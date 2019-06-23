Nhà ở kết hợp văn phòng bình yên giữa lòng Nha Trang 

Đây là căn nhà với chức năng ở kết hợp sử dụng như một văn phòng ở Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điều nhà thiết kế muốn thể hiện trong công trình này là mang đến cảm giác hoà mình vào thiên nhiên cho những người sinh sống, làm việc ở đây.
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Có thể nói, toà nhà có chức năng ở kết hợp để sử dụng như một văn phòng là hình thức phổ biến ở các thành phố hiện nay. Với công trình này, nhà thiết kế không muốn nói nhiều đến vị trí nhà, nhu cầu của gia chủ, vật liệu hay quy trình, kỹ thuật xây dựng… mà điều muốn thể hiện ở đây là mang đến cảm giác hoà mình với thiên nhiên cho những người sinh sống, làm việc trong ngôi nhà.
Các yếu tố kiến trúc cơ bản như ánh sáng, cây cối, gió hay mặt nước… đều được thể hiện triệt để trong các không gian của ngôi nhà ống hiện đại. Các không gian được phân chia theo từng gam sáng – tối rõ rệt.
Phương án lưu thông không khí trong nhà trở nên đơn giản hơn khi con người sống hoà hợp với thiên nhiên. Không gian xanh khiến cho những người sống và làm việc trong nhà cảm nhận đầy đủ âm thanh, màu sắc, thậm chí là hương vị của sự bình yên trong lòng đô thị.