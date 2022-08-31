4 bí quyết giúp cho vùng da cổ luôn trắng sáng, mịn màng không tỳ vết

Kham khảo ngay 4 bước chăm sóc vùng da cổ, tránh tình trạng lão hóa da sớm cho chị em phụ nữ.

Luôn giữ cổ thẳng

Lặp đi lặp lại hành động cúi đầu nhiều có thể làm hằn sâu vết lằn trên cổ bạn và gây ra các nếp nhăn vĩnh viễn. Bạn nên đặt điện thoại trước mặt khi sử dụng. Phương pháp này có thể khiến cổ bạn bị đau trong thời gian đầu, nhưng nó sẽ giúp chiếc cổ ngọc ngà của bạn luôn thon gọn, mịn màng.

Sử dụng mỹ phẩm làm sáng da

Da cổ mỏng, dễ thẩm thấu hơn da mặt nên việc sử dụng mỹ phẩm làm sáng sẽ cho kết quả nhanh và tốt hơn. Tùy vào tình trạng da cũng như nhu cầu mà mỗi người có thể chọn cho mình loại sản phẩm phù hợp. Song hãy đảm bảo rằng quy trình skincare của bạn sẽ chứa một trong những thành phần làm trắng da hiệu quả như AHA, vitamin C, niacinamide, glutathione, retinol…

Ảnh minh họa: Internet

Massage vùng cổ

Massage giúp thư giãn, lưu thông máu, thúc đẩy trao đổi chất, giúp vùng da cổ săn chắc, giảm nếp nhăn. Tuy nhiên vì da cổ mỏng manh nên cần massage nhẹ nhàng với cường độ vừa phải.

Trước tiên hãy bôi kem lên cổ theo chiều từ dưới lên, dùng ngón tay massage nhẹ nhàng theo đường xoắn ốc. Mỗi ngày nên massage khoảng 10-15 phút. Những loại quả thuộc họ cam quýt có rất nhiều lợi ích da. Massage cổ thường xuyên với nước cốt chanh hoặc một lát chanh sẽ làm các vết bẩn biến mất hoàn toàn và cũng giúp làm trắng cổ.

Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện các bài tập thể dục đầu đơn giản

Hãy ngồi thẳng lưng, rồi từ từ nâng đầu ra sau cho đến khi cằm hướng lên trần nhà. Sau đó, ngậm miệng lại và giả vờ "nhai", lặp lại động tác này 20 lần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tập "nâng cổ", bạn cần nằm ngửa trên giường với tư thế cúi đầu xuống. Từ vị trí đó, cẩn thận dùng cơ cổ nâng đầu lên, lặp lại động tác này 5 lần. Những bài tập này có thể giúp săn chắc cơ, cải thiện lưu thông máu và ngăn làn da chảy xệ.

3 việc làm đơn giản giúp cải thiện tình trạng lão hoá tuổi 30 Ở độ tuổi 30 là thời điểm da trong quá trình lão hoá. Hãy nhớ rõ những điều này để làm giảm tình trạng lão hoá của da.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-bi-quyet-giup-cho-vung-da-co-luon-trang-sang-min-mang-khong-ty-vet-497432.html