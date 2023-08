Sở hữu nụ cười trắng sáng tự nhiên chỉ trong 'tích tắc' nếu bạn biết đến 6 mẹo hay này

Có rất nhiều sản phẩm để bạn lựa chọn khi làm trắng răng. Tuy nhiên, hầu hết với các sản phẩm tẩy trắng răng đều sử dụng hóa chất để tẩy trắng răng, điều này có thể là mối quan tâm của nhiều người. Nếu bạn muốn răng trắng hơn nhưng cũng muốn tránh hóa chất, bài viết này sẽ liệt kê nhiều lựa chọn vừa tự nhiên vừa an toàn dành cho bạn.

Nhiều tác nhân khiến răng bị xỉn màu và mất đi vẻ trắng sáng, lấp lánh.

Một số loại thực phẩm có thể làm ố men răng là lớp ngoài cùng của răng. Ngoài ra, mảng bám tích tụ trên răng của bạn có thể khiến chúng có màu vàng.

Loại đổi màu này thường có thể được điều trị bằng các biện pháp làm sạch và làm trắng thông thường. Tuy nhiên, đôi khi răng trông có màu vàng do lớp men cứng đã bị bào mòn, để lộ ngà răng bên dưới. Hàm răng là một mô xương màu vàng tự nhiên nằm bên dưới men răng.

Cách làm trắng răng tự nhiên

1. Sử dụng dầu dừa

Súc miệng bằng dầu dừa có thể loại bỏ vi khuẩn có thể biến thành mảng bám và khiến răng bạn có màu vàng. Dầu dừa là một lựa chọn phổ biến vì nó có hương vị dễ chịu và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dầu dừa cũng chứa nhiều axit lauric, được biết đến với khả năng giảm viêm và tiêu diệt vi khuẩn. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc súc miệng với dầu dừa hàng ngày làm giảm vi khuẩn trong miệng, cùng với mảng bám và viêm lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Streptococcus mutans là một trong những loại vi khuẩn chính trong miệng gây ra mảng bám và viêm lợi. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc súc miệng bằng dầu dừa hàng ngày làm giảm đáng kể vi khuẩn Streptococcus mutans sau hai tuần và có hiệu quả như một loại nước súc miệng kháng khuẩn.

Tuy nhiên, không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng súc miệng với dầu dừa làm trắng răng của bạn. Nhưng đó là một cách thực hành an toàn và đáng thử. Nhiều người khẳng định răng của họ trắng và sáng hơn sau khi súc miệng với dầu dừa đều đặn.

Không giống như nhiều phương pháp làm trắng răng khác, súc miệng bằng dầu dừa không làm cho răng của bạn tiếp xúc với axit hoặc các thành phần khác làm xói mòn men răng. Điều này có nghĩa là nó an toàn để làm hàng ngày.

2. Đánh răng bằng baking soda

Baking soda có đặc tính làm trắng tự nhiên, đó là lý do tại sao nó là một thành phần phổ biến trong kem đánh răng thương mại. Đó là một chất mài mòn nhẹ có thể giúp tẩy sạch các vết ố trên bề mặt răng.

Ngoài ra, baking soda tạo ra một môi trường kiềm trong miệng của bạn, ngăn vi khuẩn phát triển. Đây không phải là một biện pháp khắc phục sẽ làm trắng răng của bạn trong một sớm một chiều, nhưng bạn nên nhận thấy sự khác biệt về vẻ ngoài của răng theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Khoa học vẫn chưa chứng minh rằng đánh răng với baking soda thông thường sẽ làm trắng răng của bạn, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng kem đánh răng có chứa baking soda có thể cải thiện sức khỏe răng miệng và có thể có tác dụng làm trắng răng.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng kem đánh răng có chứa baking soda hiệu quả hơn đáng kể trong việc giảm mảng bám, viêm nướu và chảy máu nhiều hơn so với kem đánh răng thông thường không có baking soda. Hơn nữa, một đánh giá khác kết luận rằng kem đánh răng có chứa baking soda có thể loại bỏ vết ố và làm trắng răng hiệu quả hơn các loại kem đánh răng khác.

Để sử dụng biện pháp khắc phục này, trộn 1 thìa cà phê (6 gam) muối nở với 2 thìa cà phê nước (5 ml) và đánh răng với hỗn hợp sền sệt. Bạn có thể làm điều này một vài lần mỗi tuần.

3. Sử dụng hydrogen peroxide

Hydrogen peroxide là một chất tẩy trắng tự nhiên cũng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng của bạn. Nhiều sản phẩm làm trắng thương mại có chứa hydrogen peroxide, mặc dù ở nồng độ cao hơn nhiều so với mức bạn sẽ sử dụng tại nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cho thấy rằng kem đánh răng có chứa một lượng hydrogen peroxide cao hơn có hiệu quả làm trắng răng sau 12 tuần so với kem đánh răng có chứa một lượng thấp hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy kem đánh răng có hydrogen peroxide hiệu quả hơn các loại kem đánh răng khác, bao gồm cả kem đánh răng có chứa than hoạt tính và chất mài mòn trong việc giảm sự đổi màu răng do cà phê.

Tuy nhiên, có một số câu hỏi liên quan đến sự an toàn của hydrogen peroxide. Trong khi nồng độ pha loãng cao có vẻ an toàn, nồng độ mạnh hoặc lạm dụng quá mức có thể gây kích ứng nướu và nhạy cảm răng.

