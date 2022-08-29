3 biểu hiện chứng tỏ trẻ có IQ phát triển cực tốt, bố mẹ lưu ý để nuôi dưỡng trẻ thông minh

Đối với trẻ , mọi thứ xung quanh đều khá mới mẻ và tất cả đều có thể khiến trẻ tò mò. Nếu trẻ thích dùng tay sờ vào các đồ vật xung quanh, điều đó chứng tỏ não bộ của trẻ đang điều khiển việc khám phá môi trường và sự vật xung quanh của trẻ, đồng thời nó cũng cho thấy não bộ của trẻ phát triển rất tốt.

Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau đầu vì phải thường xuyên, liên tục dọn dẹp các “bãi chiến trường” do con phá phách, nghịch ngợm

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau đầu vì phải thường xuyên, liên tục dọn dẹp các “bãi chiến trường” do con phá phách, nghịch ngợm. Trên thực tế, việc trẻ làm cho căn phòng trở nên bừa bộn cũng là biểu hiện cho thấy não bộ có sự phát triển tốt hơn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những đứa trẻ này có nhiều tế bào thần kinh trong não hơn. Phía sau một căn phòng lộn xộn là một đứa trẻ có sự tò mò lớn và niềm đam mê khám phá với mọi thứ xung quanh. Từ đó, sự phát triển của các tế bào thần kinh cũng sẽ tăng tốc, khiến trẻ ngày càng thông minh hơn.

Thích đạp chăn khi ngủ

Trẻ có phản ứng và kịp thời điều chỉnh tư thế ngủ chứng tỏ rằng não bộ của trẻ đã phát triển, chi phối cơ thể một cách linh hoạt hơn Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đứa trẻ có thói quen đạp chăn trong khi ngủ khiến các bậc phụ huynh lo lắng vì sợ con sẽ bị cảm lạnh. Trên thực tế, biểu hiện kỳ lạ khi ngủ này chính là một trong những biểu hiện có lợi cho sự phát triển não bộ của trẻ. Bên cạnh đó, điều này cũng liên quan tới khả năng nhận thức của bé.

Khi cơ thể ở trong một tư thế dài, khí huyết sẽ bị cản trở, gây khó chịu. Lúc này, trẻ có phản ứng và kịp thời điều chỉnh tư thế ngủ chứng tỏ rằng não bộ của trẻ đã phát triển, chi phối cơ thể một cách linh hoạt hơn. Từ đó, chỉ số IQ cũng cao hơn. Vì vậy bố mẹ không cần phải quá lo lắng khi tình trạng này xảy ra. Dù vậy, khi thấy trẻ đạp chăn ra khỏi người, bố mẹ cũng nên đắp lại cho trẻ, đặc biệt là mùa đông để tránh cho việc trẻ bị nhiễm lạnh.