Địa chỉ tẩy lông vùng kín an toàn tại TP.HCM

Làm đẹp 30/08/2022 10:48

Dọn “cỏ” sẽ giúp vùng ấy trở nên sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế mùi khó chịu cũng như các bệnh viêm nhiễm. Đồng thời, chị em cũng tự tin, tha hồ diện những bộ bikini siêu nhỏ tung tăng. Do đây là khu vực rất nhạy cảm nên chị em chú ý lựa chọn địa chỉ tẩy lông hiệu quả an toàn. 

Phụ nữ hiện đại – Không ngại … tẩy lông

Không thể phủ nhận những vai trò nhất định của lông vùng bikini như giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn, điều hòa nhiệt độ hay giảm ma sát,… Tuy nhiên, nếu không thường xuyên chăm sóc, dọn dẹp khu vực này thì sẽ dễ phản tác dụng. Đây sẽ là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn có hại phát triển, nhất là vào những ngày nóng bức, đổ nhiều mồ hôi hay những ngày “đèn đỏ”. Một số người còn gặp tình trạng lông mọc cứng, rậm rạp. Điều này gây ra rất nhiều khó chịu, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. 

Nếu như trước đây, mọi người thường e ngại khi làm đẹp cho vùng ấy thì giờ đây, trong thời buổi ngày càng hiện đại, nhu cầu thẩm mỹ lại càng cao, việc tẩy lông vùng ấy cũng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. 

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Tẩy lông vùng kín mang lại nhiều lợi ích

Không chỉ các bạn nữ tuổi teen, những cô nàng xì tin, cool girl, những chị em sau sinh (thường hay mặc cảm về ngoại hình) cũng rất quan tâm tới vấn đề này. 

Tẩy lông vùng kín mang lại nhiều lợi ích

  • Giúp vùng ấy luôn thoáng mát, sạch sẽ, vệ sinh, đặc biệt trong những ngày “đèn đỏ”
  • Tự tin hơn, thoải mái diện những bộ hai mảnh nóng bỏng 
  • Giúp da trắng, mịn màng hơn, dễ dàng phát hiện các vấn đề về da
  • Giảm nguy cơ viêm nhiễm, bệnh phụ khoa,…
  • Sexy, thăng hoa hơn trong “chuyện ấy”

Tẩy lông vùng kín cần lựa chọn địa chỉ an toàn

Hiện nay, có rất nhiều cách tẩy lông khác nhau như dùng nhíp, dao cạo, kem tẩy lông, waxing,… Trong đó, waxing vẫn được nhiều người ưu ái lựa chọn bởi những ưu điểm riêng của nó. Dùng nhíp hay dao cạo thực chất rất đơn giản, không tốn kém nhưng dễ gây tổn thương da, trầy xước da chảy máu. Còn kem tẩy lông cho hiệu quả nhanh nhưng lại không lâu dài, đồng thời đây là sản phẩm chứa hóa chất dễ gây dị ứng, chưa kể mùi còn có thể nồng hắc khó chịu. 

Vùng ấy là khu vực vô cùng nhạy cảm nên việc lựa chọn hình thức tẩy lông nào cũng rất quan trọng. Waxing với các loại sáp chiết xuất từ thành phần tự nhiên lành tính sẽ cho hiệu quả tẩy lông được kéo dài hơn so với những cách trên. Sáp wax với các thành phần từ tự nhiên, phù hợp cho từng vùng riêng biệt cũng an toàn hơn so với các sản phẩm chứa hóa chất. 

Waxing tẩy lông vùng kín thế nào là hiệu quả và an toàn? 

  • “Đánh bay” những sợi lông một cách nhẹ nhàng, không gây tổn thương cho da
  • Hạn chế da gặp các vấn đề như đau rát, khô ngứa, mẩn đỏ, lông mọc ngược hoặc viêm nang lông
  • Cơ sở thực hiện waxing có sáp wax tự nhiên lành tính
  • Kỹ thuật viên tay nghề cao, thao tác chuẩn
  • Đảm bảo vệ sinh trong quá trình waxing, không nhúng que wax 2 lần, mỗi khách hàng có bộ waxkit riêng
  • Có phòng riêng biệt để đảm bảo không gian riêng tư
  • Có sản phẩm chăm sóc chuyên biệt cho da sau waxing,…

Địa chỉ nào triệt lông tại TP.HCM có thể đảm bảo được các tiêu chí trên? Mời mọi người ghé Strip Vietnam nhé. Strip Vietnam tự hào là một trong những cơ sở chuyên biệt về tẩy lông tốt nhất, “chinh phục” được nhiều khách hàng, KOLs nổi tiếng.

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Địa chỉ tẩy lông vùng kín an toàn tại TP.HCM

Strip Vietnam nằm trong chuỗi beauty salon thương hiệu toàn cầu xuất phát từ Singapore và có tới 20 năm kinh nghiệm waxing. Sau rất nhiều thành phố lớn trên thế giới như: Singapore, Thượng Hải, Hongkong, Manila, Bangkok,… thì Strip đã có mặt tại Việt Nam và có cơ sở tại TP.HCM. 

Strip ra đời khi ngành dịch vụ waxing trên thế giới vẫn còn rất lạc hậu. Khi ấy, hầu như không có các beauty salon nào chỉ chuyên cung cấp dịch vụ waxing. Hoặc nếu có thì loại sáp wax mà họ sử dụng thông thường kém chất lượng. Đồng thời, nó còn không hợp vệ sinh và gây khó chịu cho khách hàng. 

Với niềm đam mê sáng tạo không ngừng, Strip luôn kịp thời cập nhật những xu hướng mới. Strip mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi bước vào không gian của mình. Strip – Ministry of Waxing thực sự đã làm rung chuyển ngành công nghiệp waxing trên toàn thế giới. Đến Strip Vietnam để trải nghiệm tẩy lông vùng kín (Brazilian waxing) thật nhẹ nhàng và thú vị nhé!

 

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