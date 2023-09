Rong nho là gì? Tác dụng của rong nho, ăn rong nho có vị gì và như thế nào

Rong nho có rất nhiều dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đó là lý do tại sao nó có biệt danh là “rong biển trường thọ” ở Nhật Bản.

Không có gì ngạc nhiên khi người dân ở Okinawa sống lâu hơn hầu hết, không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên thế giới. Người Okinawa ăn một phần umi-budō lành mạnh như một phần của chế độ ăn uống hàng ngày của họ.

Umibudo có hàm lượng calo thấp, có đặc tính y học và là một nguồn cung cấp khoáng chất, vitamin A và C, canxi, kẽm và sắt.

Loại tảo biển xanh này cũng chứa nhiều axit béo omega3 cũng như protein thực vật trên mỗi calo.

Tất cả những lý do nữa để thử umibudo, ngoài hương vị ngon của nó, phải không? Trên thực tế, trứng cá muối xanh đang bắt đầu trở nên phổ biến trên toàn thế giới với tư cách là siêu thực phẩm tiếp theo.

RONG BIỂN RONG BIỂN CÓ TỐT CHO SỨC KHỎE KHÔNG?

Tác dụng của rong nho như thế nào?

Rong nho là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao và cực kỳ tốt cho toàn bộ cơ thể. Sử dụng rong nho giúp bạn phòng và tránh được nhiều những căn bệnh nguy hiểm. Sau đây là một số những công dụng của rong nho mà bạn nên biết!

1.Tốt cho tim mạch

Bạn biết rằng khi hàm lượng cholesterol tăng cao chính là nguyên nhân gây ra rất nhiều các vấn đề tim mạch. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng chất đạm của rong nho rất tốt cho hệ tim mạch của con người. Chúng giúp cho các mạch máu có độ đàn hồi tốt, đảm bảo cho lượng cholesterol luôn ở mức ổn định.

Thường xuyên ăn rong nho sẽ rất tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong rong nho còn chứa rất nhiều các loại axit béo không no có lợi cho cơ thể như: Docosahexaenoic (DHA), axit a-Linolenic, axit Arachidonic (AA). Các axit béo không no này đều giúp làm giảm cholesterol toàn phần và nồng độ cholesterol xấu. Do đó, thường xuyên ăn rong nho chính là cách chúng ta đang nâng cao sức khỏe tim mạch, đẩy lùi nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

2.Giúp xương chắc khỏe

Tác dụng của rong nho với xương khớp cũng rất đáng lưu ý. Trong thành phần của rong nho có chứa nhiều protein, canxi và các axit béo không bão hòa đa. Trong đó, nhóm chất omega 3 (DHA, EPA, ALA) có tác dụng kháng viêm, giảm đau sẽ giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp. Đồng thời các nhóm chất này cũng cung cấp dưỡng chất cho sụn khớp, phòng ngừa được bệnh loãng xương và và giúp xương luôn chắc khỏe, dẻo dai.

3.Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Rong nho biển có hàm lượng đường rất thấp, ngược lại lượng vitamin C lại rất dồi dào. Vitamin C giúp phòng chống và cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường bằng cơ chế giảm sự tích tụ sorbitol nội bào và ức chế lại quá trình gắn kết của protein với glucose. Sự tích tụ sorbitol nội bào và glycosyl hóa liên quan mật thiết đến những biến chứng tiểu đường, nhất là các biến chứng về thần kinh và mắt.

Hàm lượng đường rất thấp khiến rong nho là món ăn rất thích hợp với người bị tiểu đường -Ảnh minh họa: Internet

4.Phòng ngừa ung thư

Tác dụng của rong nho trong phòng chống bệnh ung thư đã được chứng minh trong các nghiên cứu khoa học nhiều năm trở lại đây. Trong thành phần của rong nho có chứa hoạt chất Fucoidan được xem như một chất phòng chống ung thư tự nhiên. Trong các nghiên cứu vào năm 2002 và 2005, các nhà khoa học đã chứng minh rằng Fucoidan có khả năng điều trị ung thư hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu của Nhật Bản cũng đã phát hiện ra rằng Fucoidan có thể khiến các tế bào bệnh bạch cầu, ung thư hạch, ung thư ruột kết và ung thư dạ dày tự tiêu diệt. Ngoài ra, fucoidan còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch đáng kể và giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu. Chính vì vậy, một chế độ ăn uống khoa học thường xuyên có bổ sung rong nho sẽ là một giải pháp tự nhiên phòng ngừa ung thư cho bạn và gia đình mình.

