Sẵn sàng săn Deal hời đến 80% mừng khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa

Làm đẹp 22/08/2022 15:49

Vào ngày 27/08/2022, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn sẽ chính thức khai trương chi nhánh Gia Nghĩa tại địa chỉ: 133 đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Thành - Gia Nghĩa - Đắk Nông. Nhân dịp khai trương, SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa tung ra chương trình ưu đãi cực “hot” lên đến 80%, giá chỉ từ 168k.

Sẵn sàng săn Deal hời đến 80% mừng khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa - Ảnh 1

SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa khai trương với ưu đãi các dịch vụ làm đẹp cao cấp giảm sâu chỉ từ 168k

Ưu đãi đến 80% tưng bừng mừng khai trương

Tiếp nối chuỗi hành trình mở rộng chi nhánh, mang các dịch vụ làm đẹp chất lượng cao đến gần hơn với chị em phụ nữ Việt, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chính thức khai trương chi nhánh Gia Nghĩa tại địa chỉ: 133 đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Thành - Gia Nghĩa - Đắk Nông vào ngày 27/08/2022. Chuỗi sự kiện khai trương tưng bừng đã ngày càng giúp thương hiệu SeoulSpa.Vn tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khách hàng Việt.

Nhân sự kiện tưng bừng khai trương chi nhánh mới, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa đã mở ra chương trình ưu đãi giảm sâu lên đến 80%, các dịch vụ làm đẹp cao cấp giá chỉ từ 168k cho khách hàng đến tham dự khai trương, cụ thể như sau:

  • Giảm béo Esonic giá gốc 4.000.000đ giảm còn 168.000đ.
  • Tắm trắng phiến hồng hoa giá gốc 1.500.000đ giảm còn 268.000đ.
  • Dịch vụ điều trị mụn Laser E2X Đông Trùng Hạ Thảo giá gốc 900.000đ giảm còn 368.000đ.
  • Cấy collagen tươi nguyên bào giá gốc 6.999.000đ giảm còn 568.000đ
  • Dịch vụ cấy collagen đa nguyên cào giá gốc 5.000.000đ giảm còn 668.000đ
  • Phun mày Shading Cát Tường giá gốc 5.000.000đ giảm còn 668.000đ

Lưu ý: Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ lần đầu, sẽ diễn ra từ ngày 27/08/2022 đến ngày 05/09/2022, mỗi khách hàng chỉ được áp dụng ưu đãi 1 lần duy nhất.

Sẵn sàng săn Deal hời đến 80% mừng khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa - Ảnh 2

Hàng ngàn chương trình ưu đãi cực hấp dẫn đang chờ đợi khách hàng trong ngày khai trương SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa

Ngoài ra, khách hàng còn còn có cơ hội làm đẹp 0đ với chương trình hoàn tiền lên đến 100% và nhận được hàng nghìn ưu đãi lên đến 100 triệu đồng khi đến tham dự ngày khai trương.

Trong ngày khai trương, ngoài các chương trình giảm giá sâu các dịch vụ làm đẹp, nhiều phần quà giá trị, khách hàng đến giam gia sự kiện còn được đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu đến từ TP.HCM trực tiếp thăm khám, soi da và tư vấn giải pháp có được làn da không tuổi.

Trải nghiệm thiên đường làm đẹp đẳng cấp tại SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa

Nằm trong chuỗi hệ thống 50 chi nhánh trải dài trên toàn quốc, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa tọa lạc ngay tại vị trí mặt tiền đường rộng lớn, dễ tiếp cận, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến làm đẹp lý tưởng của đông đảo khách hàng tại đây.

Phía bên ngoài là tòa nhà vô cùng khang trang, rộng lớn được thiết kế đan xen giữ phong cách cổ điển với kiến trúc Châu Âu. Tòa nhà được bao phủ bởi tone màu trắng thanh lịch, nhẹ nhàng cùng tên logo thương hiệu màu hồng tạo nên điểm nhấn khó phai trong lòng khách hàng.

Bước vào bên trong là không gian vừa ấm áp, vừa tiện nghi. Từ sảnh lễ tân cho đến phòng chờ, phòng dịch vụ, trị liệu… đều được trang bị đầy đủ tiện nghi với nội thất hiện đại. Tất cả tạo nên không gian mở cho khách hàng đến làm đẹp được thoải mái, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Sẵn sàng săn Deal hời đến 80% mừng khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa - Ảnh 3

Không gian bên trong đầy đủ tiện nghi, đẳng cấp

Không chỉ chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa còn sở hữu đa dạng các dịch vụ làm đẹp. Từ chăm sóc da, điều trị mụn, sẹo… Cho đến các dịch vụ triệt lông, tắm trắng, giảm béo, phun xăm thẩm mỹ… Đến với Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn, khách hàng có thể đa dạng được sự lựa chọn trong làm đẹp, chăm sóc da, tân trang dáng để tìm được phiên bản hoàn hảo cho chính mình.

Tất cả dịch vụ đều được thực hiện đúng quy trình chuẩn Y Khoa bởi đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi, chuyên môn cao và hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại, tiên tiến được nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu… Nhờ đó, khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ làm đẹp chất lượng, đẳng cấp nhất và đạt được kết quả hài lòng như mong đợi.

Sẵn sàng săn Deal hời đến 80% mừng khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa - Ảnh 4

Chắc chắn khách hàng sẽ hài lòng khi làm đẹp tại SeoulSpa.Vn Gia Nghĩa

Sự kiện khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chi nhánh Gia Nghĩa - Đắk Nông có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, khách hàng hãy nhanh tay đăng ký để được trải nghiệm những dịch vụ làm đẹp chất lượng với mức giá “siêu hời”. Đừng quên liên hệ qua hotline 1900 6947 để được tư vấn và đặt lịch nhanh chóng nhất.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn - Hệ thống làm đẹp hàng đầu Việt Nam

 

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