3 nguyên nhân âm thầm "rút hết" collagen hầu như ai cũng mắc phải

Tuy nhiên, ngoài những yếu tố khách quan như tuổi tác hay tia cực tím, các tác nhân dưới đây mới chính là thủ phạm trực tiếp đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến cho da xuống cấp nhanh chóng.

Ngày nay, phụ nữ hẳn không còn xa lạ gì với khái niệm collagen, một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến tính đàn hồi và sự trẻ trung của làn da. Nhiều chị em coi thời gian là kẻ thù số một của sắc đẹp bởi sự sụt giảm collagen qua từng năm sẽ khiến da nhanh chóng bị trùng xuống, dẫn đến tình trạng chảy xệ.

Tiêu thụ quá nhiều đường chính là tiếp tay cho quá trình làm giảm sự luân chuyển collagen dưới da, đồng thời cản trở khả năng liên kết của collagen với các tế bào và protein xung quanh

Một ly trà sữa ngọt lịm được phủ lên trên lớp bọt sánh mịn hòa cùng những viên trâu châu dai dai là thức uống yêu thích của cả giới sinh viên lẫn dân văn phòng. Hương vị khiến người ta say mê này khiến chị em vô tình quên đi sự hiện diện của đường, sát thủ khét tiếng trong việc tàn phá làn da. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Food Science & Nutrition cho thấy trung bình một ly trà sữa truyền thống có chứa tận 37g đường, vượt xa mức tiêu thụ tối đa được khuyến cáo bởi Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ là 25g một ngày cho người trưởng thành.

Không chỉ trà sữa, những đồ uống chứa nhiều đường khác cũng có thể đem lại tác động tương tự. Tiêu thụ quá nhiều đường chính là tiếp tay cho quá trình làm giảm sự luân chuyển collagen dưới da, đồng thời cản trở khả năng liên kết của collagen với các tế bào và protein xung quanh, thúc đẩy tình trạng lão hóa sớm. Vậy nên nếu không muốn phải bất đắc dĩ chào đón các nếp nhăn, bạn hãy bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ hoàn toàn hoặc ít nhất là cắt giảm các món uống ưa thích này.

2. Thức khuya

Khi chúng ta say giấc, cơ thể dành hầu hết thời gian và năng lượng để sửa chữa và tái tạo thông qua việc loại bỏ và thay thế các tế bào chết, sản sinh ra các tế bào mới. Thức khuya và thiếu ngủ gây cản trở và làm gián đoạn quá trình tự chữa lành, khiến da giảm đi độ đàn hồi, xuất hiện quầng thâm mắt, thay đổi kết cấu da và thúc đẩy quá trình lão hóa sớm.

Thời gian lý tưởng để bắt đầu giấc ngủ phục hồi là từ 10 đến 11 giờ tối. Chính vì vậy, nếu muốn có làn da căng bóng rạng rỡ, chị em tuyệt đối đừng lãng phí khung giờ vàng này vào các hoạt động như "cày" phim hay lướt điện thoại.

3. Đồ chiên và nướng

Các chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo các món chiên nướng tuy tạo cảm giác ngon miệng nhưng lại là thực phẩm tai hại cho làn da, chúng có thể gây viêm và "rút bớt" collagen trong cơ thể rất nhanh. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ, những thực phẩm chiên nướng như khoai tây chiên, bánh xèo, gà rán, xúc xích, đồ nướng,… còn là tác nhân huỷ hoại làn da của bạn.

Nạp vào cơ thể quá nhiều các thực phẩm chứa dầu mỡ sẽ khiến cơ thể bạn bị nóng, da dễ tiết nhiều dầu nhờn hơn và gây ra tình trạng nổi mụn.

Các chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo các món chiên nướng tuy tạo cảm giác ngon miệng nhưng lại là thực phẩm tai hại cho làn da, chúng có thể gây viêm và "rút bớt" collagen trong cơ thể rất nhanh.