3 món đồ để trước cửa nhà nhiều người hay mắc phải khiến tài lộc tan biến

Theo các nhà phong thủy, thảm vừa chặn được vận xấu bên ngoài, vừa lọc được vận xấu bên trong nhà thoát ra.

Cửa nhà là nơi đặc biệt quan trọng, giúp những người sinh sống trong đó kết nối với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng "đập" vào mặt các vị khách đến chơi đầu tiên, khiến họ không thể không chú ý. Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, những gì xung quanh cửa nhà cũng có thể đem lại may mắn hay xui xẻo cho gia chủ.

Theo các nhà phong thủy, thảm vừa chặn được vận xấu bên ngoài, vừa lọc được vận xấu bên trong nhà thoát ra. Chính vì thế, những tấm thảm cần được giặt sạch sẽ thường xuyên để không ảnh hưởng tới cuộc đời hay số mệnh những người sống ở đó, đồng thời cũng giữ được bộ mặt của gia chủ khi có khách đến chơi. Đừng bao giờ để chúng bẩn đến mức không thể bẩn hơn được nữa mới mang đi giặt hoặc tiện tay vứt bỏ ngay.

Cửa nhà là nơi đặc biệt quan trọng, giúp những người sinh sống trong đó kết nối với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng "đập" vào mặt các vị khách đến chơi đầu tiên, khiến họ không thể không chú ý. Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, những gì xung quanh cửa nhà cũng có thể đem lại may mắn hay xui xẻo cho gia chủ.

Để gương ở cửa chính

Để gương ở cửa chính là một điều không nên Ảnh minh họa: Internet

Để gương ở cửa chính là một điều không nên, bởi trong phong thủy gương là đồ vật có tính phản chiếu, có công dụng hóa giải một số lỗi phong thủy nhưng nó sẽ không thể lựa chọn hóa xung hay hóa cát.

Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt gương ở trong phòng ngủ, nhất là đối diện với giường ngủ sẽ mang lại những điều không tốt cả về sức khỏe lẫn tinh thần gia chủ.

Đồng hồ

Một số người quan tâm nhiều đến thời gian và để tiện cho việc kiểm tra giờ giấc, họ sẽ thường treo đồng hồ ở cửa ra vào. Đây là một trong những điều cấm kỵ trong phong thủy. Trong phong thủy, đồng hồ treo trước cửa nhà có nghĩa là "kết thúc", nhất là cửa ra vào là tài vị, treo đồng hồ ở vị trí tài chính có nghĩa là "hết của", vậy nên gia chủ không nên treo đồng hồ trước cửa nhà.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm