Tác giả 'Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang' nhập viện cấp cứu vì bệnh ung thư trở nặng

Hậu trường 21/10/2019 12:34

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - "cha đẻ" của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên... phải nhập viện vì bệnh ung thư chuyển biến xấu.

Thông tin nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển phải cấp cứu từ ngày 13/10 vì bệnh ung thư trở nặng khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, xót xa. Theo đó, trước khi nhập viện vì sức khỏe chuyển biến xấu, khó thở và đau thắt ngực, ông bị mất tiếng và được chẩn đoán ung thư vòm họng.

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Được biết, gia cảnh nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển không mấy khá giả nên ông gặp nhiều khó khăn khi mang bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vừa trải qua ca phẫu thuật, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của ông. Theo chia sẻ, ban đầu nam nhạc sĩ lừng danh muốn giấu bệnh với mọi người nhưng sau đó ông nghĩ lại: "Tôi muốn bạn bè và các học trò mình biết thông tin vì tôi luôn muốn gặp họ".

Theo chia sẻ, 2 tháng gần đây, sức khỏe của tác giả ca khúc "Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang" suy yếu hơn. Dù vậy ông vẫn giữ tinh thần lạc quan chống chọi với bệnh tật. Nam nhạc sĩ từng 2 lần bị tai biến nhưng đã mạnh mẽ vượt qua, tiếp tục cống hiến cho công chúng những tác phẩm hay.

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Hình ảnh nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tại một buổi ra mắt sách vào năm 2018 khi đang mang trong mình căn bệnh ung thư - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1948 tại Quảng Nam. Ông là "cha đẻ" của nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, được khán giả trong nước và hải ngoại yêu thích như: Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên, Điệu buồn phương Nam, Thu hát cho người... Ngoài ra, ông còn là một nhà văn, nhà báo với trên 60 đầu sách và hàng ngàn bài báo.

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