7 dấu hiệu cho thấy trẻ em có IQ phát triển cực tốt ba mẹ nên chú ý

Trong quá trình phát triển, một số bé sẽ thể hiện sự thích thú và nhạy cảm cao độ đối với ngôn ngữ.

Trẻ nhỏ rất dễ bắt chước, lắng nghe. Trong quá trình phát triển, một số bé sẽ thể hiện sự thích thú và nhạy cảm cao độ đối với ngôn ngữ. Khi những đứa trẻ khác vẫn chưa bi bô học nói, thì đối với những đứa trẻ có sự nhạy cảm cao độ với ngôn ngữ sẽ rất phấn khích và tìm mọi cách để biểu đạt mong muốn của mình với những người xung quanh.

2. Có thể im lặng một mình

Chúng ta đều biết trẻ rất thích vận động, không dễ để một đứa trẻ hoạt bát ở yên lặng trong 3 phút. Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đều biết trẻ rất thích vận động, không dễ để một đứa trẻ hoạt bát ở yên lặng trong 3 phút. Tuy nhiên, có một số bé sẽ có thể tự mình nhìn vào sách ảnh và các hoạt động tĩnh khác trong tối đa 10 phút, đó là biểu hiện của trẻ thông minh.

3. Thực sự muốn tìm câu trả lời

Một số trẻ không có được đáp án mình muốn hoặc khi không có người lớn giải đáp, đứa trẻ sẽ tự mình suy nghĩ, tìm kiếm nguyên nhân và kết quả trong đó. Ấy là những đứa trẻ thông minh.

4. Cân nặng khi sinh bình thường

Cân nặng sau sinh của em bé trong phạm vi hợp lý, hầu hết trong khoảng từ 2,9kg – 3,8kg, thì sự phát triển về thể chất và trí thông minh của trẻ đều tương đối tốt.

5. Tò mò

Tò mò là đặc điểm trong sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, một số trẻ thể hiện sự tò mò vô cùng mạnh mẽ, chúng luôn muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Cha mẹ cố gắng không khống chế khả năng tò mò của trẻ, chỉ nên hướng dẫn cho trẻ những cách khám phá an toàn nhất.

6. Ăn sáng lành mạnh

Ở độ tuổi này nếu trẻ ăn sáng đầy đủ, lành mạnh nhất là với các món ngũ cốc, bánh mì và sữa thì kết quả làm bài kiểm tra ở trường tốt gấp đôi. Ảnh minh họa: Internet



Ở độ tuổi này nếu trẻ ăn sáng đầy đủ, lành mạnh nhất là với các món ngũ cốc, bánh mì và sữa thì kết quả làm bài kiểm tra ở trường tốt gấp đôi.



Ngoài ra, trẻ con ăn thịt quá nhiều mà không ăn rau, ăn quá nhiều đồ ngọt, dùng đồ uống có chứa caffeine như café đều sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh và gây ra một số vấn đề khác về sức khỏe. Bởi vậy, nếu ba mẹ muốn con phát triển toàn diện, có chỉ số IQ cao nên lưu ý nhiều đến chế độ ăn uống cho trẻ.

7. Có khả năng thức khuya

Nói có “khả năng” bởi không phải ai cũng có thể thức được về đêm. Người thông minh có khả năng thức khuya nhiều hơn và khả năng này đã xuất hiện ở cả trẻ nhỏ. Dù đây là một biểu hiện khả quan về chỉ số IQ của bé thì bố mẹ cũng lưu ý đừng để con thường xuyên thức đêm và đi ngủ trễ nhé. Sẽ không tốt cho sức khỏe của bé chút nào.