Một cách để sử dụng hydrogen peroxide là nước súc miệng trước khi bạn đánh răng. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng dung dịch 1,5% hoặc 3% để tránh tác dụng phụ. Nồng độ phổ biến nhất của hydrogen peroxide tại hiệu thuốc là dung dịch 3%. Bạn có thể dễ dàng pha loãng nồng độ này thành 1,5% bằng cách trộn peroxide và nước với lượng bằng nhau.

Một cách khác để sử dụng hydrogen peroxide là trộn nó với baking soda để làm kem đánh răng. Kết hợp 2 thìa cà phê (10 ml) hydrogen peroxide với 1 thìa cà phê (6 gam) baking soda và nhẹ nhàng chải răng bằng hỗn hợp này.

Hạn chế sử dụng hỗn hợp tự chế này vài lần mỗi tuần, vì lạm dụng có thể làm mòn men răng của bạn.

4. Ăn trái cây và rau

Chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có thể tốt cho cả cơ thể và răng của bạn. Mặc dù chúng không thể thay thế cho việc đánh răng, nhưng trái cây và rau sống có thể giúp loại bỏ mảng bám khi bạn nhai.

Dâu tây và dứa là hai loại trái cây đã được khẳng định là có thể giúp làm trắng răng của bạn.

Dâu tây

Ảnh minh họa: Internet

Làm trắng răng bằng hỗn hợp dâu tây và baking soda là một phương pháp tự nhiên đã được những người nổi tiếng ưa chuộng. Những người ủng hộ phương pháp này cho rằng axit malic có trong dâu tây sẽ loại bỏ sự đổi màu trên răng của bạn, trong khi baking soda sẽ đánh bay vết ố.

Tuy nhiên, phương thuốc này vẫn chưa được khoa học chứng minh hoàn toàn. Mặc dù dâu tây có thể giúp tẩy tế bào chết trên răng và làm cho răng trắng hơn, nhưng chúng không có khả năng xâm nhập vào các vết ố trên răng của bạn.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy hỗn hợp dâu tây và baking soda tạo ra rất ít sự thay đổi màu sắc trên răng so với các sản phẩm làm trắng thương mại. Nếu bạn quyết định thử phương pháp này, hãy giới hạn việc sử dụng nó và chỉ nên dùng hạn chế trong tuần. Mặc dù các nghiên cứu chỉ ra rằng hỗn hợp dâu tây và baking soda có ảnh hưởng tối thiểu đến men răng, nhưng việc sử dụng quá nhiều có thể gây hại.

Để sử dụng biện pháp khắc phục này, hãy đập một quả dâu tây tươi, kết hợp với baking soda và chải hỗn hợp này lên răng.

Quả dứa

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cho rằng dứa có thể làm trắng răng. Một loại gel được làm bằng bromelain là một loại enzyme có trong dứa có thể giúp loại bỏ vết ố trên răng. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy ăn dứa tạo ra tác dụng tương tự.

5. Ngăn ngừa vết ố răng trước khi chúng xảy ra

Mặc dù răng của bạn có màu vàng tự nhiên khi bạn già đi, nhưng một số thứ có thể giúp ngăn ngừa vết ố trên răng.

Hạn chế thức ăn và đồ uống có màu

Cà phê, rượu vang đỏ, soda và các loại quả mọng đen rất nổi tiếng trong việc "nhuộm răng". Điều đó không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn tránh chúng, nhưng bạn nên hạn chế thời gian các chất này tiếp xúc với răng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể, hãy uống đồ uống có thể làm ố răng bằng ống hút để tránh tiếp xúc trực tiếp với răng. Hơn nữa, hãy đánh răng khoảng 60 phút sau khi tiêu thụ một trong những loại thực phẩm hoặc đồ uống này để hạn chế ảnh hưởng của chúng đến màu răng của bạn. Ngoài ra, tránh hút thuốc và nhai thuốc lá vì cả hai đều có thể gây đổi màu răng.

Hạn chế lượng đường của bạn

Nếu bạn muốn có hàm răng trắng hơn, hãy cắt giảm lượng đường nạp vào cơ thể. Chế độ ăn nhiều đường hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn Streptococcus mutans , loại vi khuẩn chính gây ra mảng bám và viêm lợi. Khi bạn ăn thức ăn có đường, hãy nhớ đánh răng ngay sau đó.

Bổ sung nhiều canxi trong chế độ ăn uống của bạn

Một số trường hợp đổi màu răng là do men răng bị bào mòn và lộ ra lớp ngà bên dưới, có màu vàng. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn làm để tăng cường men răng cũng sẽ giúp giữ cho hàm răng của bạn trắng như ngọc.

Thực phẩm giàu canxi chẳng hạn như sữa, pho mát và bông cải xanh có thể giúp bảo vệ răng của bạn khỏi bị xói mòn men răng.

6. Đừng đánh giá thấp giá trị của việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù một số răng bị đổi màu tự nhiên theo tuổi tác, nhưng phần lớn đó là kết quả của sự tích tụ mảng bám.

Thường xuyên đánh răng và dùng chỉ nha khoa có thể giúp răng trắng sáng bằng cách giảm vi khuẩn trong miệng và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám. Kem đánh răng nhẹ nhàng chà xát các vết ố trên răng và dùng chỉ nha khoa loại bỏ vi khuẩn dẫn đến mảng bám sẽ rất hiệu quả. Vệ sinh răng miệng thường xuyên cũng có thể giúp răng luôn sạch và trắng.

Theo Healthline