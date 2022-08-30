Bật mí 6 cách phối đồ với quần ống rộng cực chất siêu hot dành cho mùa thu năm nay

Quần ống rộng đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang trong những năm gần đây và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những chiếc quần này có thiết kế rộng rãi, cạp cao, giúp tôn dáng, kéo dài chiều cao cho chị em. Bên cạnh đó, chiếc quần này cũng rất lịch sự, mặc đi làm hay mặc đi chơi đều phù hợp.

Phần cạp cao sẽ giúp che đi vòng 2 của bạn, ngoài ra áo croptop sẽ khoe được phần eo thon gọn nhất. Từ đó giúp cho bạn mi nhon, dáng nuột nà hơn đó.

Với thiết kế phần cạp cao, những chiếc quần ống rộng cực phù hợp khi mix cùng với những chiếc áo croptop. Với những bạn béo bụng thì đây là cách phối đồ rất hay mà các bạn có thể học tập.

Ảnh minh họa: Internet

2. Quần ống rộng phối với áo thun đơn giản

Áo thun luôn được xem là kiểu áo bất diệt, bởi nó có thể mix với đa dạng trang phục và phụ kiện, không loại trừ quần ống rộng. Nhưng có áo thun và quần ống rộng rồi, nàng đã biết rõ được cách phối đồ chuẩn nhất chưa?

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo đầu tiên sẽ giúp nàng tôn dáng hơn, đó chính là chọn áo thun có form nhỏ, vừa vặn với dáng người để kết hợp với những em quần ống rộng và dài.

Ảnh minh họa: Internet

3. Quần ống rộng phối với áo hai dây

Ngoài áo phông và áo croptop, chiếc áo hai dây cũng cũng là món đồ khiến cho nhiều cô nàng điên cuồng ngây ngất. Đặc biệt vào mùa hè, những chiếc áo hai dây mix cùng quần ống rộng sẽ giúp cho chị em cảm thấy thoải mái và mát mẻ hơn khi mặc.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, những chiếc áo hai dây còn đem đến sự gợi cảm và quyến rũ mà không phải loại trang phục nào cũng có thể đem lại. Các bạn cũng có thể chọn những chiếc áo trễ vai, hở vai, lệch vai,... để mix cùng với quần ống rộng để bớt nhàm chán, thêm sự cuốn hút, gợi cảm.

Ảnh minh họa: Internet

4. Quần ống rộng phối với áo blazer độc đáo

Ảnh minh họa: Internet

Áo blazer và quần ống rộng phù hợp với những môi trường có tính năng động mà vẫn đòi hỏi sự gọn gàng và thanh lịch. Phương án an toàn nhất khi muốn kết hợp hai item này với nhau là chọn một chiếc quần có độ rộng vừa phải, chỉ dài đến ngang tầm mắt cá chân. Ngoài ra nên mặc kèm một chiếc áo phông đơn giản là được.

Ảnh minh họa: Internet

5. Quần ống rộng phối với áo sơ mi voan hoa trang nhã

Ảnh minh họa: Internet

Sơ vin một chiếc quần ống rộng cùng áo sơ mi voan hoa, những cô nàng công sở trông sẽ thật thanh lịch và đằm thắm. Chỉ cần khéo léo lựa chọn màu sắc phù hợp, những chiếc sơ mi voan hoa có thể phù hợp cho mọi độ tuổi