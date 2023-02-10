Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Vũ Quang bầu bạn cùng những người cao tuổi trong một tịnh xá ở quận 8 (TP.HCM).

Mới đây Phi Phụng và nhóm Ngũ long du ký bày tỏ xúc động khi đến thăm hỏi nghệ sĩ hài Vũ Quang. Ông hiện sống tại Tịnh xá Ngọc Quang (quận 8). Nơi đây là chỗ ở của hơn 60 người cao tuổi bệnh tật, có hoàn cảnh neo đơn. Hằng tháng, gia đình ông chi trả khoảng 3 triệu đồng để hỗ trợ tịnh xá lo tiền ăn ở, chăm sóc Ở tuổi U70, nghệ sĩ Vũ Quang bị liệt hai chân sau cơn tai biến nên không còn khả năng đi lại. Mọi sinh hoạt của ông đều được các nhân viên trong tịnh xá hỗ trợ. "Tôi bị tai biến mấy năm rồi. Lúc đó, tôi đang ở nhà tại quận 5 thì đi đứng loạng choạng rồi té ngã", ông kể.

Nghệ sĩ Vũ Quang hiện liệt hai chân, không còn khả năng đi đứng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, nam nghệ sĩ từng điều trị ở tỉnh Bến Tre nhưng người em gái khuyên ông lên Sài Gòn để tiện bề thăm nom. Mỗi ngày, ông được hỗ trợ ăn 3 buổi cùng các sinh hoạt cá nhân. "Người em của tôi lâu lâu mới vô thăm. Nó cũng là nghệ sĩ, chủ yếu đi hát chầu cúng đình mưu sinh", ông chia sẻ. Ngoài ra, nghệ sĩ Vũ Quang không có vợ con. Ông ở cùng vợ chồng người em ruột, anh em bảo bọc lo cho nhau. Dù bị bệnh như vậy nhưng ông không dám cho đồng nghiệp biết. Ai hỏi ông cũng cười bảo không sao. Hỏi ông tại sao không cho đồng nghiệp biết, nghệ sĩ Vũ Quang nói: "Cũng có một số đồng nghiệp hỗ trợ như Việt Hương, Kim Tử Long... tôi biết ơn tình cảm đó lắm nhưng bệnh của tôi điều trị không hết bao nhiêu tiền, tôi sợ làm phiền mọi người. Anh em đi làm cũng kiếm tiền khó khăn. Tôi chỉ buồn một nỗi là chân thế này, sức khoẻ thế này không đi làm được".

Thực tế, không chỉ bị liệt 2 chân, nghệ sĩ Vũ Quang còn bị thoái hoá đốt sống, nhức mỏi xương, mỗi lần ông ngồi lên hay nằm xuống đều rất đau đớn. Phi Phụng và nhóm Ngũ long du ký bày tỏ xúc động trước tình hình sức khỏe của ông - Ảnh: FBNV Dù sức khỏe hạn chế nhưng nghệ sĩ Vũ Quang vẫn minh mẫn và có trí nhớ tốt. Nam diễn viên nhanh chóng nhận ra Phi Phụng và Thụy Mười vì từng có thời gian đồng hành tại nhiều sân khấu. Giọng ca vở Anh hùng bán than rất hoạt ngôn, hào hứng kể lại nhiều kỷ niệm thú vị lúc đi diễn thời hoàng kim. Ở tuổi xế chiều, ông không vợ con, kiếm niềm vui bằng việc bầu bạn cùng những người già trong tịnh xá. Vũ Quang là nghệ sĩ hài nổi tiếng một thời trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Ông gây ấn tượng với lối diễn xuất dí dỏm cùng giọng hát khỏe khoắn, luyến láy đặc trưng, tham gia nhiều vở diễn kinh điển như Xử án Phi Giao, Lưu Bị cầu hôn giang tả… Khi NSND Minh Vương - NSND Lệ Thủy lập Sân khấu vàng những năm 2008, ông tham gia trong vở Máu nhuộm sân chùa diễn cùng NSƯT Hoài Linh và được khán giả yêu mến.

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