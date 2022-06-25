Những lời khuyên từ chuyên gia giúp giữ cho mái tóc của bạn trông khỏe mạnh và tuyệt vời hơn

Chăm sóc tóc 25/06/2022 12:09

Xem qua những mẹo chăm sóc tóc chuyên nghiệp, tuyệt vời này sẽ giúp cho những lọn tóc bồng bềnh của bạn trông đẹp hơn bao giờ hết.

Bất kể kiểu dáng, màu sắc, kết cấu hay độ dài nào thì mọi người luôn muốn có một mái tóc đẹp. Tuy nhiên, những ngày tóc tồi tệ và những thách thức trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Dù là tóc khô, xoăn rối mất kiểm soát, tóc mỏng hay chỉ đơn giản là tóc xỉn màu - chúng ta đều đã từng trải qua ít nhất một trong số chúng. Và tất cả chúng ta đều biết nó có thể gây khó chịu như thế nào khi bạn đã thử gần như mọi thứ nhưng dường như không có gì giúp ích được. Xem qua những mẹo chăm sóc tóc chuyên nghiệp, tuyệt vời này sẽ giúp cho những lọn tóc bồng bềnh của bạn trông đẹp hơn bao giờ hết.

Những lời khuyên từ chuyên gia giúp giữ cho mái tóc của bạn trông khỏe mạnh và tuyệt vời hơn - Ảnh 1
Những lời khuyên từ chuyên gia giúp giữ cho mái tóc của bạn trông khỏe mạnh và tuyệt vời hơn

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

Chúng tôi đã nghe rất nhiều lần, “Bạn là kết quả những gì bạn ăn”. Dù chúng ta có tin hay không thì câu nói này rất đúng, đặc biệt là khi nói đến việc giữ cho mái tóc của chúng ta trông thật bắt mắt. Để duy trì một mái tóc chắc khỏe của bạn, việc bổ sung các chất dinh dưỡng phù hợp là rất quan trọng. Vì vậy, hãy thử đưa càng nhiều loại thực phẩm giàu protein này vào chế độ ăn uống của bạn, nếu chúng chưa có. Những thực phẩm này gồm thịt, cá, trứng và đậu.

Thường xuyên cắt tỉa

Hầu hết mọi người không nhận thức được thực tế là bạn cắt tỉa tóc càng thường xuyên thì tóc sẽ mọc nhanh hơn. Cắt tỉa tóc thường xuyên giúp giữ cho các lọn tóc của bạn khỏe mạnh hơn, ít bị chẻ ngọn và gãy rụng. Bạn nên cố gắng thực hiện ít nhất 2-3 tháng một lần để cắt tỉa.

Chải tóc trước khi gội đầu

Không quan trọng kết cấu hay độ dài của tóc, tốt nhất bạn nên chải tóc thật kỹ trước khi bước vào phòng tắm. Gỡ rối các sợi tóc trước khi làm ướt sẽ giúp giữ chúng chắc hơn trong thời gian dài. Điều này là do khi tóc ướt, tóc sẽ dễ bị gãy rụng hơn. Điều này cũng có nghĩa là, không chải tóc khi tóc ướt, đặc biệt là đối với tóc xoăn. Một lợi ích khác của việc chải tóc khi đang khô là bạn đang làm lan tỏa toàn bộ lượng dầu tự nhiên từ da đầu xuống ngọn tóc.

Hãy dùng dầu xả đúng cách

Chỉ cần một lượng dầu xả nhỏ vào lòng bàn tay là bạn đã cung cấp đủ dưỡng chất cho tóc của bạn. Tuy có vẻ lạ nhưng lượng dầu dưỡng này là lượng hoàn hảo cho hầu hết các độ dài và kết cấu - tất nhiên, luôn có một ngoại lệ. Đảm bảo rằng tóc của bạn đã ướt với ít nhất một lần gội đầu. Sau đó, thoa đều dầu xả, tập trung phần lớn vào đuôi tóc. Trừ khi bạn có mái tóc quá dầu, hãy nhớ thoa một ít dầu dưỡng lên da đầu. Sau đó, hãy đảm bảo giữ nguyên trong khoảng 1-2 phút trước khi rửa sạch hoàn toàn. Để có kết quả tối đa, hãy nhớ làm điều này mỗi lần bạn gội đầu!

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