3 công thức trị môi thâm bằng nguyên liệu thiên nhiên vô cùng hiệu quả

Làm đẹp 30/08/2022 08:02

Thử ngay 3 công thức từ thiên nhiên hiệu quả hơn cả sản phẩm đắt tiền giảm ngay tình trạng môi thâm sạm.

Cách trị thâm môi bằng Vitamin E 

Vitamin E từ lâu được nhiều chị em tin tưởng sử dụng làm đẹp da và có nhiều công dụng rất tốt với sức khỏe. Vitamin E có nhiều trong mật ong, dầu dừa , dầu oliu và dầu gấc. 

Để trị thâm môi bằng vitamin E bạn chỉ việc cắt đôi rồi lấy dung dịch bôi lên phần môi để trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn một thời gian bạn sẽ thấy đôi môi trở nên hồng hào. 

Cách trị thâm môi bằng lựu

3 công thức trị môi thâm bằng nguyên liệu thiên nhiên vô cùng hiệu quả - Ảnh 1

ựu là một loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng nhưng nó còn có một tác dụng vượt trội trong làm đẹp mà ít ai biết đến, trong đó có công dụng trị thâm môi nhờ các dưỡng chất vitamin C, vitamin E, beta caroten.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu là một loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng nhưng nó còn có một tác dụng vượt trội trong làm đẹp mà ít ai biết đến, trong đó có công dụng trị thâm môi nhờ các dưỡng chất vitamin C, vitamin E, beta caroten.

Chỉ cần xay nhuyễn lựu, trộn với ít nước hoa hồng và sữa tươi không đường theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, chà nhẹ lên môi khoảng 3 đến 4 phút nhằm kích thích khí huyết lưu thông và tái tạo da, rồi rửa lại bằng nước ấm. Thoa một cách nhẹ nhàng, tránh làm hư da và cần được sử dụng mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cách trị thâm môi bằng dầu dừa 

3 công thức trị môi thâm bằng nguyên liệu thiên nhiên vô cùng hiệu quả - Ảnh 2

Dầu dừa chứa nhiều vitamin A, E và dưỡng chất làm đẹp nuôi dưỡng cho đôi môi hồng hào, mềm mịn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa chứa nhiều vitamin A, E và dưỡng chất làm đẹp nuôi dưỡng cho đôi môi hồng hào, mềm mịn hơn. Dầu dừa cũng là một trong những nguyên liệu trị thâm môi tự nhiên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Phương pháp nhanh chóng và đơn giản, dễ thực hiện nhất là bôi dầu dừa trực tiếp lên môi trong khoảng 30 phút sau đó lau sạch và rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn để sắc tố trên môi được khắc phục. 

Ngoài ra bạn có thể kết hợp dầu dừa và mật ong góp phần cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp cho làn môi không bao giờ bị khô và nứt nẻ. Đường nâu có tác dụng tẩy các tế bào chết trên môi, đánh bay những vết thâm sạm, cho môi hồng hào.

3 vị trí không nên đặt giường ngủ, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và sức khoẻ

3 vị trí không nên đặt giường ngủ, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và sức khoẻ

Vị trí thiết kế giường ngủ rất quan trọng đối với chất lượng chất ngủ, cần chú ý những hướng kiêng kỵ không nên bố trí giường ngủ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị thâm môi bí quyết dưỡng môi #làmđẹp

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới