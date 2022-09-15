4 cách chăm sóc da tay có ngay đôi bàn tay mềm mịn, trắng sáng

Da tay cũng là vùng da vô cùng quan trọng nhưng nhiều chị em vẫn bỏ quên
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Trên cơ thể con người, bàn tay cũng nói lên cả về sức khỏe và vẻ đẹp. Một phụ nữ đẹp không thể có một bàn tay xù xì khô ráp thiếu sức sống. Bởi vậy, trong hành trình tìm vẻ đẹp của mình, chị em không nên bỏ qua vấn đề chăm sóc và bảo vệ cho bàn tay luôn trở nên sáng bóng, mịn màng và khỏe mạnh.
Một số hành động sau đây có thể giúp chị em chăm sóc cho đôi bàn tay của mình thêm hấp dẫn:
1. Rửa tay theo nguyên tắc "2 đúng"
Rửa tay là cách phòng bệnh hiệu quả và tiết kiệm nhất. Tuy nhiên, nhiều người thường rửa tay qua loa hoặc chọn loại xà phòng có tính tẩy rửa cao khiến da tay khô sần. Bước đầu tiên để chăm sóc da tay chính là rửa tay theo nguyên tắc "2 đúng": đúng cách - đúng sản phẩm.
Mọi xà phòng kháng khuẩn cao đều chứa triclosan - một chất khi tiếp xúc nhiều sẽ gây ung thư và xơ gan. Vì thế, ở bước đầu tiên, bạn nên chọn đúng xà phòng rửa tay. Tốt hơn hết, bạn hãy chọn mua những loại xà phòng có tính dưỡng ẩm, chiết xuất từ dầu olive, lô hội hay dầu jojoba.
Các bạn nên rửa tay đúng cách để loại bỏ vi khuẩn một cách triệt để nhé:
- Bước 1: Làm ướt tay và tạo bọt xà phòng trên tay
- Bước 2: Chà 2 bàn tay vào nhau, mặt trong, mặt ngoài và cả cổ tay ít nhất 20 giây. Chú ý miết mạnh cái ngón tay và kẽ ngón, móng tay
- Bước 3: Rửa sạch lại với nước
- Bước 4: Lau khô bằng khăn giấy hoặc khăn bông. Lưu ý tránh sử dụng máy sấy tay
2. Lựa chọn những sản phẩm rửa tay phù hợp
Các loại sữa rửa tay như xà phòng thường chứa nhiều những chất hóa học kháng khuẩn triclosan nhằm diệt khuẩn, nhưng ngược lại chất này khiến cho làn da tay của bạn trở nên khô ráp hơn. đây là điều mà không ai mong muốn, vì vậy cách tốt nhất là hãy lựa chọn những loại sữa bảo vệ tay được chiết xuất từ các loại thảo mộc như bạch đàn, dầu trà…
3. Tẩy da chết thường xuyên cho da tay
Tế bào chết tích tụ trên da chính là nguyên nhân khiến cho phần da tay của bạn thô ráp, sần sùi và khó hấp thụ các dưỡng chất khi thoa kem dưỡng. Bạn có thể chăm sóc da tay bằng cách tẩy da chết 2-3 lần mỗi tuần để đôi tay mềm mịn hơn.
Công thức tẩy da chết cho tay khá đơn giản, bạn có thể lấy một ít dầu olive trộn với đường và massage nhẹ nhàng 15-20 phút sau đó rửa lại với nước sạch. Bạn có thể kết hợp tẩy da chết tay trong lúc tẩy da chết mặt hoặc body để tiết kiệm thời gian hơn nhé.
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm công thức mặt nạ tẩy da chết tay từ bơ, lòng đỏ trứng và nước cốt chanh. Trộn các nguyên liệu này với nhau sau đó thoa lên tay và giữ yên khoảng 20 phút. Tiếp theo bạn chỉ cần rửa lại với nước sạch là đã có thể cảm nhận đôi tay mịn màng hơn rõ rệt rồi.
4. Bảo vệ da tay bằng cách mang găng tay thường xuyên
Đeo găng tay sẽ phần nào giúp hạn chế các tác động từ ánh nắng mặt trời, nhiệt độ hay các loại hóa chất:
- Khi ra ngoài cần mang găng tay thường xuyên để bảo vệ da tay khỏi ánh nắng mặt trời, tránh được tình trạng da sạm, nám, đốm nâu.
- Giữ ấm cho da tay khi vào mùa lạnh:Vào những mùa rét, lạnh như mùa đông, chúng ta thường giữ ấm toàn thân mà quên đi bàn tay cũng cần sưởi ấm. Không khí lạnh sẽ khiến da bị khô, nứt nẻ và dễ bị tổn thương. Do đó, bạn nên giữ ấm cho da tay bằng găng tay có chất liệu như len,…vào mùa lạnh để tay luôn được bảo vệ.
- Khi làm việc nhà hoặc các công việc nặng nhọc khác bạn cũng cần mang găng tay. Đặc biệt khi rửa chén, giặt đồ hoặc lau gọn nhà vệ sinh, thì việc sử dụng găng tay cao su sẽ giúp bạn hạn chế bị ăn mòn da bởi các chất tẩy rửa.