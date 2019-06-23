Nhà ở kết hợp văn phòng bình yên giữa lòng Nha Trang 

Không gian sống 23/06/2019 12:17

Đây là căn nhà với chức năng ở kết hợp sử dụng như một văn phòng ở Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điều nhà thiết kế muốn thể hiện trong công trình này là mang đến cảm giác hoà mình vào thiên nhiên cho những người sinh sống, làm việc ở đây. 

Có thể nói, toà nhà có chức năng ở kết hợp để sử dụng như một văn phòng là hình thức phổ biến ở các thành phố hiện nay. Với công trình này, nhà thiết kế không muốn nói nhiều đến vị trí nhà, nhu cầu của gia chủ, vật liệu hay quy trình, kỹ thuật xây dựng… mà điều muốn thể hiện ở đây là mang đến cảm giác hoà mình với thiên nhiên cho những người sinh sống, làm việc trong ngôi nhà. 

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Mặt tiền ngôi nhà có nhiều mảng xanh. 

Các yếu tố kiến trúc cơ bản như ánh sáng, cây cối, gió hay mặt nước… đều được thể hiện triệt để trong các không gian của ngôi nhà ống hiện đại. Các không gian được phân chia theo từng gam sáng – tối rõ rệt. 

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Phương án thiết kế mang đến cho những người sinh sống trong căn nhà cảm giác hoà mình vào thiên nhiên. 
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Phương án phân chia không gian trong ngôi nhà. 
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Các không gian kết nối với nhau nhờ mảng xanh của cây cối. 
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Phòng vệ sinh luôn có ánh sáng tự nhiên. 

Nhà ở kết hợp văn phòng bình yên giữa lòng Nha Trang  - Ảnh 6

Nhà ở kết hợp văn phòng bình yên giữa lòng Nha Trang  - Ảnh 7

Không gian chung thoáng đãng và có điểm nhấn là trần nhà được làm từ những thanh gỗ. 
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Phòng ngủ đơn giản nhưng vẫn rất tiện nghi.  
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Không gian bếp với thiết kế hiện đại. 
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Phòng sinh hoạt chung nhìn ra hồ nước nhỏ. 
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Ngôi nhà ống hiện đại khác biệt so với xung quanh.

Phương án lưu thông không khí trong nhà trở nên đơn giản hơn khi con người sống hoà hợp với thiên nhiên. Không gian xanh khiến cho những người sống và làm việc trong nhà cảm nhận đầy đủ âm thanh, màu sắc, thậm chí là hương vị của sự bình yên trong lòng đô thị. 

 

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