Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này

Nuôi dạy con 28/08/2022 05:15

Chúng ta thường nghe nói rằng những đứa trẻ thuộc thế hệ này quá cứng đầu để xử lý và chúng khá dễ tức giận. Tuy nhiên, khi bạn khẳng định rằng bạn đã khác ở độ tuổi này, hãy tự hỏi liệu cha mẹ bạn có từng ứng xử giống như bạn với con cái của bạn không. Rốt cuộc, việc kỷ luật con bạn không phải là một nhiệm vụ khó khăn như vậy vì chúng coi trọng bạn hơn bất kỳ ai khác.

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 1

Đây là những vấn đề mà các bậc cha mẹ ngày nay thường gặp phải và một số phương pháp tuyệt vời để dạy trẻ cách cư xử tốt hơn.

1. Hãy bình tĩnh và đừng phản ứng thái quá

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 2

Trong nhịp sống hối hả và bận rộn của cuộc sống vốn đã căng thẳng, bạn có thể thấy mình mất bình tĩnh khi con bạn cư xử thô lỗ. Tuy nhiên, không khôn ngoan nếu bạn trút sự thất vọng của mình lên lũ trẻ chỉ vì bạn có quyền kiểm soát chúng. Đứa trẻ rõ ràng là tức giận hoặc khó chịu, đó là lý do tại sao chúng có những hành vi sai trái. Nhưng bạn sẽ đạt được điều gì bằng cách thể hiện sự tức giận của mình? Có lẽ chỉ làm giảm thêm sự khác biệt giữa bạn và con bạn.

Lùi lại một bước và đếm đến 10, thay vì phản ứng thái quá hoặc la mắng, hãy nói chuyện với trẻ. Hãy rời khỏi phòng nếu cần thiết và điều này sẽ giúp cả hai bình tĩnh lại.

2. Đặt mình vào vị trí của con 

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 3

Chắc chắn là có một lý do khiến con bạn tăng động và cư xử không đúng mực. Với trẻ nhỏ, đó có thể là những lý do vụn vặt như mệt hoặc đói. Với những đứa trẻ lớn hơn một chút, đó có thể là căng thẳng hoặc áp lực từ bạn bè. Vâng, đó là một thực tế đã được chứng minh rằng trẻ em cũng trải qua căng thẳng!

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải ngồi xuống và cố gắng hiểu lý do tại sao con bạn có hành vi sai trái. Cách con phản ứng với mọi thứ bắt nguồn từ những gì đang diễn ra trong tâm trí con.

3. Thảo luận về những mong đợi của bạn với con 

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 4

Khi con bạn biểu lộ sự tức giận, thể hiện tình yêu thương hoặc âu yếm chúng là điều cuối cùng trong tâm trí bạn. Nhưng nếu đó chính là thứ đứa trẻ cần vào lúc đó thì sao? Đôi khi điều quan trọng là ngồi xuống và thảo luận với con bạn về lý do tại sao hành vi của chúng là sai.

Trẻ chưa đủ trưởng thành để phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Đôi khi, con có thể nghĩ về một loại hành vi nào đó là tự nhiên và bình thường. Vì vậy, cha mẹ có trách nhiệm thảo luận về những gì họ mong đợi ở con cái của họ. Hãy cho con lời giải thích tại sao nó sai, đừng chỉ đưa ra dấu hiệu có hoặc không.

4. Đặt giới hạn và cảnh báo con về hậu quả 

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 5

Thông thường, lý do khiến trẻ không vâng lời là chúng không biết giới hạn của mình, chúng không biết điểm dừng. Đừng nuông chiều con bạn đến mức chúng ngừng phân biệt được hành vi đúng và sai. Hãy đưa một số quy tắc vào việc chơi của con và đảm bảo rằng bạn cũng tuân thủ chúng.

Ngoài ra, điều quan trọng không chỉ là khen thưởng cho con khi hoàn thành tốt công việc mà còn phải làm cho con nhận thức được hậu quả của hành vi xấu. Điều rất quan trọng là bạn cũng phải tuân theo những hậu quả này.

5. Khắc sâu cách cư xử tốt 

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 6

Hình phạt không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt là khi nó ở dạng vật chất. Hãy quên việc đánh đòn chúng và bắt đầu tập trung vào việc làm thế nào để chúng hiểu tầm quan trọng của việc cư xử tốt. Chỉ ra khi con chùn bước lần đầu tiên. Cách cư xử tốt không phải là bắt con cái chúng ta ngồi xuống và đọc lại bài giảng cho chúng ta. Cách cư xử tốt là dạy con cách cư xử phù hợp.

Dạy chúng về tình cảm gia đình, kể cho chúng nghe những câu chuyện về những con người tuyệt vời và quan trọng nhất, hãy thừa nhận bất cứ khi nào chúng thể hiện hành vi tốt. Bạn cũng có thể giao cho con những trách nhiệm nhỏ giúp con có đủ can đảm để tin tưởng vào bản thân.

6. Đòi hỏi sự tôn trọng 

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 7

Người ta luôn nói rằng bạn không thể ép buộc một người tôn trọng bạn vì đó là cảm giác đến một cách tự nhiên. Tuy nhiên, với trẻ em, trường hợp lại khác. Bạn không nên lúc nào cũng nói, "Ba/mẹ là cha mẹ của bạn, vì vậy bạn phải tôn trọng." Con sẽ không đâu. Đồng thời, điều quan trọng là con phải hiểu vị trí của bạn với tư cách là cha mẹ và luôn ở trong giới hạn thấu hiệu của con.

Khi làm điều này, hãy kiên quyết nhưng lịch sự trong cách tiếp cận của bạn trong khi đặt ra các quy tắc. Nếu một quy tắc bị phá vỡ, một hình phạt sẽ được đưa ra và phần thưởng cho những hành động tốt cũng phải theo cách tương tự. Bằng cách làm theo những gì bạn đã nói một cách nhất quán, bạn sẽ có được lòng tin của con cái và chúng sẽ thấy bạn là một người chân chính.

7. Hãy là một hình mẫu cho con 

Ngăn chặn con có hành động thiếu tôn trọng và tính cách bất đồng với những mẹo tâm lý tuyệt vời này - Ảnh 8

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy thực hành những gì bạn giảng. Hãy nhớ rằng, con bạn luôn theo dõi bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn con đặt máy tính bảng xuống, hãy cất máy tính bảng của bạn trước. Nếu bạn muốn chúng tương tác nhiều hơn thay vì dán mắt vào màn hình TV, hãy dành thời gian ở đó cho chính mình.

Lịch sự, kiên nhẫn và quan sát con bạn làm như vậy. Cho con thấy loại hành vi mà bạn muốn thấy ở con và là hình mẫu của con. Trong tiềm thức, con sẽ luôn muốn được như bạn.

Theo Brightside

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