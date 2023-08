Với đặc tính đa năng, chanh trở thành "siêu sao" làng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bằng cách sử dụng này

Chanh có rất nhiều chất dinh dưỡng quý giá như vitamin C, sắt và chất xơ. D-limonene trong vỏ chanh cũng có đặc tính chống ung thư. Nó đã được chứng minh là ngăn ngừa ung thư tuyến vú, gan, phổi và các bệnh ung thư khác. Do đó, chanh là chất chống ung thư tuyệt vời có thể bảo vệ cơ thể bạn một cách tự nhiên và hiệu quả.

2. Xóa nếp nhăn tự nhiên bằng chanh

Bạn không thể đảo ngược quá trình lão hóa, nhưng bạn có thể sử dụng chanh để làm mờ nếp nhăn và thay đổi đáng kể chất lượng da mặt. Theo một nghiên cứu, tinh dầu chanh đã được tìm thấy để giảm tổn thương oxy hóa trên bề mặt da. Chanh rất giàu vitamin C, giúp khuyến khích sản xuất collagen và phục hồi độ đàn hồi của da. Các enzym tự nhiên trong nước chanh thu nhỏ lỗ chân lông to và làm căng da.

Bạn có thể dựa vào phương pháp điều trị tại nhà an toàn và lành mạnh này để chống lại các nếp nhăn: Cắt một quả chanh và massage vào bất kỳ nếp nhăn nào trong vài phút hoặc sử dụng vỏ chanh bào làm mặt nạ. Theo các bác sĩ chuyên khoa, hiệu quả của thói quen chăm sóc da chống lão hóa đều đặn sau 1-3 tháng sẽ thấy rõ.

3. Uống nước chanh để giảm cân

Vitamin C là một chất dinh dưỡng đã được chứng minh là làm giảm mức độ cortisol, một loại hormone căng thẳng gây ra cảm giác đói và tích trữ chất béo. Không một loại thức ăn hoặc đồ uống nào có thể giảm cân đáng kể. Tuy nhiên, bạn có thể ăn một số loại thực phẩm hoặc đồ uống có thể hữu ích để cải thiện kết quả giảm cân khi được tiêu thụ như một phần của quá trình giảm cân lành mạnh..

Bên cạnh đó, nếu bạn uống nước chanh thay vì đồ uống có nhiều calo hơn như cà phê có đường hoặc nước hoa quả vì bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn. Trong khi một lon Coca-Cola 330 ml có 139 calo và có 49 calo trong nước táo mỗi 100 ml, một khẩu phần nước chanh pha với nước có 0,4 calo. Do đó, nó có thể giúp bạn lấp đầy bụng của mình với thứ gì đó ít calo hơn.

4. Nước chanh giải độc gan

Uống nước chanh là một cách tuyệt vời để bắt đầu quá trình giải độc cơ thể đơn giản và cải thiện công việc của hệ tiêu hóa. Chất pectin trong chanh giúp bạn loại bỏ độc tố trong cơ thể và kích thích nhu động ruột của bạn.

5. Sử dụng chanh để điều trị nhiễm trùng cổ họng

Chanh rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng mức năng lượng của bạn. Chanh cũng chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và có đặc tính kháng khuẩn.

Mật ong, nước ấm và chanh là một giải pháp đã được thời gian chứng minh để điều trị chứng đau họng. Mật ong bao phủ cổ họng trong khi chanh làm giảm chất nhầy. Bạn sẽ cần đun sôi nước để làm đồ uống nóng, thêm chanh đã cắt thành miếng và thêm mật ong. Để thức uống nguội đến nhiệt độ vừa ý và thưởng thức.

6. Chúng tăng cường chức năng não và giảm căng thẳng

Trong số các chất dinh dưỡng và vitamin khác, chanh cũng chứa nhiều kali, là một trong những nguyên tố quan trọng giúp não hoạt động tốt hơn. Nếu bạn tiêu thụ chanh thường xuyên, bạn sẽ cảm thấy hiệu suất tinh thần của mình được cải thiện. Bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn nhiều trong ngày.

Theo một nghiên cứu , kali có thể kích hoạt các tế bào thần kinh liên quan đến những suy nghĩ và cảm xúc tích cực và đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh serotonin.

7. Nước chanh có thể làm dịu cơn đau rát khi bị cháy nắng

Những vết cháy nắng không bao giờ là đẹp và khiến bạn cảm thấy thật kinh khủng. Tuy nhiên, có một phương pháp điều trị tại nhà đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp bạn giảm mẩn đỏ và giảm bớt cơn đau. Bạn sẽ cần trộn một lượng nước chanh, nước hoa hồng và glycerin bằng nhau. Đắp hỗn hợp lên da và để qua đêm, sáng hôm sau rửa sạch bằng nước lạnh.

Chanh là chất tẩy trắng tự nhiên sẽ làm giảm mẩn đỏ trên da. Vitamin C trong chanh giảm thiểu tác hại cho da và làm mờ vết thâm. Đảm bảo rằng bạn sẽ không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời sau khi sử dụng biện pháp khắc phục này, vì nó có thể làm tăng độ nhạy cảm của bạn với tia nắng mặt trời.

8. Nước chanh có thể được sử dụng để hỗ trợ khi chảy máu cam

Lớp niêm mạc mũi chứa nhiều mạch máu nhỏ khác nhau có xu hướng chảy máu khá dễ dàng nếu bị vỡ. Nước chanh có thể là một phương pháp khắc phục hiệu quả tại nhà cho điều này. Bạn sẽ cần để một vài giọt nước chanh tươi lên khăn giấy để dán vào giữa nướu và môi trên ở khu vực ngay dưới mũi. Sau đó, bạn sẽ cần để nó ở đó trong 5-10 phút.

9. Chanh rất tốt để làm mờ sẹo mụn

Chanh rất giàu vitamin C và axit citric, chúng có tác dụng điều trị mụn trứng cá nhỏ và sẹo mụn rất tốt. Vitamin C tăng cường sản xuất collagen và giữ cho làn da mịn màng và săn chắc, nó cũng khuyến khích sự hình thành của các tế bào da mới. Do đặc tính của nó như một chất tẩy trắng tự nhiên, nước chanh làm sáng các vết thâm và sẹo. Axit citric làm sạch các tế bào da và rửa sạch các tạp chất. Tác dụng kháng khuẩn của nước chanh sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây bùng phát mụn.

Để có một loại mặt nạ tự chế đẹp mắt, bạn có thể thoa một vài giọt chanh lên những vùng da bị mụn và sau đó thoa sữa chua lên khắp mặt. Để nó trong 15 phút, và sau đó rửa sạch. Bạn cũng có thể chấm chanh tươi lên vết sẹo mụn hoặc mụn nhọt và rửa sạch sau 5-10 phút.

Theo Brightside