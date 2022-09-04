Bạn gặp khó khăn với làn da nhờn? Ba loại mặt từ cam này có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn!

Làm đẹp 04/09/2022 10:00

Mùa hè đã đến và nếu bạn thuộc loại da dầu thì đã đến lúc bạn phải chăm sóc da kỹ lưỡng hơn. Mùa hè có thể khắc nghiệt với làn da của bạn vì cái nóng khô, ẩm ướt để lại cho bạn làn da dầu, loang lổ và lỗ chân lông to. Hơn nữa, đổ mồ hôi liên tục có thể làm cho da của bạn nhờn, có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến da phổ biến khác nhau như mụn trứng cá và mụn nhọt.

Bạn gặp khó khăn với làn da nhờn? Ba loại mặt từ cam này có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để tránh da tiết dầu nhiều, bạn có thể lấy các nguyên liệu nhà bếp để giải cứu làn da theo nhiều cách. Nhiều loại trái cây có múi khác nhau có thể giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa da nhờn. Một trong những loại trái cây có múi như vậy là cam. Cam được biết là có tác dụng như một phép thuật đối với da và có thể mang lại lợi ích cho da theo nhiều cách. Khi thoa tại chỗ trên mặt, cam có khả năng hấp thụ thêm dầu từ da mặt.

Dưới đây là danh sách 3 loại mặt từ cam có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn:

1. Mặt nạ cam và lá neem

Bạn gặp khó khăn với làn da nhờn? Ba loại mặt từ cam này có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thứ bạn cần:

Bột cam - 3 muỗng canh

Sữa - 2 muỗng canh

Bột lá neem - 3 muỗng canh

Phương pháp:

Để bắt đầu, bạn hãy lấy một cái bát và thêm bột neem và sữa vào đó. Kết hợp hai thành phần và thêm cùi cam vào. Sau khi đạt được độ sệt, hãy thoa hỗn hợp lên mặt. Bạn cũng có thể sử dụng nó trên cổ của bạn. Để mặt nạ trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

2. Mặt nạ cam và bột đậu Besan

Bạn gặp khó khăn với làn da nhờn? Ba loại mặt từ cam này có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những thứ bạn cần:

Bột Besan - 2 muỗng canh

Nước hoa hồng - 2 muỗng canh 

Nước cam (không có bã) - 3 muỗng canh

Phương pháp:

Bạn gặp khó khăn với làn da nhờn? Ba loại mặt từ cam này có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lấy nước cam bỏ trong một cái bát và trộn bột besan vào đó. Trộn hai thành phần cho đến khi đạt được hỗn hợp sền sệt. Bạn thậm chí có thể thêm nước hoa hồng vào hỗn hợp này vì nó sẽ mang lại cho khuôn mặt của bạn cảm giác sảng khoái. Đắp mặt nạ trên khuôn mặt trong 20 phút.

Sau khi mặt nạ khô đi, hãy rửa sạch bằng nước lạnh hoặc nhúng một ít bông gòn vào nước và làm sạch da mặt bằng cách sử dụng bông lau qua mặt. Để có kết quả tốt nhất, hãy áp dụng gói mặt này ba lần một tuần.

3. Mặt nạ cam và bột yến mạch

Bạn gặp khó khăn với làn da nhờn? Ba loại mặt từ cam này có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Những thứ bạn cần:

Bột yến mạch - 1 muỗng canh

Nước cam - 2 muỗng canh

Phương pháp:

Lấy một cái bát và trộn cả hai thành phần trong đó cho đến khi bạn có được một hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp lên mặt theo chuyển động tròn và đợi trong 10-12 phút. Rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

Bạn sẽ không cần phải lo lắng gì thêm, hãy sử dụng những loại mặt thân thiện với da này để giải cứu và tạm biệt làn da dầu nhé.

Theo NDTV

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