5.Làm đẹp da, ngăn lão hóa

Chị em nào muốn đẹp da, trẻ lâu thì hãy thường xuyên ăn rong nho nhé. Tác dụng của rong nho biển nổi tiếng được nhiều người biết đến chính là giúp “trẻ lâu”. Lý do là bởi vì các chất béo tốt trong rong nho sẽ giúp bảo vệ màng tế bào, bảo vệ tính đàn hồi của mạch máu từ đó làm giảm tình trạng khô da.

Rong nho có tác dụng tuyệt vời cho phái đẹp trong việc ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Rong nho cũng cung cấp collagen và các chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Người ta còn coi rong nho là loại “mỹ phẩm tự nhiên” hay “thực phẩm dưỡng nhan” giúp cải thiện làn da, mái tóc. Đây phải chăng chính là một trong những bí quyết giúp người dân Nhật Bản sống khỏe mạnh và trường thọ nhất thế giới?

6.Hạn chế táo bón

Rong nho là thực phẩm có lượng calo và đường rất thấp, nhiều nước và giàu chất xơ, giúp cho vi khuẩn dễ dàng tiêu hóa thức ăn và bài tiết chất thải nhanh chóng hơn. Do đó rong nho có công dụng rất tốt với những ai mắc chứng táo bón.

7.Tốt cho tuyến giáp

Tác dụng của rong nho với tuyến giáp thể hiện ở việc rong nho là một thực phẩm giàu iốt– một nguyên tố vi lượng quan trọng với cơ thể, nhất là tuyến giáp.

Không chỉ các loại hải sản như tôm, cá, cua biển mới có nguồn iốt dồi dào mà các nhà khoa học đã phân tích và chứng minh lượng iốt có trong rong nho cũng rất cao. Cụ thể, cứ 100g rong nho có chứa 1,9mg iốt. Theo khuyến cáo thì mỗi người trưởng thành cần từ 150 – 200 mcg iod/ngày. Vì thế, rong nho sẽ là nguồn thực phẩm dồi dào, giúp cung cấp iốt cho cơ thể, từ đó giúp bạn sẽ dễ dàng phòng tránh bệnh bướu cổ.

Ăn rong nho để tuyến giáp khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, ăn rong nho còn giúp giảm nguy cơ mắc phải các chứng như: thiểu năng trí tuệ, rụng tóc hay khô da. Vì vậy, bạn nên thường xuyên ăn rong nho để bổ sung đủ lượng iốt và chất khoáng cho tuyến giáp khỏe mạnh nhé!

8.Tăng cường thị lực

Rong nho còn chứa nhiều chất sắt và vitamin A nên có khả năng tăng cường chức năng của hệ thần kinh thị giác, cải thiện thị lực và làm giảm nguy cơ mắc phải một số bệnh liên quan đến mắt (khô mắt, quáng gà,…).

9. Ngăn ngừa cơ thể béo phì

Vì chứa ít đường và giàu lượng kẽm, canxi, sắt, vitamin C, chất đạm thực vật và axit béo không bão hòa đa, nên rong nho được xem là loại thực phẩm bổ dưỡng và an toàn trong chế độ ăn kiêng, hoặc dành cho những ai đang thừa cân.

Tác dụng của rong nho biển đối với trẻ nhỏ

Rong nho biển là món ăn tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các axit béo không no như DHA, EPA, ALA giúp bé phát triển trí não, hệ thần kinh, cơ bắp và thị giác. Các axit béo này thường chỉ có ở các loại hải sản như tôm, cua, cá, có ít ở thực vật.

Ngoài ra, hàm lượng vitamin A, C, kẽm, sắt, canxi và chất đạm dồi dào trong rong nho cũng giúp bé tăng cường khả năng miễn dịch, cung cấp năng lượng giúp bé khỏe mạnh hơn. Sử dụng rong nho thường xuyên còn giúp bé ăn ngon miệng, bổ máu, tăng cường cơ xương, tốt cho mắt và hệ thần kinh.

Rong nho dùng với lượng vừa phải sẽ giúp bé khỏe mạnh và phát triển tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách sơ chế và ăn rong nho đúng cách

Hiện tại, có 2 loại rong nho (rong nho khô và rong nho tươi) mà bạn có thể thưởng thức với cách sơ chế hơi khác nhau một chút:

Cách sơ chế rong nho khô

Bước 1 : Mở túi rong nho khô, tách nước ngâm vào tô nước sạch khoảng 3 - 5 phút để giúp cho rong nở ra và tươi lại.

