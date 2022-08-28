6 cách chăm sóc tóc nhuộm luôn bền màu, óng mượt, không lo gãy hay hư tổn!

Làm đẹp 28/08/2022 16:25

Tóc nhuộm nếu không chăm sóc đúng cách có thể khiến cho tình trạng của tóc ngày càng tệ đi, thuộc nằm lòng 6 lưu ý này nếu bạn có 'ý định' nhuộm tóc nhé!

Sử dụng dầu gội, dầu xả chất lượng cho tóc nhuộm

Việc sử dụng dầu gội, dầu xả dành riêng cho tóc nhuộm sẽ giúp bảo vệ màu tóc tối ưu. Bên cạnh đó, những dòng sản phẩm gội đầu chuyên dụng thường chứa các hoạt chất dưỡng tóc, cải thiện tình trạng tóc xơ rối, gãy rụng sau khi nhuộm.

Cân bằng màu tóc nhuộm

Để màu tóc nhuộm luôn được bền đẹp, không bị chuyển hay mất màu, bạn nên cho vào dầu gội 1 – 2 thìa thuốc nhuộm cùng tông với màu tóc của bạn để gội đầu. Thực hiện cách này mỗi tháng 1 lần, sẽ giúp màu tóc nhuộm được cân bằng, không bị phai hay nhạt màu.

Gội với nước lạnh

6 cách chăm sóc tóc nhuộm luôn bền màu, óng mượt, không lo gãy hay hư tổn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tắm với nước nóng sẽ khiến sợi tóc dễ khô và phai màu đi đáng kể theo thời gian. Thay vào đó, bạn chỉ nên gội với nước lạnh để nâng niu phần tóc nhuộm của mình.

Chỉ nên gội đầu 2 – 3 lần/ tuần

6 cách chăm sóc tóc nhuộm luôn bền màu, óng mượt, không lo gãy hay hư tổn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một cách chăm sóc tóc nhuộm hiệu quả nhất để tránh phai màu tóc. Bởi trong thành phần dầu gội và nước sẽ làm màu nhuộm rất dễ phai màu. Tần suất gội đầu khoảng 2 – 3 lần/ tuần là hợp lý, giúp bạn tối ưu duy trì màu tóc và đảm bảo sức khỏe tóc tốt hơn.

Không sấy tóc quá khô và hạn chế sấy tóc

Sấy tóc thường xuyên với nhiệt độ lớn, hơi nóng sẽ làm màu tóc mau bị ô-xy hóa, trở nên nhạt và xỉn màu. Bạn nên sấy tóc ở nhiệt độ nhỏ và hạn chế dùng mấy sấy nếu không thật sự cần thiết.

Dùng kèm các sản phẩm chống tia UV và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng

Tia cực tím từ ánh nắng là “kẻ thù” đối với tóc nhuộm. Vì thế bạn nên che chắn hoặc dùng kèm các sản phẩm chống nắng dành cho mái tóc trước khi ra khỏi nhà.

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