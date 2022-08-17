Chia tay mái tóc "bò liếm" trong chỉ với một nguyên liệu cực dễ tìm

Tóc bò liếm là hiện tượng có xoáy ở trán khiến phần tóc luôn bị dựng hoặc bị lật theo một ngôi nhất định. Khi này, tóc không thể bẹp xuống được, kèm theo tình trạng kém bồng bềnh, óng ả.

Hiện nay có khá nhiều kiểu tóc được tạo ra giúp che đi khuyết điểm này. Tuy vậy, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Thực tế, phần tóc này khó tạo kiểu và giữ nếp. Phần tóc rủ trước trán này vừa ngắn lại mỏng khiến chỉ riêng việc sấy thôi cũng nan giải huống chi là tạo kiểu. Sấy không đúng cách sẽ khiến các lọn tóc lung tung, còn không sấy thì tóc sẽ sắp xếp không theo trật tự.

Theo các chuyên gia, kiểu tóc bò liếm chỉ xảy ra ở những người có “các gen phân cực”. Nhóm gen này giúp định hướng các dòng dưỡng chất trong tế bào và giúp các tế bào liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Nó cũng giúp nhiều cấu trúc sinh học nhất định có thể tạo nên các bản mẫu phân cực hoặc trái ngược, bao gồm cả phần tóc có thể mọc theo hai hướng khác nhau.

Hơn nữa, tóc mái thường nhanh bết rất khó chịu, thường sẵn sàng “phản chủ” nếu có cơ hội khiến nhiều người lo lắng.

Hiện tượng tóc bò liếm thường xảy ra với khá nhiều người, có người bị ít, người bị nhiều gây mất thẩm mỹ. Chính vì thế mà chúng ta tìm các cách xử lý để lấy lại vẻ đẹp tự nhiên cho mái tóc của mình. Có nhiều phương pháp giúp giảm bớt tình trạng tóc bò liếm hiệu quả như can thiệp cấy tóc hoặc đơn giản hơn là chọn kiểu tóc phù hợp khuôn mặt để che khuyết điểm này nhé!

Cách xử lý tóc bò liếm cho nữ và nam tại nhà

Những người bị hói trán, trán chữ M, trán cao hói và bị tóc bò niếm thì những cách xử lý như tạo kiểu tóc phù hợp, chăm sóc tóc, dùng thêm các kỹ thuật trang điểm sẽ giúp che đi khuyết điểm này cách hiệu quả. Tuy nhiên, đây chỉ là những cách tạm thời. Để giải quyết tình trạng tóc bò liếm triệt để thì cần những liệu pháp lâu dài và duy trì hiệu quả hơn.

Tóc bò liếm khiến nhiều chị em tự ti!

Và tinh dầu bưởi chính là nguyên liệu được nhiều chị em tin dùng bởi hiệu năng quá tuyệt vời. Tinh dầu bưởi từ lâu đã nổi tiếng với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt là trong làm đẹp. Tinh dầu bưởi không chỉ ngăn rụng tóc, mà còn có khả năng kích thích mọc tóc đáng kinh ngạc.

Bên cạnh đó, tinh dầu bưởi nguyên chất chứa các dưỡng chất giúp tóc nhanh dài, đặc biệt là kích thích mọc tóc vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, đây là một lựa chọn hữu hiệu cho những ai đang muốn cải thiện tình trạng hói đầu, hoặc cải thiện mái tóc ít và mỏng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Các cách dùng tinh dầu bưởi giúp kích thích mọc tóc hiệu quả tại nhà

Với tác dụng hiệu quả và sự lành tính của mình, tinh dầu bưởi sẽ là một lựa chọn tốt cho những ai muốn kích thích mọc tóc nhanh. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn hãy tham khảo qua những phương pháp dưới đây nhé.

1. Xả tóc với tinh dầu bưởi

Đây là phương pháp đơn giản và tiết kiệm thời gian nhất.

- Bước 1: Bạn có thể trộn tinh dầu bưởi cùng dầu gội để gội đầu với liều lượng từ 4 - 5 giọt.

