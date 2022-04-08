Bàn tay là nơi thể hiện tốc độ lão hóa của bạn nhanh nhất và đây là 5 bí quyết giúp đôi bàn tay của bạn trông như trẻ ra 10 tuổi

Làm đẹp 08/04/2022 20:10

Bàn tay thường cho biết tuổi tác của bạn vì chúng già đi nhanh hơn khuôn mặt của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tránh được điều này nếu chăm sóc chúng đúng cách.

Đây là một số lời khuyên và quy tắc để giữ cho đôi tay của bạn đẹp lâu hơn.

Rửa tay đúng cách

Bàn tay là nơi thể hiện tốc độ lão hóa của bạn nhanh nhất và đây là 5 bí quyết giúp đôi bàn tay của bạn trông như trẻ ra 10 tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc thường xuyên với xà phòng có thể khiến tay bạn mất độ ẩm và bắt đầu bong tróc. Thực hiện theo các quy tắc đơn giản sau để tránh vấn đề này:

  • Không sử dụng xà phòng diệt khuẩn trừ khi thực sự cần thiết. Tránh nước hoa: chúng làm khô da của bạn và có thể gây kích ứng. Chọn xà phòng dưỡng ẩm với dầu jojoba, dầu ô liu hoặc lô hội.
  • Rửa tay bằng nước ấm nhưng không nóng để giữ lớp bảo vệ tự nhiên.
  • Tránh dùng máy sấy điện thay vì dùng khăn giấy.

Đeo găng tay

Bàn tay là nơi thể hiện tốc độ lão hóa của bạn nhanh nhất và đây là 5 bí quyết giúp đôi bàn tay của bạn trông như trẻ ra 10 tuổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tay của bạn thường xuyên bị căng do các tác nhân bên ngoài như lạnh, hóa chất và không khí khô. Để giảm thiểu thiệt hại, bạn nên có găng tay cho mọi trường hợp:

  • Găng tay bông hoặc găng tay bằng da, lông thú dành cho những ngày vào thời tiết lạnh.
  • Găng tay cao su dùng cho các công việc gia đình (rửa bát, lau sàn, lau bồn tắm, v.v.).
  • Găng tay vải để làm vườn.

Làm ẩm tay thường xuyên

 

Bàn tay là nơi thể hiện tốc độ lão hóa của bạn nhanh nhất và đây là 5 bí quyết giúp đôi bàn tay của bạn trông như trẻ ra 10 tuổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kem dưỡng da tay tốt cũng quan trọng không kém xà phòng hoặc dầu gội đầu, vì vậy hãy lựa chọn và sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

  • Thoa kem khi cần thiết nhưng không ít hơn hai lần một ngày (sáng và tối). Nếu bạn có làn da khô, hãy để một tuýp kem gần bồn rửa tay và thoa đều sau khi rửa tay. Để đạt hiệu quả tốt nhất nên thoa kem, đeo găng tay cotton và cứ như vậy đi ngủ.
  • Móng tay của bạn cũng cần được dưỡng ẩm. Xoa một ít kem dưỡng da tay và mua kem vitamin E cho lớp biểu bì.
  • Da của bạn cần độ ẩm từ bên trong cũng như bên ngoài, vì vậy hãy uống đủ nước.
  • Mua máy tạo độ ẩm và bật máy khi không khí khô.

Tẩy tế bào chết cho da tay

Bàn tay là nơi thể hiện tốc độ lão hóa của bạn nhanh nhất và đây là 5 bí quyết giúp đôi bàn tay của bạn trông như trẻ ra 10 tuổi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài kem, bàn tay của bạn cần được tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ mỗi tuần một lần.

  • Mặt nạ tay được làm từ những sản phẩm bạn thường có trong tủ lạnh. Ví dụ, trộn nửa quả bơ, một lòng đỏ trứng và một thìa nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên tay và để yên trong 20 phút. 
  • Bạn có thể sử dụng hỗn hợp dầu ô liu và đường để tẩy tế bào chết.
  • Lời khuyên cho những người lười biếng: khi bạn sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân hoặc mặt nạ, chỉ cần thoa chúng lên tay.

Sử dụng kem chống nắng

Bàn tay là nơi thể hiện tốc độ lão hóa của bạn nhanh nhất và đây là 5 bí quyết giúp đôi bàn tay của bạn trông như trẻ ra 10 tuổi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu chính của tuổi tác là da tay bị tăng sắc tố. Nguyên nhân không phải do lão hóa hay rối loạn chức năng gan như bạn có thể đã nghe nói mà là do tác động của ánh nắng mặt trời. Tuổi tác chỉ kích hoạt những tiềm ẩn tích lũy đó của bàn tay.

  • Để tránh các đốm sắc tố "dồi dào", hãy thường xuyên thoa kem chống nắng cho da tay.
  • Trái cây có múi là một chất làm trắng tự nhiên tốt. Ví dụ, bạn có thể thường xuyên làm mặt nạ từ 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh sữa và 1 muỗng canh mật ong. 

Theo Brightside

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