Những kỹ năng cần thiết giúp trẻ chậm nói nhanh biết phát âm chuẩn

12 tháng: không sử dụng cử chỉ để giao tiếp, chẳng hạn chỉ hoặc vẫy tay.

Trước 18 tháng: thích sử dụng cử chỉ giao tiếp hơn dùng lời nói

Trẻ 2 tuổi: chỉ có thể bắt chước lời nói hoặc hành động mà không tạo ra từ hoặc cụm từ một cách tự phát.

Khoảng 2 tuổi: chỉ nói một số âm thanh hoặc từ lặp đi lặp lại mà không thể sử dụng ngôn ngữ nói để giao tiếp nhiều hơn giai đoạn trước.

Sau 2 tuổi: không thể làm theo các hướng dẫn đơn giản của người lớn.

Sau 2 tuổi: trẻ thường xuyên sử dụng một tiếng nói khác thường (chẳng hạn như trẻ thường sử dụng âm mũi).

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Phương pháp

Giao tiếp bằng mắt

Giao tiếp bằng mắt là 1 tín hiệu trực quan mạnh mẽ để xây dựng liên kết xã hội đầu tiên của trẻ sơ sinh. Giao tiếp bằng mắt sẽ kích thích các khu vực vỏ não thị giác, các bộ phận não liên quan đến xử lý tâm trí, chủ ý, vỏ não trung gian trước trán, giúp điều khiển cho cơ miệng hoạt động.Không bắt chước ngôn ngữTrẻ chậm nói sẽ phát âm không chuẩn, thậm chí còn nói ngọng, nói líu lưỡi. Nguyên tắc đầu tiên là không được bắt chước cách nói của trẻ, vì điều này khiến trẻ hình thành thói quen khó sửa, lâu dần sẽ khiến trẻ nói sai, nói ngọng nhiều hơn.

Dùng đồ chơi dạy trẻ chậm nói

Bằng cách mua cho trẻ những món đồ chơi như các con thú, hay các con vật dưới nước. Mẹ vừa chơi cùng bé và chỉ vào các con thú, sau đó đọc tên chúng lên, giúp trẻ kết nối được với ngôn ngữ nhanh hơn, vừa có thể ghi nhớ hình dáng con vật và cả tên của chúng. Đây là cách dạy trẻ chậm nói tại nhà đơn giản, rất hiệu quả mà mẹ có thể áp dụng.

Ảnh minh họa

Tuyệt đối không cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử

Đừng vì công việc quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc trẻ, trò chuyện cùng trẻ mà cho trẻ làm quen vào những thiết bị như: Tivi, iPad, điện thoại… Chính điều này sẽ hạn chế khả năng giao tiếp của trẻ, khiến trẻ bị chậm nói.

Bổ sung Omega 3 – giúp não bộ phối hợp ghi nhớ, bắt chước và phát âm

Cuối cùng, nên nhớ rằng, sự sản xuất tiếng nói cũng là kết quả của hàng loạt kích thích và dẫn truyền thông qua tế bào thần kinh đến các cơ quan đích để giúp trẻ ghi nhớ, đáp ứng và phát ra ngôn ngữ. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ Omega 3 và Omega 6 ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là rất quan trọng cho các kết nối thần kinh này hoạt động hiệu quả.