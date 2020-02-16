Người mẫu Anh Vũ giữ tinh thần lạc quan, thoải mái để tiếp tục điều trị bệnh. Thí sinh Vietnam's Next Top Model 2015 cho biết, anh phát hiện bệnh vào đầu năm 2019.

Thông tin người mẫu Anh Vũ mắc bệnh ung thư tinh hoàn được đăng tải rộng rãi khiến công chúng xót xa. Theo chia sẻ, cựu thí sinh của Vietnam's Next Top Model 2015 phát hiện bệnh hiểm nghèo từ tháng 3/2019 sau đó di căn lên phổi.



Do ảnh hưởng của bệnh, Anh Vũ phải cạo trọc đầu. Dù vậy, chàng trai trẻ vẫn nở nụ cười tươi để vượt qua bệnh tật - Ảnh: Internet

Thời gian đầu phát hiện bệnh, anh làm phẫu thuật trong nước và sau 3 tháng tiếp tục sang Trung Quốc điều trị.

Tuy ung thư đã di căn qua phổi, nhưng sau khi hóa trị tình hình đã khả quan hơn. Hiện học trò Thanh Hằng còn 2 liệu trình chưa hoàn thành nhưng anh không thể sang Trung Quốc vì dịch Covid-19.

"Ở phổi vẫn còn tổn thương. Tôi cũng không thể sang Trung Quốc điều trị tiếp vì bên đó đang có dịch bệnh. Vì vậy, tôi ở nhà hóa trị. Các bác sĩ đang điều trị đúng theo phác đồ từ trước", nam người mẫu 25 tuổi chia sẻ.

Với chiều cao 1m81 cùng gương mặt điển trai, Anh Vũ nhiều lần đứng trên sàn catwalk - Ảnh: Internet

Dù mang bệnh hiểm nghèo nhưng nam người mẫu luôn giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng chống chọi với bệnh tật. Mới đây, anh bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh mặc quần áo bệnh viện, tay cầm cây chuyền nước. Dù sụt cân, sức khỏe suy giảm và phải cạo đầu vì bệnh nhưng sự lạc quan của chàng trai trẻ khiến mọi người cảm phục.

Hình ảnh mới nhất được nam người mẫu chia sẻ - Ảnh: FB

Hiện Hoàng Gia Anh Vũ nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ cư dân mạng và đồng nghiệp. Mọi người chúc anh sớm khỏi bệnh và quay lại sàn catwalk.

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