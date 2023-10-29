9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được

Làm đẹp 29/10/2023 10:25

Những bí quyết làm đẹp của phụ nữ Indonesia luôn được biết đến với lối sống tự nhiên, góp phần kéo dài tuổi thọ và giữ gìn tuổi trẻ.

Mỗi quốc gia đều sở hữu những nghi thức làm đẹp độc đáo và những tập tục ẩn giấu. Các phương pháp làm đẹp của Indonesia có thể bắt nguồn từ những truyền thống và phương pháp cổ xưa hàng thế kỷ. Những phương pháp này không chỉ dừng lại ở những gì họ thực hành hằng ngày, mà còn bao gồm những triết lý sống quan trọng trong việc gìn giữ tuổi trẻ của họ.

1. Ngăn ngừa rạn da

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 1

Người Bali cố gắng chăm sóc cơ thể của mình bằng cách chiều chuộng từ đầu đến chân. Việc ngăn ngừa rạn da ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn nhiều so với sau khi sinh con. Theo đó, một trong những nghi lễ phổ biến nhất là đắp mặt nạ bụng của người Bali. Hỗn hợp bao gồm gạo xay và địa liền, một loại rễ giống gừng, có thành phần giúp da đàn hồi.

Người Bali đắp mặt nạ bụng khá thường xuyên. Sau khi sinh con, người phụ nữ sẽ được mát-xa cơ thể bằng cách quấn một miếng thảo dược lên bụng.

2. Dùng bột gạo

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 2

Bên cạnh việc sử dụng bột gạo với nước làm mặt nạ, phụ nữ Indonesia còn chế tạo các loại tẩy tế bào chết đặc biệt cho cơ thể. Một hỗn hợp tẩy tế bào chết được làm từ gạo xay, gừng, các loại hạt, củ nghệ, quế, bột gỗ đàn hương và xay tất cả nguyên liệu lại với nhau. Sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên này có tác dụng làm mềm và làm sạch da nhưng chỉ sử dụng trên cơ thể. 

3. Tiêu thụ lalapan

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 3

Lalapan là một loại thực phẩm Indonesia, được gọi là “rau sống hoặc thảo mộc dùng làm món ăn phụ”. Lalapan thường bao gồm các loại rau tươi như dưa chuột, cà chua, lá kemangi và rau diếp, thường dùng kèm với tương ớt hoặc gia vị đặc biệt. Món lalapan này chứa nhiều chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe cơ thể.

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 4
Sofia Latjuba là một trong những người nổi tiếng của Indonesia nổi tiếng với vẻ ngoài không tuổi. Cô thừa nhận rằng một trong những lựa chọn trong lối sống của mình là ăn nhiều rau hơn như ăn rau lalapan và đồ ăn nhẹ lành mạnh.

4. Làm kem tắm

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 5

Ở Indonesia, tắm kem là phương pháp chăm sóc tóc được yêu thích. Đó không phải là tắm bằng kem mà là một quy trình dài. Đầu tiên, đắp mặt nạ tóc từ quả bơ, sau đó là hấp tóc. Sau đó, mát-xa nhẹ trên da đầu, cổ và vai. Quy trình kết thúc bằng việc gội đầu và sấy khô. Tắm kem không chỉ là một liệu pháp thư giãn mằ còn giúp tóc chắc khỏe và bảo vệ tóc khỏi tác hại của hóa chất. 

5. Dùng đu đủ và hạt đu đủ dưỡng da

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 69 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 7

Phụ nữ Indonesia sử dụng đu đủ nghiền có hoặc không có sữa và bôi trực tiếp lên mặt để làm sáng da. Ngoài ra, để loại bỏ màu đen của tóc và ngăn ngừa hư tổn, họ nghiền hạt đu đủ và tạo thành hỗn hợp với nước. Sau đó, họ bôi hỗn hợp này lên tóc, đợi một giờ và xả sạch.

6. Massage hai lần một tuần

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 8

Massage đối với người Indonesia là điều cần thiết cho sức khỏe và tuổi trẻ. Người sáng lập nhãn hiệu thời trang Nonita Respati cho biết cô thậm chí còn có chế độ làm đẹp của riêng mình. Ngoài việc làm móng tay và móng chân, cô còn đắp mặt nạ hàng tuần, chăm sóc tóc và mát-xa hai lần một tuần.

7. Dùng sữa dê để tắm

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 9

Đây là phương pháp tắm làm đẹp cổ xưa được các công chúa Java sử dụng. Phương pháp này giúp duy trì làn da trẻ trung và mềm mại. Phụ nữ thêm sữa dê vào bồn tắm, ngâm trong đó 30 phút rồi rửa sạch.

8. Sống hạnh phúc

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 10

Một trong những blogger nổi tiếng nhất Indonesia, người trông như 35 khi đã 53 tuổi, đã tiết lộ bí quyết trẻ trung của mình. Càng lớn cô càng hạnh phúc. Hạnh phúc giúp duy trì vẻ đẹp bên trong và bên ngoài. Hãy cười nhiều hơn và yêu bản thân mình hơn.

9. Sống theo triết lý sống của tổ tiên

9 bí quyết của phụ nữ Indonesia giúp chị em trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, đẩy lùi lão hóa sớm, cải thiện làn da: Đơn giản, ai cũng thực hiện được - Ảnh 11

Một trong những triết lý sống nổi tiếng của người Java ở Indonesia là “Narima ing Pandum”. Nó có nghĩa là đầu hàng và biết ơn hoàn cảnh sống. Đây không phải là dấu hiệu bỏ cuộc mà là đón nhận và chấp nhận số phận với lòng biết ơn sâu sắc. Thái độ này góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn, gián tiếp gìn giữ tuổi thanh xuân của họ.

Ngoài phụ nữ Indonesia, phụ nữ ở Hunza còn nổi tiếng với lối sống tự nhiên, góp phần kéo dài tuổi thọ và giữ gìn tuổi trẻ.

Ảnh: Bright Side 

Chăm sóc da có nên thay đổi theo mùa hay không: Chuyên gia tiết lộ sự thật khiến bạn phải giật mình!

Chăm sóc da có nên thay đổi theo mùa hay không: Chuyên gia tiết lộ sự thật khiến bạn phải giật mình!

Khi các mùa thay đổi, việc điều chỉnh quần áo và thói quen của một người cho phù hợp là điều tự nhiên. Nhưng liệu việc chăm sóc da có nên được đưa vào những thay đổi theo mùa này không?

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da bí quyết làm đẹp ngăn ngừa lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 33 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 54 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da