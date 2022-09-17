3 cách massage giúp tóc giảm tình trạng gãy rụng đơn giản lại hiệu quả

Làm đẹp 17/09/2022 10:16

Massage là phương pháp hỗ trợ tình trạng tóc gãy rụng cực kỳ hiệu quả. Vì massage giúp máu được lưu thông tốt hơn, từ đó vấn đề tóc gãy rụng cũng được cải thiện.

Lợi ích của việc massage da đầu

Chăm chỉ massage da đầu thường xuyên sẽ giúp tăng lưu thông tuần hoàn máu dưới da đầu. Điều này làm cho nang tóc được hấp thu đầy đủ dưỡng chất, từ đó kích thích tóc nhanh mọc dài, óng mượt. Nên sử dụng kết hợp thêm một số tinh dầu kích thích mọc tóc khi massage để tăng thêm hiệu quả, nuôi dưỡng và giảm tóc gãy rụng.

Ngoài ra, việc massage da đầu còn giúp mang đến cảm giác thư giãn, sảng khoái tinh thần, giảm lo lắng, căng thẳng. Điều này cũng có thể giúp bạn loại bỏ một số nguyên nhân gây rụng tóc.

1. Massage bằng tay thư giãn

3 cách massage giúp tóc giảm tình trạng gãy rụng đơn giản lại hiệu quả - Ảnh 1

Điểm cộng của massage da đầu mà được hầu hết các tín đồ yêu thích chính là tính đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao

Ảnh minh họa: Interne

Điểm cộng của massage da đầu mà được hầu hết các tín đồ yêu thích chính là tính đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Không cần đến salon hay các dịch vụ chăm sóc spa, phái đẹp cũng có thể tự massage cho mình tại nhà vừa tiện lợi vừa tiết kiệm được một khoản chi phí, mà hiệu quả cũng không hề kém cạnh.

  • Dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động theo vòng tròn trên da đầu
  • Massage nhiều vị trí khác nhau trên da đầu để có hiệu quả tốt hơn
  • Massage ít nhất 5 phút mỗi lần và vài lần mỗi ngày, các tín đồ sẽ bất ngờ với hiệu quả đem lại đấy!

Để hiệu quả hơn, phái đẹp nên kết hợp massage đầu với gội đầu. Sự kết hợp sẽ giúp làm sạch da đầu cũng như các nang tóc được làm sạch một cách an toàn, không gây tổn thương, từ đó kích thích tóc mọc nhanh, dày, khỏe và bóng mượt hơn gấp bội lần. Thói quen đơn giản này cũng dễ dàng cho các tín đồ duy trì mỗi ngày.

2. Massage giảm rụng tóc cùng tinh dầu

3 cách massage giúp tóc giảm tình trạng gãy rụng đơn giản lại hiệu quả - Ảnh 2

Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng cả tinh dầu hoa oải hương và bạc hà có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc.‏

 

Ảnh minh họa: Internet

‏Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu để massage da đầu. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng cả tinh dầu hoa oải hương và bạc hà có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc.‏

‏Trộn 1 đến 2 giọt dầu oải hương hoặc bạc hà với 1 thìa dầu dừa đun chảy. Thoa trực tiếp lên da đầu, sau đó dùng đầu ngón tay hoặc máy mát xa da đầu để dưỡng chất thấm vào da đầu một cách nhẹ nhàng.

3. Massage da đầu bằng lược gội đầu

3 cách massage giúp tóc giảm tình trạng gãy rụng đơn giản lại hiệu quả - Ảnh 3

Một cách khác để thực hiện massage da đầu là sử dụng bàn chải gội đầu có lông silicon dày, đủ cứng để tạo đủ áp lực mong muốn lên da đầu mà không gây đau hoặc làm tổn thương da đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Một cách khác để thực hiện massage da đầu là sử dụng bàn chải gội đầu có lông silicon dày, đủ cứng để tạo đủ áp lực mong muốn lên da đầu mà không gây đau hoặc làm tổn thương da đầu. Phương pháp massage da đầu này có giúp mọc tóc không chưa được chứng minh cụ thể nhưng nó có tác dụng dụng giảm gàu và tình trạng ngứa đầu khi làm suy yếu các tế bào chết và một số chất bẩn tích tụ trên da đầu. 

Để việc massage da đầu hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số loại máy massage da đầu bằng điện được bán trên thị trường. Các loại máy này được bán với mức giá vừa phải mà vẫn đạt hiệu quả cao. 

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