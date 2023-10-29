9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được

Mỗi quốc gia đều sở hữu những nghi thức làm đẹp độc đáo và những tập tục ẩn giấu. Các phương pháp làm đẹp của Indonesia có thể bắt nguồn từ những truyền thống và phương pháp cổ xưa hàng thế kỷ. Những phương pháp này không chỉ dừng lại ở những gì họ thực hành hằng ngày, mà còn bao gồm những triết lý sống quan trọng trong việc gìn giữ tuổi trẻ của họ.

Người Bali cố gắng chăm sóc cơ thể của mình bằng cách chiều chuộng từ đầu đến chân. Việc ngăn ngừa rạn da ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn nhiều so với sau khi sinh con. Theo đó, một trong những nghi lễ phổ biến nhất là đắp mặt nạ bụng của người Bali. Hỗn hợp bao gồm gạo xay và địa liền, một loại rễ giống gừng, có thành phần giúp da đàn hồi. Người Bali đắp mặt nạ bụng khá thường xuyên. Sau khi sinh con, người phụ nữ sẽ được mát-xa cơ thể bằng cách quấn một miếng thảo dược lên bụng.

Bên cạnh việc sử dụng bột gạo với nước làm mặt nạ, phụ nữ Indonesia còn chế tạo các loại tẩy tế bào chết đặc biệt cho cơ thể. Một hỗn hợp tẩy tế bào chết được làm từ gạo xay, gừng, các loại hạt, củ nghệ, quế, bột gỗ đàn hương và xay tất cả nguyên liệu lại với nhau. Sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên này có tác dụng làm mềm và làm sạch da nhưng chỉ sử dụng trên cơ thể.

3. Tiêu thụ lalapan

Lalapan là một loại thực phẩm Indonesia, được gọi là “rau sống hoặc thảo mộc dùng làm món ăn phụ”. Lalapan thường bao gồm các loại rau tươi như dưa chuột, cà chua, lá kemangi và rau diếp, thường dùng kèm với tương ớt hoặc gia vị đặc biệt. Món lalapan này chứa nhiều chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe cơ thể.

Sofia Latjuba là một trong những người nổi tiếng của Indonesia nổi tiếng với vẻ ngoài không tuổi. Cô thừa nhận rằng một trong những lựa chọn trong lối sống của mình là ăn nhiều rau hơn như ăn rau lalapan và đồ ăn nhẹ lành mạnh.

4. Làm kem tắm

Ở Indonesia, tắm kem là phương pháp chăm sóc tóc được yêu thích. Đó không phải là tắm bằng kem mà là một quy trình dài. Đầu tiên, đắp mặt nạ tóc từ quả bơ, sau đó là hấp tóc. Sau đó, mát-xa nhẹ trên da đầu, cổ và vai. Quy trình kết thúc bằng việc gội đầu và sấy khô. Tắm kem không chỉ là một liệu pháp thư giãn mằ còn giúp tóc chắc khỏe và bảo vệ tóc khỏi tác hại của hóa chất.

5. Dùng đu đủ và hạt đu đủ dưỡng da

Phụ nữ Indonesia sử dụng đu đủ nghiền có hoặc không có sữa và bôi trực tiếp lên mặt để làm sáng da. Ngoài ra, để loại bỏ màu đen của tóc và ngăn ngừa hư tổn, họ nghiền hạt đu đủ và tạo thành hỗn hợp với nước. Sau đó, họ bôi hỗn hợp này lên tóc, đợi một giờ và xả sạch.

6. Massage hai lần một tuần

Massage đối với người Indonesia là điều cần thiết cho sức khỏe và tuổi trẻ. Người sáng lập nhãn hiệu thời trang Nonita Respati cho biết cô thậm chí còn có chế độ làm đẹp của riêng mình. Ngoài việc làm móng tay và móng chân, cô còn đắp mặt nạ hàng tuần, chăm sóc tóc và mát-xa hai lần một tuần.

7. Dùng sữa dê để tắm

Đây là phương pháp tắm làm đẹp cổ xưa được các công chúa Java sử dụng. Phương pháp này giúp duy trì làn da trẻ trung và mềm mại. Phụ nữ thêm sữa dê vào bồn tắm, ngâm trong đó 30 phút rồi rửa sạch.

8. Sống hạnh phúc

Một trong những blogger nổi tiếng nhất Indonesia, người trông như 35 khi đã 53 tuổi, đã tiết lộ bí quyết trẻ trung của mình. Càng lớn cô càng hạnh phúc. Hạnh phúc giúp duy trì vẻ đẹp bên trong và bên ngoài. Hãy cười nhiều hơn và yêu bản thân mình hơn.

9. Sống theo triết lý sống của tổ tiên

Một trong những triết lý sống nổi tiếng của người Java ở Indonesia là “Narima ing Pandum”. Nó có nghĩa là đầu hàng và biết ơn hoàn cảnh sống. Đây không phải là dấu hiệu bỏ cuộc mà là đón nhận và chấp nhận số phận với lòng biết ơn sâu sắc. Thái độ này góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn, gián tiếp gìn giữ tuổi thanh xuân của họ.

Ngoài phụ nữ Indonesia, phụ nữ ở Hunza còn nổi tiếng với lối sống tự nhiên, góp phần kéo dài tuổi thọ và giữ gìn tuổi trẻ.

Ảnh: Bright Side