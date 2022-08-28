Tìm hiểu kỹ trước khi mua 2 loại cây này rất hại cho sức khoẻ, nhiều người bị nhầm lẫn

Không gian sống 28/08/2022 06:00

Dù thích đến mấy cũng không nên trồng 2 loại cây này trong nhà rất có hại cho cơ thể.

Vạn niên thanh - phân biệt để tránh nhầm lẫn 

Tìm hiểu kỹ trước khi mua 2 loại cây này rất hại cho sức khoẻ, nhiều người bị nhầm lẫn - Ảnh 1

Các nhà khoa học phát hiện ra lá cây và đặc biệt là nhựa cây Vạn thiên thanh có độc

Ảnh minh họa: Internet

 Vạn niên thanh có tên khoa học là Dieffenbachia cultivar, thuộc họ ráy (Araceae). Cây có đặc tính thân mềm, lá màu xanh lẫn đốm trắng, được yêu thích và trồng làm cây cảnh ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng, bạn có biết đây cũng là một trong những loại cây không nên trồng trong nhà.

Thực tế, vạn niên thanh có rất nhiều chủng khác nhau. Có chủng có độc và có chủng không có độc. Trong đó, vạn niên thanh thuộc giống Aglaonema thường không có độc và được sử dụng để làm cảnh, làm thuốc. Số còn lại như cây sọc ngang vàng, sọc ngang trắng,... thì có độc.

Các nhà khoa học phát hiện ra lá cây và đặc biệt là nhựa cây Vạn thiên thanh có độc. Độc tố này là chất Calcium Oxalate. Một người trưởng thành nếu nhai nuốt phải có thể gây đau rát miệng, phù nề và nôn mửa. Riêng đối với trẻ em, việc tiếp xúc thường xuyên với mủ cây này có nguy cơ viêm da cao. Vì thế mà đây cũng là một loại cây cảnh không nên trồng trong nhà. Hoặc trong trường hợp yêu thích thì nên trồng trong chậu có giá để chân cao, tránh sự tiếp xúc của trẻ em hoặc thú nuôi.

Cây xương rồng

Tìm hiểu kỹ trước khi mua 2 loại cây này rất hại cho sức khoẻ, nhiều người bị nhầm lẫn - Ảnh 2

Tuyệt đối không được đặt xương rồng trong phòng khách hay trên bàn làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những loại cây cảnh có khả năng hóa giải sát khí rất tốt, nhưng nó chỉ thích hợp để trồng ở những nơi như trên sân thượng, ban công. Tuyệt đối không được đặt xương rồng trong phòng khách hay trên bàn làm việc.

Bởi thân cây tập chung quá nhiều gai nhọn khiến cây  luôn bị bao bọc bởi sát khí,nếu để những gai nhọn của cây chĩa vào người sẽ không tốt cho sức khỏe.

Phòng khách là nơi mà các luồng năng lượng tốt hội tụ nhiều nhất. Nếu đặt một chậu cây xương rồng trên tại bất cứ đâu trong phòng khách như trên bàn trà, tủ trang trí… đều có thể khiến các luồng năng lượng tốt bị tiêu tán.

Đặt xương rồng trên bàn làm việc cũng không nên, bởi những gai nhọn của cây sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cũng như tinh thần người làm việc, khiến chất lượng và hiệu quả công việc không được cao như mong đợi.

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Từ khóa:   Cây có độc cây phong thuỷ Cây hại sức khoẻ

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