- Bước 2: Mát xa nhẹ nhàng trên da đầu để tinh dầu có thể ngấm sâu nuôi dưỡng tóc. Mát xa da đầu cũng giúp lưu thông máu và kích thích mọc tóc nữa đấy.

- Bước 3: Sau khi gội xong, bạn lại trộn tinh dầu bưởi với dầu xả để xả lại tóc, liều lượng như cũ. Hoặc đơn giản hơn nữa, bạn chỉ cần pha tinh dầu bưởi cùng với nước sạch để xả tóc. Áp dụng cách này một tuần 3 lần để nhanh thấy hiệu quả nhé!

Áp dụng xả tóc với tinh dầu bưởi 3 lần mỗi tuần để thu được hiệu quả tốt nhất!

2. Ủ tóc với tinh dầu bưởi và dầu dừa kích thích mọc tóc

Ủ tóc là phương pháp sử dụng hơi ấm để giãn nở lỗ chân lông, giúp các dưỡng chất được thấm sâu hơn vào các nang tóc.

Dầu dừa có tác dụng giúp tóc mềm mượt và cũng là một thành phần hữu hiệu trong việc kích thích mọc tóc. Kết hợp với tinh dầu bưởi, hiệu quả kích thích mọc tóc sẽ tăng lên rất nhiều lần.

Hỗn hợp dầu dừa và tinh dầu bưởi là biện pháp hữu hiệu cho một mái tóc dày khỏe!

Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị:

Dầu dừa và tinh dầu vỏ bưởi trộn theo tỉ lệ 1:1, sao cho vừa đủ độ dài của tóc.

Một chiếc khăn bông được làm ẩm bằng nước ấm.

Một chiếc lược.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Gội đầu sạch và lau tóc, đến khi tóc còn ẩm thì bôi hỗn hợp dầu dừa - tinh dầu bưởi từ chân tóc đến ngọn tóc.

- Bước 2: Mát xa tóc và da đầu thật kỹ với hỗn hợp trên trong 5 phút. Có thể dùng lược để chải tóc và mát xa da đầu, kích thích lưu thông máu tốt hơn.

Bước 3: Dùng khăn bông ẩm quấn quanh đầu và ủ tóc trong 20 phút.

Bước 4: Gội sạch đầu lại bằng nước ấm, chú ý làm sạch dầu trên da đầu. Dùng dầu gội dịu nhẹ, không có bọt để làm sạch hơn nếu muốn.

Lúc đầu, áp dụng cách này 2 lần mỗi tuần. Sau 2 tuần thì rút lại còn 1 lần một tuần. Hãy kiên trì dể thấy được kết quả bất ngờ nhé.

3. Xịt dưỡng tóc tinh dầu bưởi mọc tóc

Với phương pháp này, bạn cần trộn tinh dầu bưởi và nước cất theo tỉ lệ 1:3 tạo thành hỗn hợp loãng hơn rồi cho vào bình dạng xịt.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn xịt hỗn hợp tinh dầu bưởi này lên tóc, mát xa da đầu và chân tóc rồi để qua đêm. Sáng hôm sau xả lại tóc với nước sạch để loại bỏ bụi bẩn bám vào tóc là được. Rất đơn giản phải không nào?!

Sử dụng phương pháp này mỗi ngày giúp tóc kích thích mọc nhanh hơn, dày khỏe hơn bất ngờ đấy!

Xịt hỗn hợp tinh dầu bưởi lên tóc, kết hợp cùng massage và để qua đêm là được!

Trên đây là những cách sử dụng tinh dầu bưởi dưỡng tóc và kích thích mọc tóc siêu hiệu quả tại nhà. Vừa an toàn lại tiện lợi và tiết kiệm như này, các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không thử ngay nào. Chỉ cần kiên trì áp dụng là bạn sẽ có thể nhanh chóng "bái bai" những mái tóc bò liếm mất thẩm mỹ nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh thu được hiệu quả nhé!