Dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp thì càng có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Tuy nhiên, mới đây, siêu mẫu Xuân Lan lại chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người bức xúc.

Dịch bệnh bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Đời sống của người dân cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn. Trước tình hình trên, nhiều mạnh thường quân, nghệ sĩ Việt đã không tiếc tiền của, công sức tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con. Tuy nhiên, bên cạnh những hoàn cảnh rất cần giúp đỡ, có vài trường hợp dù đã nhận được cứu trợ nhưng vẫn muốn có thêm. Siêu mẫu Xuân Lan - Ảnh: Internet Cụ thể, siêu mẫu Xuân Lan - một trong những nghệ sĩ năng nổ trong công tác từ thiện mùa dịch - mới đây đã có bài viết đầy bức xúc trên trang cá nhân. Theo đó, một số hộ dân đã xin cứu trợ lần 3 để làm "của để dành" nhưng vẫn bảo là chưa được ai giúp trong khi còn rất nhiều hoàn cảnh thật sự rất khó khăn.

“Mọi người ơi! Đã có nhiều hộ dân gọi kêu cứu, than khóc xin cứu trợ lần 3 để làm của để dành. Mà vẫn luôn nói là tụi em chưa nhận được của ai, chưa ai giúp gì. Trong khi còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn thật sự. Làm ơn hãy nhường phần đó cho người khó khăn thật sự" - trích bài viết của Xuân Lan. Bài viết của siêu mẫu - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, cô cũng cho biết chỉ nhận từ mạnh thường quân rồi chia lại cho bà con chứ không có quá nhiều để "giúp bà con sung túc". Xuân Lan hy vọng mọi người hiểu để công tác từ thiện được diễn ra hiệu quả nhất.

"Làm ơn hãy nhường phần đó cho người khó khăn thật sự. Tụi em vận động của mạnh thường quân rồi chia sẻ lại cho bà con. Chứ tụi em không có quá nhiều để giúp bà con sung túc được. Giúp cho qua cơn đói, chứ không thể giúp để sung túc! Làm ơn!" - trích bài viết của Xuân Lan. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết của siêu mẫu nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tỏ ra đồng tình và cũng bức xúc không kém với hành động trên. Thậm chí, một netizen còn gọi tên một "chị X" vì "ăn sung mặc sướng mà lại đi xịn rau củ từ thiện của người nghèo".

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