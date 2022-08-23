Tóc đẹp không khó khi bạn chăm chỉ bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu protein này cho tóc thêm bồng bềnh, suôn mượt

Làm đẹp 23/08/2022 08:12

Có rất nhiều thứ giúp bạn có một mái tóc khỏe mạnh. Ví dụ, vệ sinh tốt, cắt tóc và các sản phẩm chăm sóc tóc. Ngoài ra, thực phẩm cũng góp phần làm cho mái tóc của bạn chắc khỏe, bóng mượt và khỏe mạnh.

Tóc đẹp không khó khi bạn chăm chỉ bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu protein này cho tóc thêm bồng bềnh, suôn mượt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại thực phẩm phù hợp giúp giữ cho tóc khỏe mạnh từ bên trong. Để mọc tóc và làm cho tóc khỏe mạnh, bạn cần có protein. Giống như cơ thể chúng ta cần protein để hoạt động bình thường, tương tự như vậy, tóc cũng cần protein để nuôi dưỡng. Bất kể chất lượng tóc của bạn như thế nào, ăn đầy đủ protein sẽ giúp chúng luôn chắc khỏe.

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm để thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Những thực phẩm này sẽ giúp bạn có được mái tóc khỏe và bóng mượt.

Rau bina

Tóc đẹp không khó khi bạn chăm chỉ bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu protein này cho tóc thêm bồng bềnh, suôn mượt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau bina là một trong những loại rau lá xanh giàu chất dinh dưỡng nhất. Bên cạnh đó, nó chứa đầy các chất dinh dưỡng như Vitamin A, vitamin K và vitamin C giúp bảo vệ và duy trì màng tế bào của nang tóc.

Hạt chia

Tóc đẹp không khó khi bạn chăm chỉ bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu protein này cho tóc thêm bồng bềnh, suôn mượt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Htạ chia là nguồn dinh dưỡng chứa nhiều protein và một số khoáng chất cũng như chất chống oxy hóa thiết yếu khác giúp thúc đẩy mái tóc đẹp và bóng mượt. Bạn có thể thêm chúng vào ngũ cốc, bánh pudding, sinh tố, salad và hơn thế nữa. 

Đậu lăng

Tóc đẹp không khó khi bạn chăm chỉ bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu protein này cho tóc thêm bồng bềnh, suôn mượt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sẽ không có chế độ ăn uống cân bằng nào là hoàn chỉnh nếu không có đậu lăng. Đậu lăng là một nguồn cung cấp protein chay, chất xơ, phốt pho và axit folic tuyệt vời. Tất cả những dưỡng chất này đều thực hiện chức năng cung cấp oxy cho da đầu và kích thích mọc tóc. Protein trong đậu lăng rất quan trọng đối với sự phát triển của tóc và sức khỏe tổng thể của tóc.

Cá hồi

Tóc đẹp không khó khi bạn chăm chỉ bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu protein này cho tóc thêm bồng bềnh, suôn mượt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết chúng ta đều biết rằng cá hồi chứa nhiều protein chất lượng cao và axit béo omega-3 giúp giữ cho da đầu khỏe mạnh. Điều này cung cấp một môi trường tốt cho cả sức khỏe và sự phát triển của tóc.

Trứng

Tóc đẹp không khó khi bạn chăm chỉ bổ sung thêm 5 loại thực phẩm giàu protein này cho tóc thêm bồng bềnh, suôn mượt - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trứng là một nguồn cung cấp protein và biotin tuyệt vời, hai chất dinh dưỡng cực kỳ cần thiết cho sự phát triển của tóc. Ăn đầy đủ protein rất quan trọng cho sự phát triển của tóc vì các nang tóc chủ yếu được tạo ra từ protein.

Theo NDTV

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì "công chúa"

So kè mỹ nhân Việt diện váy xếp tầng, ai cũng lộng lẫy, kiêu sa không khác gì "công chúa"

Váy xếp tầng là items dành cho các cô nàng "bánh bèo" chính hiệu. Những nàng mỹ nhân Việt cũng không thể bỏ qua sức hút của chiếc váy 'thần thánh" này.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc cách dưỡng tóc mềm mượt cách làm tóc bồng bềnh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới