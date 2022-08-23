Đánh bay vết ố vàng của răng với 6 cách tẩy trắng tại nhà cực kỳ an toàn

Làm đẹp 23/08/2022 12:33

Với những nguyên liệu có sẵn trong gia đình, đơn giản dễ tìm, việc tẩy trắng răng tại nhà không tốn kém như bạn nghĩ.

Chanh

Đánh bay vết ố vàng của răng với 6 cách tẩy trắng tại nhà cực kỳ an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh chứa axit citric và vitamin C có tác dụng làm sạch răng, tẩy các mảng ố vàng trên răng. Ngoài ra, chanh còn giúp hơi thơ thơm tho hơn. Có nhiều cách sử dụng chanh để làm trắng răng, bạn có thể tham khảo:

- Dùng nước cốt chanh tươi: Vắt nước cốt của 1/2 quả chanh vào ly nước ấm và khuấy đều. Dùng nước này để súc miệng sẽ giúp loại bỏ mảng bám ố vàng trên răng.

- Dùng chanh và muối: Vắt nước cốt 1 quả chanh và trộn với một nhúm muối nhỏ. Dùng bàn chải đánh răng nhúng vào hỗn hợp này và đánh răng như bình thường. Vì chanh có chứa axit nên chỉ áp dụng 2 lần/tuần vào buổi tối để tránh làm mòn men răng.

- Cách làm trắng răng bị ố vàng bằng chanh và baking soda: Trộn baking soda với nước cốt chanh, nước lọc theo tỷ lệ 1:1:1 để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Dùng hỗn hợp này thay cho kem đánh răng, dùng 2 lần/tuần để thấy hiệu quả.

Lưu ý, vì chanh có chứa axit nên có thể ăn mòn men răng nếu sử dụng quá nhiều. Vì vậy, bạn chỉ nên dùng chanh khoảng 2 lần/tuần và sau khi dùng nên súc miệng thật sạch với nước lọc.

Dầu dừa

Đánh bay vết ố vàng của răng với 6 cách tẩy trắng tại nhà cực kỳ an toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng 1 - 2 thìa cafe dầu dừa hữu cơ, ngậm vào miệng 10 - 15 phút. Sau đó nhổ ra và đánh răng lại bằng kem đánh răng bình thường. Sử dụng cách này 2 lần/ ngày sẽ giúp ngăn ngừa mảng bám răng, giúp răng trắng sáng hơn, loại bỏ các vệt ố vàng.

Nước vo gạo 

Nước vo gạo chứa Vitamin PP giúp làm sạch vết bám bẩn quanh sẽ giúp tẩy sạch các vết dơ, bẩn bám quanh chân răng, làm sạch răng bị sâu, sát khuẩn và làm giảm mùi hôi của miệng. Hơn nữa các khoáng chất trong nước vo gạo giúp làm trắng răng một cách tự nhiên. 

Để thực hiện bạn lấy gạo vo qua nước 1 lần để loại bỏ bụi bẩn rồi vo lần 2 vo thật mạnh sau đó chắt nước ra một chiếc bát để riêng và giữ qua đêm. Tiếp theo bạn gạt bỏ phần nước trong rồi nhúng bàn chải vào phần nước vo gạo còn lại sau đó tiến hành chà đều lên răng trong khoảng 5 phút. 

Bạn có thể dùng nước vo gạo để làm trắng răng hàng ngày mà không lo tổn hại đến men răng. Thực hiện đều đặn mỗi ngày để có hàm răng trắng sáng. 

Muối

Muối có tác dụng khử khuẩn, loại bỏ mảng bám trên răng. Bạn có thể dùng muối hạt như kem đánh răng hoặc trộn muối với kem đánh răng để làm sạch răng. Ngoài ra, súc miệng bằng nước muối cũng giúp loại bỏ vi khuẩn, tránh được tình trạng hôi miệng, viêm nướu răng.

Than hoạt tính

Đánh bay vết ố vàng của răng với 6 cách tẩy trắng tại nhà cực kỳ an toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem đánh răng than hoạt tính hoặc mua than hoạt tính nguyên chất về, tán nhuyễn rồi trộn với kem đánh răng bình thường và đánh răng ngày 2 lần sẽ giúp răng trắng sáng, loại bỏ đi các lớp ố vàng.

Vỏ chuối 

Trong vỏ chuối chín có chứa một hàm lượng chất Potassium rất cao giúp làm trắng sáng bề mặt răng hiệu quả. Bên cạnh đó vỏ chuối còn chứa các vitamin và khoáng chất như kali, magie giúp loại bỏ  mảng bám hiệu quả đồng thời phản ứng với men răng trắng sáng hơn. 

Để thực hiện bạn lấy quả chuối chín lột lấy phần vỏ sau đó dùng phần vỏ chà lên răng khoảng 2 phút nhất là những khu vực bị xỉn màu nhiều mảng bám. Sau khi chà xong bạn đợi khoảng 5-8 phút để khoáng chất ngấm vào răng và dùng bàn chải khô chải răng trong 3 phút. Sau đó đánh răng lại với kem đánh răng như thông thường. 

Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để răng dần bật tông sáng tự nhiên trở lại.

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