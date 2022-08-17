Chú ý 3 cách bài trí và sắp xếp nhà cửa này để may mắn, tài lộc dồi dào

Lau chùi sạch sẽ bảng tên/số nhà Bảng tên cùng với số nhà là hai vật cần phải được chăm chút kỹ lưỡng, và đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Bảng số có gắn thêm đèn nhấp nháy hoặc độc đáo, rõ ràng sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, đưa Thần Tài gõ cửa đúng vị trí ngôi nhà của bạn.

Cần chú ý đến bộ ba phong thủy gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ để duy trì một nguồn năng lượng dồi dào cho ngôi nhà



Nguồn năng lượng đang tồn tại trong ngôi nhà sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vì thế, phải đặc biệt chú ý đến bộ ba phong thủy bao gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ. Năng lượng không đứng yên mà luôn luân chuyển, cho nên các bạn cần lưu tâm để có thể dịch chuyển sao cho thật phù hợp. Nắm chắc và phát triển cũng như cân bằng phong thủy sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn có thể luôn duy trì một nguồn năng lượng dồi dào.

Cần chú ý đến bộ ba phong thủy gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ để duy trì một nguồn năng lượng dồi dào cho ngôi nhà.

Có thể đặt những loại nến thơm, tinh dầu tự nhiên hay hoa tươi trong ngôi nhà của bạn để góp phần giúp cho không gian ngôi nhà của bạn luôn ngập tràn nguồn năng lượng vui vẻ, sôi động. Ngoài ra chúng còn tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp tâm trạng của các bạn sau một ngày làm việc căng thẳng trở nên thoải mái, thư giãn hơn. Nên nhớ một nguồn năng lượng tích cực sẽ hiển nhiên mang đến cho gia chủ những điều may mắn.

Đồ đạc trong nhà nên làm bằng gỗ

Cung tài lộc thuộc Mộc, đồ gia dụng bằng gỗ sẽ rất tốt giúp tăng tài vận Ảnh minh họa: Internet

Cung tài lộc thuộc Mộc, đồ gia dụng bằng gỗ sẽ rất tốt giúp tăng tài vận. Bởi lẽ gỗ là chất liệu hút tài lộc, tăng tiền tài. Ngoài đồ đạc sử dụng hàng ngày, nhà cửa đươc trang trí với tranh ảnh mang hành Mộc như tranh phong cảnh cây lá, rừng già sẽ giúp tài vận thêm thịnh vượng. Với mẹo phong thủy tài lộc này, chắc chắn gia chủ sẽ không quá lo về chuyện tiền bạc bởi tài lộc hết rồi lại có.