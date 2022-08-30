3 công thức trị môi thâm bằng nguyên liệu thiên nhiên vô cùng hiệu quả

Vitamin E từ lâu được nhiều chị em tin tưởng sử dụng làm đẹp da và có nhiều công dụng rất tốt với sức khỏe . Vitamin E có nhiều trong mật ong, dầu dừa , dầu oliu và dầu gấc.

Để trị thâm môi bằng vitamin E bạn chỉ việc cắt đôi rồi lấy dung dịch bôi lên phần môi để trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn một thời gian bạn sẽ thấy đôi môi trở nên hồng hào.

ựu là một loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng nhưng nó còn có một tác dụng vượt trội trong làm đẹp mà ít ai biết đến, trong đó có công dụng trị thâm môi nhờ các dưỡng chất vitamin C, vitamin E, beta caroten. Ảnh minh họa: Internet

Lựu là một loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng nhưng nó còn có một tác dụng vượt trội trong làm đẹp mà ít ai biết đến, trong đó có công dụng trị thâm môi nhờ các dưỡng chất vitamin C, vitamin E, beta caroten.

Chỉ cần xay nhuyễn lựu, trộn với ít nước hoa hồng và sữa tươi không đường theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, chà nhẹ lên môi khoảng 3 đến 4 phút nhằm kích thích khí huyết lưu thông và tái tạo da, rồi rửa lại bằng nước ấm. Thoa một cách nhẹ nhàng, tránh làm hư da và cần được sử dụng mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cách trị thâm môi bằng dầu dừa

Dầu dừa chứa nhiều vitamin A, E và dưỡng chất làm đẹp nuôi dưỡng cho đôi môi hồng hào, mềm mịn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa chứa nhiều vitamin A, E và dưỡng chất làm đẹp nuôi dưỡng cho đôi môi hồng hào, mềm mịn hơn. Dầu dừa cũng là một trong những nguyên liệu trị thâm môi tự nhiên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Phương pháp nhanh chóng và đơn giản, dễ thực hiện nhất là bôi dầu dừa trực tiếp lên môi trong khoảng 30 phút sau đó lau sạch và rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn để sắc tố trên môi được khắc phục.

Ngoài ra bạn có thể kết hợp dầu dừa và mật ong góp phần cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp cho làn môi không bao giờ bị khô và nứt nẻ. Đường nâu có tác dụng tẩy các tế bào chết trên môi, đánh bay những vết thâm sạm, cho môi hồng hào.