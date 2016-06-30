2 ngày làm đẹp với bác sĩ Hàn Quốc ngay tại Hà Nội

Làm đẹp 30/06/2016 22:59

Duy nhất 2 ngày thứ bảy 2/7 và chủ nhật 3/7, chị em Hà Nội sẽ có cơ hội được đích thân chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Hàn QuốcHan Dae Sik kiểm tra và tư vấn làm đẹp tại An Spa. Đây là một chương trình nằm trong kế hoạch quảng bá của Trung tâm trị liệu thẩm mỹ công nghệ cao An Spa - 34D Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.

Bên cạnh sự có mặt của chuyên gia với hơn 30 năm kinh nghiệm, An Spa còn áp dụng giảm giá 50% cho dịch vụ tiêm Botox gọn cằm V-line. Chi phí bình thường cho một buổi tiêm gọn cằm Botox ở Việt Nam là từ khoảng 10-20 triệu. Nhưng dù đây là dịch vụ chuẩn Hàn Quốc, An Spa vẫn đang để giá rất ưu đãi: CHỈ 5.000.000 cho 50 bạn đầu tiên đăng ký. Mức giá hấp dẫn, dịch vụ đẳng cấp, khiến cho chị em không thể bỏ qua.

An Spa là một cái tên mới nhưng được chị em Hà Nội rất ưa chuộng hiện nay bởi chất lượng chuyên nghiệp mà giá thì lại rất phù hợp. An Spa đã có rất nhiều chương trình chăm sóc sắc đẹp miễn phí để giới thiệu về chất lượng dịch vụ của mình: như soi da, lăn kim, thử liệu trình. Chị Hoài chủ spa chia sẻ: "Bản thân mình cũng là phụ nữ, mình hiểu những nỗi lo lắng và mong muốn được làm đẹp chuyên nghiệp và an toàn của chị em. Mình không ngại đầu tư để có thể đem lại những dịch vụ tốt nhất, xứng tầm quốc tế cho chị em Hà Nội và cả Việt Nam". 

Một khuôn mặt thuôn gọn, quý phái là ước mơ của bạn? Vậy thì đừng bỏ qua cơ hội này. Duy nhất 2 ngày thứ bảy  3/7 và chủ nhật 4/7. Bạn có thể gọi điện đặt chỗ trước qua hotline 01234592222 hoặc liên hệ qua facebook: https://facebook.com/trilieuanspa.

Trung tâm trị liệu thẩm mỹ công nghệ cao An Spa 
ĐC: 34D Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 0123 459 2222
Web: trilieuanspa.com
Facebook: facebook.com/trilieuanspa

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