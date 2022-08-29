7 màu tóc nhuộm không cần tẩy vẫn lên màu đẹp và cực kỳ tôn da

Làm đẹp 29/08/2022 07:59

Đây là 7 màu tóc nhẹ nhàng trẻ trung không cần tẩy tóc cầu kỳ mà còn đảm bảo giúp da trắng sáng hơn vài phần.

Tẩy tóc là gì? Tác hại của việc tẩy tóc như thế nào?

Tẩy tóc là phương pháp triệt tiêu sắc tố melanin trong tóc, khi sắc tố này bị tẩy đi, tóc bạn sẽ trở thành màu trắng, xám, hoặc vàng sáng. Nhờ đó, các màu sáng khi nhuộm sẽ lên màu đúng chuẩn xác đúng như mong muốn nhất.

Việc tẩy tóc nghĩa là bạn cần sử dụng hydrogen peroxide nồng độ cao để loại bỏ toàn bộ tế bào melanin do màu tóc ban đầu bị mất đi. Trong quá trình tẩy tóc bạn có thể gặp những vấn đề sau: rát và bỏng da dầu. Tóc sau tẩy có thể yếu đi, xơ rối, chẻ ngọn, dễ gãy rụng.

Với tóc tẩy, việc bị bỏng, thậm chí tổn thương da đầu là điều không thể tránh khỏi. Các trường hợp nghiêm trọng hơn như rụng tóc do tổn thương, dị ứng da đầu… Do đó, việc tìm đến tư vấn và lựa chọn một thẩm mỹ viện có tiếng về bệnh rụng tóc là điều cấp thiết. Vì vậy bạn có thể tham khảo một số màu tóc không cần tẩy đang yêu thích nhất hiện nay nhé!

Màu xám tro

Mà xám tro không quá sáng như xám bạc nhưng không chìm như màu đen. Màu tóc phù hợp khi đến những nơi sang trọng, không lòe lẹt sáng trắng quá nổi, nhưng cũng không chìm như những màu tối khác, khi bạn ra nắng hoặc có ánh đèn chiếu vào, mái tóc của bạn sẽ tự động nổi bật lên.

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Màu trà đen

Xu hướng tóc đen do BLACKPINK mang lại đã lan rộng khắp châu Á, và những màu tóc tối sẽ tiếp tục thịnh hành trong năm tới! So với màu tóc đen cơ bản thì màu nâu trà đen này có màu hơi sương mờ nhẹ, dưới ánh đèn sẽ lộ ra một chút ánh trà sữa mềm mại. Màu tóc này vừa xinh xắn, tôn da trắng hơn so với tóc đen mà cũng không sợ bị quá đà gây phản cảm. Đây chắc chắn là màu tóc mà những nàng công sở từ hiền dịu đến cá tính đều có thể nhuộm được.

7 màu tóc nhuộm không cần tẩy vẫn lên màu đẹp và cực kỳ tôn da - Ảnh 2

Màu nâu trà sữa

Đối với những cô gái muốn có cảm giác dịu dàng hơn, màu tóc nâu trà sữa với màu tóc pha trộn giữa tông nâu truyền thống với một chút tông hồng ngọt ngào của sữa sẽ mang tới cảm giác nữ tính, dịu dàng tức thì. Màu tóc này cũng rất hợp với những cô nàng có nước da vàng, diện lên sẽ giúp nước da trông trắng sáng và mềm mại hơn.

7 màu tóc nhuộm không cần tẩy vẫn lên màu đẹp và cực kỳ tôn da - Ảnh 3

Màu nâu mật ong

Màu nâu mật ong có sắc pha trộn giữa nâu và vàng tạo cảm giác óng ả, nền nã ai cũng có thể diện đẹp. Màu tóc này sẽ giúp da trông trắng hơn. So với tóc màu café thì tóc màu nâu mật ong sáng hơn và trẻ trung hơn ít nhiều. Dưới ánh nắng mặt trời sắc vàng sẽ hiện rõ tạo cảm giác trẻ trung cá tính, còn khi ở trong nhà sẽ là sắc nâu vàng nền nã nhẹ nhàng.

7 màu tóc nhuộm không cần tẩy vẫn lên màu đẹp và cực kỳ tôn da - Ảnh 4

Màu nâu socola

Đây được xem là những màu tóc không cần tẩy cho nữ phù hợp với nhiều lứa tuổi. Có thể xem màu tóc đẹp tôn da này là  sắc màu “bảo bối” để nhiều bạn gái lựa chọn khi nhuộm tóc màu nâu.

Tone nâu trầm nhẹ cùng gam vàng le lói vừa đủ để bắt sáng chính là bí quyết để một cô gái trở nên hấp dẫn và cuốn hút hơn. Dù là kiểu tóc ngắn hay để tóc dài bạn vẫn có thể dễ dàng tạo kiểu với màu tóc đẹp này.

7 màu tóc nhuộm không cần tẩy vẫn lên màu đẹp và cực kỳ tôn da - Ảnh 5

Màu nâu tây

Đây là một trong những màu tóc bắt nguồn từ Hàn Quốc được nhiều người chú ý và tôn lên nét sành điệu ấn tượng và cuốn hút. Màu tóc này là sự pha trộn tuyệt vời giữa màu nâu trầm với các màu khác, thể hiện nét dịu dàng nhưng không kém phần trẻ trung, cá tính và đặc biệt là không kén da khi nhuộm. Do đó, đây là một trong những màu tóc phổ biến, được nhiều người yêu thích.

7 màu tóc nhuộm không cần tẩy vẫn lên màu đẹp và cực kỳ tôn da - Ảnh 6

Màu nâu đỏ ánh đồng

Đây là màu tóc sáng và khá bắt mắt. Đặc biệt màu này thuộc những màu tóc không cần tẩy vẫn có thể lên màu chuẩn, kể cả tóc đen. Với những cô nàng yêu thích sự nổi bật, cá tính thì màu này cực hợp bởi vẻ hiện đại, tươi tắn và gần như có thể kết hợp với mọi tone màu da.

Dưới ánh sáng mặt trời, màu nâu đỏ ánh đồng lại càng hút mắt hơn hết. Do đó, nếu bạn đang muốn thay đổi phong cách mới mẻ hơn, hãy thử nhuộm màu này xem. 

7 màu tóc nhuộm không cần tẩy vẫn lên màu đẹp và cực kỳ tôn da - Ảnh 7

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