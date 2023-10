5 thành phần dưỡng da tuyệt đối không nên dùng nếu bạn có làn da nhạy cảm

Ảnh minh họa: Internet

Sodium lauryl sulphate là chất tẩy rửa được sử dụng rộng rãi. Nó có thể được tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm chăm sóc cá nhân, bao gồm dầu gội đầu, sữa rửa mặt và sữa tắm. Nó thường xuyên gây kích ứng da và cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng. Nếu SLS không được rửa sạch đúng cách, cặn của nó có thể làm da bạn mất nước và giảm mức độ ceramide trong da của bạn.



3. Kem chống nắng hóa học

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu gần đây, sáu thành phần chống nắng hóa học phổ biến hấp thụ vào máu ở mức vượt xa những thành phần được coi là an toàn. Sau một lần sử dụng, một thành phần, oxybenzone, cho thấy tỷ lệ hấp thụ gấp 188 lần mức an toàn. Lựa chọn kem chống nắng khoáng có thành phần hoạt tính là titanium dioxide hoặc oxit kẽm sẽ an toàn hơn nhiều cho làn da nhạy cảm.



4. Parabens

Ảnh minh họa: Internet

Parabens là một trong những thành phần nổi tiếng không gây hại cho da nhạy cảm, nhưng những chất bảo quản này vẫn được sử dụng rộng rãi. Chúng không chỉ có liên quan đến ung thư vú mà còn được biết đến là những chất gây rối loạn nội tiết, có nghĩa là chúng bắt chước estrogen trong cơ thể, gây mất cân bằng nội tiết tố và vô sinh. Những người có làn da nhạy cảm nên tránh các sản phẩm có chứa paraben.

5. Tinh dầu

Ảnh minh họa: Internet

Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, một số thành phần của tinh dầu, chẳng hạn như cam bergamot, được chuyển hóa thành các chất hóa học và enzym, có thể gây ra phản ứng dị ứng. Dầu cây trà, bạc hà, cam quýt và hoa oải hương nên được sử dụng thận trọng hoặc tránh hoàn toàn. Dầu cây trà an toàn cho da ở liều lượng pha loãng, nhưng nhiều sản phẩm trị mụn có chứa dầu cây trà, có thể gây khô và kích ứng. Dầu bạc hà, cam quýt và hoa oải hương đều có thể gây kích ứng da và phản ứng tiêu cực.

Theo Femina