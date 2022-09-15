4 loại thực phẩm giúp da đàn hồi săn chắc

Dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe . Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất, gây tăng cân và thậm chí gây hại cho các cơ quan trong cơ thể, chẳng hạn như tim và gan. Nhưng những gì chúng ta ăn cũng ảnh hưởng đến một cơ quan khác – đó chính là làn da. Khi các nhà khoa học tìm hiểu thêm về chế độ ăn uống và cơ thể, họ đã phát hiện ra rằng những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và sự lão hóa của làn da của bạn. Sẽ có những loại thực phẩm mang lại tác động tích cực đến làn da của mỗi chúng ta

Gạo lứt là loại thực phẩm giúp chị em đẹp từ trong ra ngoài vì chứa nhiều dinh dưỡng, hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm cân hiệu quả

Gạo lứt là loại thực phẩm giúp chị em đẹp từ trong ra ngoài vì chứa nhiều dinh dưỡng, hương vị thơm ngon mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Thành phần dinh dưỡng trong gạo lứt chứa nhiều vitamin B, E, giúp da săn chắc, đàn hồi, mịn màng. Ăn gạo lứt hàng ngày còn cung cấp đủ lượng chất xơ cho cơ thể, nhiều khoáng chất chống lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn.

2. Trà xanh‏



Trà xanh là một loại "siêu thực phẩm" giúp da săn chắc và chống lại quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Hợp chất catechin có trong trà xanh là chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực của tia cực tím. ‏



‏Bên cạnh đó, uống trà xanh hàng ngày có thể cải thiện độ đàn hồi và làm giảm mẩn đỏ do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.‏



‏Một lưu ý nhỏ, để giúp làm đẹp da, không nên uống trà xanh cùng sữa, vì có bằng chứng cho thấy sữa có thể làm giảm tác dụng của chất chống oxy hóa trong trà xanh.

3. Đậu nành

Đậu nành giúp phục hồi làn da mềm mại, săn chắc và đàn hồi để làm mờ các nếp nhăn trên da nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành chứa genistein – một hợp chất giúp sản sinh collagen và chống lại quá trình lão hóa da. Nhờ đó, phục hồi làn da mềm mại, săn chắc và đàn hồi để làm mờ các nếp nhăn trên da nhanh chóng. Các genistein có từ đậu nành có khả năng bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại da từ môi trường, đặc biệt là tia UV gây tổn thương cho làn da.

Để có một làn da đẹp, ngăn ngừa nám, sạm và nhăn nheo bạn hãy bổ sung ngay những món ăn được chế biến từ đậu nành như đậu hủ non, đậu rán… vào thực đơn.

4. Khoai lang

Beta carotene là một chất dinh dưỡng được tìm thấy trong thực vật. Nó có chức năng như provitamin A, có nghĩa là nó có thể được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Beta carotene được tìm thấy trong cam và các loại rau như cà rốt, rau bina và đặc biệt là khoai lang. Các loại carotenoid như beta carotene trong khoai lang giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh bằng cách hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên.

Khi tiêu thụ, loại chất chống oxy hóa này được đưa trực tiếp đến da và giúp bảo vệ các tế bào da khỏi ánh nắng mặt trời. Điều này có thể giúp ngăn ngừa cháy nắng, sạm và khô da. Điều thú vị là lượng beta carotene trong cơ thể cũng có thể góp phần tạo nên một làn da có màu sắc khỏe mạnh.

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