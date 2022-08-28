3 vị trí không nên đặt giường ngủ, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và sức khoẻ

Không gian sống 28/08/2022 10:31

Vị trí thiết kế giường ngủ rất quan trọng đối với chất lượng chất ngủ, cần chú ý những hướng kiêng kỵ không nên bố trí giường ngủ.

Vị trí đặt giường ngủ có vai trò quan trọng để tạo ra năng lượng tốt, giúp cải thiện tâm trạng, sức khỏe và tinh thần cho người sử dụng.

Là món nội thất lớn nhất trong phòng ngủ, chiếc giường sẽ tác động lớn đến cách bạn cảm nhận về không gian. Ngoài ra, nó tượng trưng cho sức khỏe và sự an lành của gia chủ. Những nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn nắm được cách đặt giường hợp phong thủy để nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Tránh "vị trí quan tài"

Theo triết lý phong thủy, bạn cần tránh "vị trí quan tài", tức là nơi bàn chân hướng thẳng ra cửa. Vị trí này sẽ làm gián đoạn giấc ngủ, gây căng thẳng và bất an.

Không kê đầu giường sát nhà vệ sinh

3 vị trí không nên đặt giường ngủ, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và sức khoẻ - Ảnh 1

Cũng theo kinh nghiệm của nhiều người, không nên đặt đầu giường ngủ sát nhà vệ sinh vì đây là nơi chứa nhiều vi khuẩn gây mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo kinh nghiệm của nhiều người, không nên đặt đầu giường ngủ sát nhà vệ sinh vì đây là nơi chứa nhiều vi khuẩn gây mùi.

Ở những khu nhà trọ, diện tích căn phòng nhỏ nhiều người phải đặt giường ngủ sát nhà vệ sinh. Hãy thử đặt một chậu cây bonsai nhỏ để làm tươi mới phòng trọ.

Không kê giường ngủ đối diện với góc nhọn hoặc vật nhọn trong phòng

3 vị trí không nên đặt giường ngủ, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và sức khoẻ - Ảnh 2

Góc nhọn ở đây có thể hiểu là bàn làm việc, tủ quần áo hay các góc cạnh, nếp gấp của tường

Ảnh minh họa: Internet

Góc nhọn ở đây có thể hiểu là bàn làm việc, tủ quần áo hay các góc cạnh, nếp gấp của tường. Tuy đây không phải trường hợp phổ biến nhưng bạn cũng nên chú ý hạn chế kê giường ngủ ở đối diện với những trường hợp này, tránh việc khi ngủ bị chóng mặt, căng thẳng. Nếu không thể thay đổi được vị trí kê giường, bạn có thể khắc phục bằng cách phủ vải che lại vị trí góc nhọn đó hoặc đặt một chậu cây xanh để hóa giải những điều không tốt từ góc nhọn này.

Có thể nói, cách kê giường thế nào ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ của mỗi chúng ta. Vì thế, bạn cần chú ý, tìm hiểu cẩn thận và chi tiết để vị trí đặt giường ngủ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, tinh thần, sức khỏe của bạn và những người xung quanh.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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