Tẩy lông vùng kín mang lại nhiều lợi ích

Giúp vùng ấy luôn thoáng mát, sạch sẽ, vệ sinh, đặc biệt trong những ngày “đèn đỏ”

Tự tin hơn, thoải mái diện những bộ hai mảnh nóng bỏng

Giúp da trắng, mịn màng hơn, dễ dàng phát hiện các vấn đề về da

Giảm nguy cơ viêm nhiễm, bệnh phụ khoa,…

Sexy, thăng hoa hơn trong “chuyện ấy”

Tẩy lông vùng kín cần lựa chọn địa chỉ an toàn

Hiện nay, có rất nhiều cách tẩy lông khác nhau như dùng nhíp, dao cạo, kem tẩy lông, waxing,… Trong đó, waxing vẫn được nhiều người ưu ái lựa chọn bởi những ưu điểm riêng của nó. Dùng nhíp hay dao cạo thực chất rất đơn giản, không tốn kém nhưng dễ gây tổn thương da, trầy xước da chảy máu. Còn kem tẩy lông cho hiệu quả nhanh nhưng lại không lâu dài, đồng thời đây là sản phẩm chứa hóa chất dễ gây dị ứng, chưa kể mùi còn có thể nồng hắc khó chịu.

Vùng ấy là khu vực vô cùng nhạy cảm nên việc lựa chọn hình thức tẩy lông nào cũng rất quan trọng. Waxing với các loại sáp chiết xuất từ thành phần tự nhiên lành tính sẽ cho hiệu quả tẩy lông được kéo dài hơn so với những cách trên. Sáp wax với các thành phần từ tự nhiên, phù hợp cho từng vùng riêng biệt cũng an toàn hơn so với các sản phẩm chứa hóa chất.

Waxing tẩy lông vùng kín thế nào là hiệu quả và an toàn?

“Đánh bay” những sợi lông một cách nhẹ nhàng, không gây tổn thương cho da

Hạn chế da gặp các vấn đề như đau rát, khô ngứa, mẩn đỏ, lông mọc ngược hoặc viêm nang lông

Cơ sở thực hiện waxing có sáp wax tự nhiên lành tính

Kỹ thuật viên tay nghề cao, thao tác chuẩn

Đảm bảo vệ sinh trong quá trình waxing, không nhúng que wax 2 lần, mỗi khách hàng có bộ waxkit riêng

Có phòng riêng biệt để đảm bảo không gian riêng tư

Có sản phẩm chăm sóc chuyên biệt cho da sau waxing,…

Địa chỉ nào triệt lông tại TP.HCM có thể đảm bảo được các tiêu chí trên? Mời mọi người ghé Strip Vietnam nhé. Strip Vietnam tự hào là một trong những cơ sở chuyên biệt về tẩy lông tốt nhất, “chinh phục” được nhiều khách hàng, KOLs nổi tiếng.

Địa chỉ tẩy lông vùng kín an toàn tại TP.HCM

Strip Vietnam nằm trong chuỗi beauty salon thương hiệu toàn cầu xuất phát từ Singapore và có tới 20 năm kinh nghiệm waxing. Sau rất nhiều thành phố lớn trên thế giới như: Singapore, Thượng Hải, Hongkong, Manila, Bangkok,… thì Strip đã có mặt tại Việt Nam và có cơ sở tại TP.HCM.

Strip ra đời khi ngành dịch vụ waxing trên thế giới vẫn còn rất lạc hậu. Khi ấy, hầu như không có các beauty salon nào chỉ chuyên cung cấp dịch vụ waxing. Hoặc nếu có thì loại sáp wax mà họ sử dụng thông thường kém chất lượng. Đồng thời, nó còn không hợp vệ sinh và gây khó chịu cho khách hàng.

Với niềm đam mê sáng tạo không ngừng, Strip luôn kịp thời cập nhật những xu hướng mới. Strip mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi bước vào không gian của mình. Strip – Ministry of Waxing thực sự đã làm rung chuyển ngành công nghiệp waxing trên toàn thế giới. Đến Strip Vietnam để trải nghiệm tẩy lông vùng kín (Brazilian waxing) thật nhẹ nhàng và thú vị nhé!

Website: https://strip.com.vn