: Mở túi rong nho khô, tách nước ngâm vào tô nước sạch khoảng 3 - 5 phút để giúp cho rong nở ra và tươi lại. Bước 2: Đổ nước ngâm rong nho, rồi tiếp tục vào vào tô nước đá thêm khoảng 3 phút trước khi thưởng thức.

Cách sơ chế rong nho tươi

Rửa sạch với nước ngọt, rồi ngâm vào tô nước đá để làm giảm bớt vị tanh của rong nho trước khi thưởng thức.

Một số món ăn từ rong nho ngon và giàu dinh dưỡng

Rong nho có khá nhiều cách chế biến nhưng dễ làm dễ ăn và giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất thì bạn có thể chế biến thành món canh, món gỏi, rau trộn hoặc ăn sống. Cũng có người dùng để nấu chè, làm nước ép như một món ăn vặt, giải khát. Cùng Phụ nữ và gia đình tham khảo một số món ăn ngon từ rong nho như sau:

Gỏi rong nho với tôm

Nguyên liệu gồm: Tôm sú tươi 200gr, cà rốt nửa củ, hành tím, rong nho tươi 150gr, gia vị, chanh, tỏi, ớt, đường, nước mắm.

Cách làm: Rong tươi ngâm trong nước 15ph rồi rửa sạch, vớt ráo. Tôm sú luộc chín, bóc vỏ sạch lấy phần thịt tôm. Cà rốt nạo sợi. Pha nước mắm chua ngọt bằng chanh, tỏi, ớt, đường cho vừa ăn. Trộn đều rong nho với tôm, cà rốt và nước mắm là bạn đã có gỏi rong nho tươi với tôm ngon miệng và hấp dẫn.

Món gỏi rong nho với tôm - Ảnh minh họa: Internet

Canh rong nho nấu tôm

Nguyên liệu: 50gr rong nho tươi, 3 cây cải thìa, 1 củ cà rốt, 1 củ cải, 1 củ gừng nhỏ, 1 nhánh tỏi tây, 150gr tôm tươi.

Cách làm: Củ cải và cà rốt cắt miếng to cùng với tỏi tây đun cho chín mềm vừa. Tiếp đó cho thêm rong nho, tôm tươi đã xào chín và cải thìa vào, sau đó cho gừng tươi xắt nhỏ và nêm gia vị vừa ăn. Món canh này nấu rất nhanh, thanh mát, ngon miệng và rất giàu dinh dưỡng.

Rong nho cuộn xà lách

Đây có thể là một món ăn sẽ được rất nhiều chị em yêu thích, nhất là những ai đang muốn giảm cân. Chỉ cần 3 loại nguyên liệu là rong nho tươi, cà rốt, rau xà lách là bạn đã có một món ăn thanh mát, nhẹ bụng, giàu vitamin. Cuộn rong nho với rau xà lách và lớp bên ngoài là cà rốt cắt miếng mỏng. Sau đó chấm cùng với nước sốt từ rau củ, có thể ăn kèm với cà chua bi.

Rong nho cuộn xà lách chấm sốt rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Chè rong nho táo đỏ

Nguyên liệu: 8 trái táo đỏ, 20g nhãn nhục, 30gr rong nho tươi, 2 muỗng đường phèn, 500ml nước lọc.

Cách làm: Ngâm rong nho tươi 15ph rồi rửa sạch, để ráo. Táo đỏ và nhãn nhục sau khi rửa sạch thì ngâm với nước ấm khoảng 5 phút cho nở. Cho nước lọc và đường phèn vào nồi đun sôi cho đến khi tan đường. Tiếp đến cho táo đỏ và nhãn nhục vào đun liu liu cho đến khi táo và nhãn mềm ra. Có thể ăn nóng hoặc để nguội cho thêm đá vào ăn cùng. Khi ăn cho thêm rong nho vào để vị tươi, giòn.

Chè táo đỏ rong nho là một món chè ngon, mát và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Với những tác dụng của rong nho mà Phụ nữ và Gia đình vừa chia sẻ với bạn thì bạn đã thấy rong nho là một thực phẩm có rất nhiều lợi ích phải không nào? Hãy chọn ngay một cách chế biến rong nho để tận dụng những lợi ích tuyệt vời của loại thực phẩm này cho sức khỏe của cả gia đình bạn nhé!