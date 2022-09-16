5 nguyên nhân khiến mùi cơ thể hoạt động mạnh mẽ

Cơ thể bốc mùi hôi không phải là bệnh lý nguy hiểm nhưng nó khiến cho nhiều người cảm thấy tự ti, ngại tiếp xúc nơi đông người.

Cơ thể bốc mùi hôi không phải là bệnh lý nguy hiểm nhưng nó khiến cho nhiều người cảm thấy tự ti, ngại tiếp xúc nơi đông người. Việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra mùi hôi cơ thể và khắc phục sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn.

Nguyên nhân gây ra mùi hôi cơ thể

Tuyến mồ hôi bình thường trên cơ thể

Cơ thể con người có đến 2 đến 5 triệu tuyến mồ hôi nhưng được chia làm 2 loại chính là tuyến ngoại tiết (eccrine glands) và tuyến đầu tiết (apocrine glands). Trong đó các tuyến đầu tiết là những tuyến tiết loại mồ hôi có mùi và phân bố nhiều nơi, đặc biệt ở những nơi tập trung nang lông như chân tóc, vùng nách và vùng sinh dục. Tuyến đầu tiết chịu trách nhiệm sản sinh ra mùi đặc trưng của từng cá thể và chức năng này của các tuyến đầu tiết được điều hòa bởi các tiến trình nội tiết và điều này có thể di truyền từ bố mẹ. Nhưng đôi khi mùi này quá nặng lại gây phiền toái cho nhiều người, gây ra mùi mồ hôi cơ thể. Đặc biệt trường hợp trẻ có mùi hôi cơ thể thường do yếu tố này gây ra.

Có thể di truyền

Theo các chuyên gia, yếu tố di truyền cũng là nguyên nhân gây nên mùi cơ thể. Do đó, dù người bị hôi nách đã điều trị căn bệnh dứt điểm nhưng tới con cái của họ vẫn có thể mắc bệnh.

Không cứ nhất thiết bố mẹ bị hôi nách, con cũng bị. Kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy, nếu cả cha và mẹ đều bị hôi nách thì tỷ lệ đời sau mắc bệnh là 85% trở lên, nếu chỉ cha hoặc mẹ thì con số này là 50%.

Do thói quen ăn uống không tốt

Ngoài ra, ăn nhiều thức ăn cay, thiếu kẽm, sâu răng và các loại độc tố cũng gây ra mùi hôi của cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Ăn cay, uống đồ có chất kích thích là những thói quen ăn uống không tốt sẽ làm cho tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Tiết ra nhiều mồ hôi hơn, lượng mồ hôi ra đó sẽ kết hợp với vi khuẩn chính là nguyên nhân hôi nách.

Ngoài ra, ăn nhiều thức ăn cay, thiếu kẽm, sâu răng và các loại độc tố cũng gây ra mùi hôi của cơ thể.

Stress cũng là nguyên nhân gây nên mùi cơ thể

Khi bạn quá căng thẳng hay lo lắng về 1 vấn đề gì đó thì các tuyến mồ hôi lớn ấy sẽ tiết ra một chất axit béo ở dạng dịch thể, có chất béo, chất đạm. Một khi gặp vi khuẩn trên da sẽ biến thành một loại axit béo không hòa tan. Chính đây là nguyên nhân gây nên có mùi khó ngửi.

Xà phòng diệt khuẩn

Nhiều người có thói quen sử dụng xà phòng diệt khuẩn để loại bỏ mùi cơ thể, đặc biệt là ở những vùng “nặng mùi” như nách, vùng kín… Nhưng thực tế chứng minh dùng xà phòng diệt khuẩn không đúng cách sẽ làm gia tăng mùi cơ thể. Xà phòng diệt khuẩn dễ làm cho da bị khô, từ đó, cơ thể sản xuất nhiều mồ hôi hơn và làm cho mùi cơ thể càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm bớt.