3 việc làm đơn giản giúp cải thiện tình trạng lão hoá tuổi 30

Làn da cần được bảo vệ hàng ngày bằng các loại kem chống nắng có chỉ số SPF 50. Nhiều thành phần chống lão hóa và giảm sắc tố da như peptide, vitamin C, rucinol… có trong loại kem này mang khả năng làm chậm quá trình lão hóa.

Ánh nắng làm tăng sự xuất hiện của các nếp nhăn và thậm chí gây ra nhiều chứng bệnh da liễu nguy hiểm. Vì vậy, không chỉ vào mùa hè hay khi dạo chơi trên bãi biển, kem chống nắng cần được sử dụng hàng ngày.

Hoạt động rửa mặt giúp làm sạch sâu bên trong da, loại bỏ các loại vi khuẩn, bụi bẩn, bã nhờn tích tụ khiến da bị mụn, nám, mang đến cảm giác dễ chịu cho làn da của bạn.

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Ở độ tuổi 30, làn da của chúng ta bắt đầu trở nên khô hơn, liên tục thiếu nước, thiếu độ ẩm, lượng dầu trên da cũng ít đi. Chính vì vậy khi chăm sóc da tuổi 30 tự nhiên, bạn cần lưu ý đầu tiên đến các sản phẩm sữa rửa mặt. Hoạt động rửa mặt giúp làm sạch sâu bên trong da, loại bỏ các loại vi khuẩn, bụi bẩn, bã nhờn tích tụ khiến da bị mụn, nám, mang đến cảm giác dễ chịu cho làn da của bạn.

Nên ưu tiên sử dụng các loại sữa rửa mặt có thành phần tự nhiên an toàn, dịu nhẹ hoặc các sản phẩm cân bằng độ pH giúp cải thiện tình trạng da. Bạn cần rửa mặt với các dòng sữa rửa mặt này 2 lần mỗi ngày vào sáng và tối để loại bỏ bụi bẩn, làm sạch da. Ngoài ra, bạn cũng nên rửa mặt với nước sạch 2-3 lần trong ngày để da thông thoáng, dễ chịu hơn.

3. Bổ dung dưỡng ẩm

Cung cấp độ ẩm là bước quan trọng trong việc chăm sóc da tuổi 30 tự nhiên. Nếu bạn dưỡng ẩm cho da càng sớm, quá trình lão hóa diễn ra càng chậm và ngược lại. Việc dưỡng ẩm giúp da mịn màng, tươi trẻ, không còn tình trạng khô, thô ráp. Ở độ tuổi này, bạn nên chọn các loại kem dưỡng ẩm có chứa axit amin, retinol hay ceramides vì chúng có khả năng chống lão hóa và phục hồi các tế bào hư tổn cho làn da của bạn.