó sẽ giúp bạn sống lành mạnh hơn và giảm mỡ trên má nhanh chóng.

Ăn nhiều rau xanh giúp gương mặt thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Rau củ quả cũng chứa nhiều nước, do đó việc ăn chúng tức là bạn đã bổ sung nước cho cơ thể, tránh tình trạng tích nước ở 2 bên gò má. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong các loại rau xanh sẽ khiến bạn nhanh no và không thèm ăn vặt, tránh thu nạp thực phẩm ngọt hay nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe và cân nặng.

Hy vọng với những cách làm mặt V line thon gọn được chia sẻ trên đây, bạn có thể sở hữu một gương mặt thanh tú ưa nhìn như mong muốn. Nếu bạn thấy bài viết bổ ích, hãy ấn nút theo dõi Website Phụ nữ và Gia đình để đón đọc những thông tin hay tiếp theo.