Những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cần tuyệt đối tránh sau khi sảy thai mà các gia đình nên đặc biệt lưu tâm

Cho rằng phụ nữ xấu hổ khi nói về việc sảy thai của họ hoặc lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ về họ là điều không nên và những người phán xét hay bình luận nên ít nói hơn, cần suy nghĩ thấu đáo hơn về chủ đề này. Điều đó nói lên rằng, nếu là bạn hoặc biết ai đó đã từng bị sảy thai, thì đây là những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn phải tránh.

Sảy thai không có nghĩa là thế giới của bạn đã kết thúc. Bạn sẽ được may mắn với những cơ hội khác và cơ hội để thực hiện tất cả những ước mơ của mình. Từ bỏ sẽ chỉ khiến bạn nản lòng để sống hết mình và bạn sẽ vẫn còn trái tim tan nát. Hãy dành thời gian đau buồn, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang cô đơn.

Cảm giác trống trải là điều đầu tiên ập đến với người phụ nữ mất con ngay cả khi nó chưa được sinh ra. Với những ước mơ, hy vọng và khát vọng gắn liền với đứa con chưa chào đời, thật đau lòng cho một người phụ nữ khi mất đi đứa con trong bụng.

Đổ lỗi cho bản thân

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Sảy thai xảy ra tự nhiên hoặc do tai nạn. Tuy nhiên, cả hai lý do xuất hiện này đều không cố ý. Không người mẹ nào muốn con mình phải bỏ mạng. Nếu bạn bị sảy thai và tin rằng đó là lỗi của bạn, thì bạn đã hoàn toàn sai lầm.

Những người phụ nữ khác nhau có cơ thể khác nhau. Trong khi một số có khả năng mang thai an toàn hơn thì những người khác chỉ cần thêm thời gian. Đừng tự trách mình về những gì đã xảy ra. Hãy nghĩ về việc này tích cực hơn chút để nó trở thành một điểm để vượt lên trên và lập kế hoạch hiệu quả hơn vào lần sau.

Lo lắng về những gì mọi người sẽ nói

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Mọi người luôn nói chuyện và thường quan tâm về câu chuyện của người khác. Không có vấn đề gì bạn làm mà ít người hay biết. Cho dù bạn không có con hoặc chưa có con, họ sẽ nói những gì họ muốn. Tuy nhiên, sau một lần sảy thai, không có ai quan trọng hơn bạn.

Sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn là điều nên được ưu tiên bằng mọi giá. Đừng lo lắng về những gì mọi người sẽ nói. Thay vào đó, hãy nói chuyện với những người thân yêu của bạn và truyền đạt những gì bạn đang cảm thấy. Chỉ khi đó bạn mới có thể bước tiếp.

Bỏ qua nhu cầu thể chất của bạn

Có rất nhiều phụ nữ phải chịu đựng nỗi đau mất đi một đứa con trong bụng và giữ bí mật. Vì sợ bị phát hiện hoặc mất tập trung, một số thậm chí còn đi làm lại ngay sau khi sảy thai. Ngoài nguy hiểm, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể và sức khỏe tinh thần của người phụ nữ. Đôi khi, phụ nữ quá tải nên họ tập trung nhiều vào cảm xúc hơn là phục hồi.

Bỏ bê việc chăm sóc bản thân có thể có rất tai hại

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Nhìn chung, phụ nữ bị sẩy thai nên tập trung vào việc chăm sóc bản thân và tránh những suy nghĩ mất tinh thần có hại. Cả sức khỏe thể chất và tinh thần nên được ưu tiên và việc phục hồi phải là trọng tâm hàng đầu. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm vẩn đục tâm trí bạn. Hãy hy vọng và để số phận đóng vai trò của nó.

Theo Times of India